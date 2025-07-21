MSC Croisières dévoile une offre spectaculaire de divertissement à bord de MSC World Asia, dont le départ est prévu en décembre 2026

NOUVEAU ! The Clubhouse est un espace animé à l’esprit rétro, conçu pour réunir petits et grands autour de jeux dynamiques et d’activités ludiques. Jeux de table classiques, zone LEGO® Family, autos tamponneuses, basket-ball ou encore rollers : tout est réuni pour vivre des moments de complicité en famille. L’ambiance évolue au fil de la journée, pour laisser place à une atmosphère festive et conviviale en soirée.



NOUVEAU DESIGN ! Luna Park

Lieu emblématique des navires World Class, le Luna Park fait peau neuve ! Sur deux ponts, cette salle polyvalente immersive accueille jeux interactifs, soirées à thème et spectacles participatifs. Grâce à des écrans LED, des projections au plafond et des effets sonores et lumineux, les invités sont littéralement plongés au cœur de l’action. L’espace propose des activités pour les jeunes en journée et se transforme le soir venu en boîte de nuit avec DJ sets exclusifs. Un tout nouveau bar sera également inauguré dans cet espace, dont les détails seront dévoilés prochainement.



NOUVEAU DESIGN ! The Harbour

Repensé avec une élégante inspiration asiatique, The Harbour est un vaste parc extérieur dédié à l’aventure. Il propose une attraction unique en mer : le Cliffhanger , une balançoire suspendue à plus de 50 mètres au-dessus de l’eau – une exclusivité en Europe.

Autre sensation forte : le Tree of Life @The Spiral , le plus long toboggan sec en mer, vous propulsant sur 81,3 mètres, à travers 12 ponts, depuis une pagode asiatique majestueuse.

Les familles pourront aussi profiter d’un parcours de cordes en hauteur, de toboggans aquatiques, d’une aire de jeux dédiée et d’un espace de restauration gratuit : The Harbour Bar & Bites , pour refaire le plein d’énergie entre deux aventures.



Panorama Lounge

Chic le jour, vibrant la nuit, le Panorama Lounge offre une vue imprenable sur la mer, de la musique live, des cours de danse et des performances acoustiques en journée. En soirée, l’ambiance se transforme avec des cocktails raffinés et des spectacles cabaret dans un cadre élégant et décontracté.



World Theatre

Cœur battant du divertissement à bord, le World Theatre accueille chaque soir des spectacles de haut niveau : comédies musicales, acrobaties, concerts et shows internationaux. Plusieurs représentations sont proposées chaque soir, pour que chacun puisse organiser sa soirée à sa guise.



World Promenade

Promenade à ciel ouvert au centre du navire, la World Promenade est un lieu vivant et animé qui mêle restauration, divertissement et vues spectaculaires sur l’océan. On y retrouve des spectacles lumineux, des parades LEGO®, des shows de danse urbaine, ainsi qu’une atmosphère festive tout au long de la journée. Pour se détendre, rendez-vous au Sports Bar ou succombez aux douceurs de Sweet Temptations .

