"Winter at Tantora" : AlUla lance son grand festival d’hiver, une opportunité pour les voyagistes français

Pour les inspirer, l'office du tourisme d’AlUla suggère notamment un itinéraire de 4 jours / 3 nuits, au cours duquel les visiteurs séjourneront au Banyan Tree AlUla et profiteront d’une immersion complète dans l’atmosphère du festival.



Dès la première soirée, ils découvriront Old Town Nights, un événement vibrant mêlant concerts, marchés nocturnes et animations festives.



Le programme se poursuit avec la visite d’Hegra en Land Rover vintage, guidée par un Rawi, conteur local qui partage l’héritage des Nabatéens. Les voyageurs exploreront également les sites majeurs de Dadan et Jabal Ikmah, véritables archives à ciel ouvert de l’Arabie ancienne.



Au fil du séjour, ils assisteront aux moments emblématiques du festival, qu’il s’agisse de l’Almanshiyah Carnival ou des concerts prestigieux programmés à Maraya, la salle emblématique d’AlUla.



La découverte passe aussi par la gastronomie, avec des dîners dans les restaurants incontournables de la destination tels que Harrat, Pink Camel, Somewhere, SALT ou Tama, chacun proposant une interprétation singulière des saveurs régionales.



Pour les voyageurs en quête d’un moment d’exception, une option permet de vivre un vol en montgolfière au lever du soleil, offrant une vision spectaculaire sur les canyons, reliefs et étendues désertiques d’AlUla.



Une immersion premium dans la destination culturelle la plus dynamique de la région.