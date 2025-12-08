MSC Croisières lève le voile sur les grandes nouveautés du World Asia

Cécile Walson et Patrick Pourbaix (MSC) lors de la mise à l'eau, le 12 novembre, du World Asia aux Chantiers de l'Atlantique - Photo : LG
Dans moins d’un an, le World Asia quittera les Chantiers de l’Atlantique avec son lot de nouveautés.
Le paquebot accueillera déjà une immense sculpture de dragon en acier inoxydable, longue de 12 mètres et large de 9 mètres, suspendue à dix mètres au-dessus de la World Promenade. Ornée de près de 700 miroirs et de 3 000 LED, elle deviendra chaque soir l’un des points d'attraction du navire.
Autre nouveauté majeure : The Spiral - Tree of Life, annoncé comme le plus long toboggan sec en mer, avec plus de 81 mètres de glisse sur 12 ponts.
Son design, inspiré des célèbres jardins suspendus de Singapour, renforcera l’identité asiatique du navire tout en reliant directement les ponts supérieurs à la promenade extérieure.
MSC World Asia : un tout nouveau concept de restaurant asiatique
Le World Asia accueillera une immense sculpture de dragon en acier inoxydable, longue de 12 mètres et large de 9 mètres, suspendue à dix mètres au-dessus de la World Promenade - Photo : MSC Croisières
Côté restauration, MSC introduira un tout nouveau concept de Pan-Asian Street Food, dédié aux cuisines de rue d’Asie du Sud-Est.
Dans une ambiance festive avec terrasse extérieure, les passagers pourront déguster des spécialités venues de Singapour, de Thaïlande, du Vietnam, de Hong Kong, du Laos ou encore d’Indonésie, sur place ou à emporter.
Les espaces familiaux feront, eux aussi, peau neuve. The Harbour sera entièrement repensé avec un design d’inspiration asiatique et proposera un véritable parc de loisirs extérieur avec balançoire suspendue à 50 mètres au-dessus de la mer, parcours d’accrobranche, parc aquatique et aire de jeux.
À ses côtés, The Clubhouse misera sur une ambiance rétro mêlant jeux d’arcade, LEGO, autos tamponneuses, basketball et roller, avec une évolution des usages entre journée familiale et soirées animées.
La plus grande offre Yacht Club de la flotte
The Clubhouse misera sur une ambiance rétro mêlant jeux d’arcade, LEGO, autos tamponneuses, basketball et roller, avec une évolution des usages entre journée familiale et soirées animées - Photo : MSC Croisières
Le MSC World Asia accueillera également le tout premier All-Stars Sports Bar de la compagnie en Europe, un bar sportif 100% américain avec écrans géants, jeux interactifs et terrasse face à la mer, pensé comme un véritable lieu de vie à bord.
Enfin, le navire proposera la plus grande offre MSC Yacht Club de la flotte, avec sept catégories de suites, dont une toute nouvelle Suite Duplex Royale sur deux niveaux, capable d’accueillir jusqu’à six passagers.
Un renforcement du positionnement premium qui s’accompagne toujours de ses services exclusifs : majordome, conciergerie, restaurant et pont privés.
Déployé en Méditerranée dès l’hiver 2026-2027, le MSC World Asia desservira depuis Marseille notamment, Gênes, Civitavecchia, Messine, La Valette et Barcelone, avant de poursuivre ses itinéraires en été 2027.
