MSC Croisières dévoile une offre spectaculaire de divertissement à bord de MSC World Asia, dont le départ est prévu en décembre 2026


MSC World Asia, le nouveau navire de MSC Croisières, inaugure The Clubhouse, un espace inédit d’expériences et jeux pleins de créativité pour les familles. Des espaces repensés comme Luna Park et The Harbour, ainsi que le retour des lieux uniques conçus par MSC Croisières et plébiscités par les passagers, complètent une offre de divertissement inédite. MSC World Asia proposera des croisières de 7 nuits en Méditerranée dès décembre 2026.


Rédigé par MSC Croisières le Lundi 1 Septembre 2025

The Harbour, un vaste parc extérieur dédié à l’aventure © MSC Croisières
The Harbour, un vaste parc extérieur dédié à l’aventure © MSC Croisières
Réputée pour la qualité et la diversité de son offre de divertissement, de jour comme de nuit et pour tous les âges, MSC Croisières franchit une nouvelle étape avec l’arrivée prochaine de son nouveau fleuron : MSC World Asia.

Ce navire d’exception prendra la mer en Méditerranée à partir de décembre 2026, avec à son bord une offre de divertissements qui ravira aussi bien les familles, les couples, les voyageurs en solo et les groupes d’amis. Véritable hommage à la diversité des cultures, MSC World Asia, troisième unité de la classe World, intégrera de subtils éléments de design inspirés de l’art, des paysages et des traditions d’Asie.

Les itinéraires incluront des escales dans les destinations méditerranéennes les plus emblématiques comme Barcelone, Marseille, Messine, Civitavecchia (Rome), Naples et La Valette.

À découvrir à bord

The Clubhouse © MSC Croisières
The Clubhouse © MSC Croisières
NOUVEAU ! The Clubhouse est un espace animé à l’esprit rétro, conçu pour réunir petits et grands autour de jeux dynamiques et d’activités ludiques. Jeux de table classiques, zone LEGO® Family, autos tamponneuses, basket-ball ou encore rollers : tout est réuni pour vivre des moments de complicité en famille. L’ambiance évolue au fil de la journée, pour laisser place à une atmosphère festive et conviviale en soirée.

NOUVEAU DESIGN ! Luna Park
Lieu emblématique des navires World Class, le Luna Park fait peau neuve ! Sur deux ponts, cette salle polyvalente immersive accueille jeux interactifs, soirées à thème et spectacles participatifs. Grâce à des écrans LED, des projections au plafond et des effets sonores et lumineux, les invités sont littéralement plongés au cœur de l’action. L’espace propose des activités pour les jeunes en journée et se transforme le soir venu en boîte de nuit avec DJ sets exclusifs. Un tout nouveau bar sera également inauguré dans cet espace, dont les détails seront dévoilés prochainement.

NOUVEAU DESIGN ! The Harbour
Repensé avec une élégante inspiration asiatique, The Harbour est un vaste parc extérieur dédié à l’aventure. Il propose une attraction unique en mer : le Cliffhanger, une balançoire suspendue à plus de 50 mètres au-dessus de l’eau – une exclusivité en Europe.
Autre sensation forte : le Tree of Life @The Spiral, le plus long toboggan sec en mer, vous propulsant sur 81,3 mètres, à travers 12 ponts, depuis une pagode asiatique majestueuse.
Les familles pourront aussi profiter d’un parcours de cordes en hauteur, de toboggans aquatiques, d’une aire de jeux dédiée et d’un espace de restauration gratuit : The Harbour Bar & Bites, pour refaire le plein d’énergie entre deux aventures.

Panorama Lounge
Chic le jour, vibrant la nuit, le Panorama Lounge offre une vue imprenable sur la mer, de la musique live, des cours de danse et des performances acoustiques en journée. En soirée, l’ambiance se transforme avec des cocktails raffinés et des spectacles cabaret dans un cadre élégant et décontracté.

World Theatre
Cœur battant du divertissement à bord, le World Theatre accueille chaque soir des spectacles de haut niveau : comédies musicales, acrobaties, concerts et shows internationaux. Plusieurs représentations sont proposées chaque soir, pour que chacun puisse organiser sa soirée à sa guise.

World Promenade
Promenade à ciel ouvert au centre du navire, la World Promenade est un lieu vivant et animé qui mêle restauration, divertissement et vues spectaculaires sur l’océan. On y retrouve des spectacles lumineux, des parades LEGO®, des shows de danse urbaine, ainsi qu’une atmosphère festive tout au long de la journée. Pour se détendre, rendez-vous au Sports Bar ou succombez aux douceurs de Sweet Temptations.

Les itinéraires de MSC World Asia

À partir de l’hiver 2026/2027, MSC World Asia proposera des croisières de 7 nuits au départ de Barcelone, Marseille, Gênes, Civitavecchia (Rome), Messine et La Valette. En été 2027, l’itinéraire évoluera pour inclure Naples à la place de Civitavecchia, avec embarquement possible dans chaque port.

À propos de MSC World Asia

MSC World Asia offrira un large éventail d’expériences et de loisirs haut de gamme.
On retiendra notamment :
• Plus de 40 bars, salons et restaurants, dont 6 restaurants de spécialités : le steakhouse Butcher’s Cut, Kaito Sushi & Teppanyaki, Hola! Tacos & Cantina, et bien d’autres concepts inédits à venir ;
• Plus de 20 types de cabines différents : suites luxueuses, cabines balcon avec vue mer ou promenade animée, cabines familiales communicantes... ;
• MSC Yacht Club, le concept exclusif "un navire dans le navire", avec 144 suites luxueuses, restaurant privé, lounge, piscine, solarium et service de majordome 24 h/24 ;
• Un vaste club enfants Doremi, pour tous les âges, des bébés aux ados, ainsi que des jeux familiaux originaux, un parc aquatique, une salle d’arcade, une glissade en réalité virtuelle, etc. ;
• Une expérience bien-être complète : piscines Zen réservées aux adultes, MSC Aurea Spa, salle de sport Technogym® avec vue mer, barbier pour hommes... ;
• 7 piscines, dont une avec toit rétractable, et 13 bains à remous ;
• Un divertissement international non-stop, avec spectacles grandioses, musique live, jeux, animations surprises et activités enrichissantes.

👉 En savoir plus sur MSC World Asia

À propos de MSC Croisières

Basée à Genève, en Suisse, MSC Croisières est une compagnie privée et familiale. Troisième plus grande compagnie au monde, MSC Croisières est leader en Europe et affiche une forte croissance en Amérique du Nord.
Marque internationale, MSC Croisières exploite 23 navires modernes qui explorent les cinq continents. Ses hôtes peuvent découvrir plus de 100 pays et plus de 300 destinations aux quatre coins du monde, tout en vivant des moments inoubliables et en savourant l’hospitalité raffinée emblématique de la compagnie.

👉 Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.msccroisieres.fr/



