MSC Croisières lève le voile sur les grandes nouveautés du World Asia

Début des croisières en Méditerranée le 4 décembre 2026

À un an de son entrée en service, MSC présente les grandes nouveautés du MSC World Asia, troisième navire de la classe World, qui débutera ses croisières en Méditerranée à partir du 4 décembre 2026, au départ notamment de Marseille.



Rédigé par Laurent Guéna le Mardi 9 Décembre 2025

Lu 145 fois