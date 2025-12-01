TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
"Winter at Tantora" : AlUla lance son grand festival d’hiver, une opportunité pour les voyagistes français

Une édition 2025 idéale pour inspirer de nouveaux packages aux pros du voyage


Le festival emblématique "Winter at Tantora" revient du 18 décembre au 10 janvier 2026, avec une programmation culturelle et festive complète au cœur d’AlUla. L'occasion pour les professionnels du tourisme de proposer à leurs clients un produit clé-en-main particulièrement attractif, entre patrimoine UNESCO, concerts, expériences culinaires, visites guidées et séjours haut de gamme. D'autant plus que cette nouvelle édition est soutenue par un important dispositif de visibilité et de co-marketing orchestré par l'office du tourisme d’AlUla.


Rédigé par AlUla le Lundi 1 Décembre 2025

© Credit Royal Commission for AlUla
© Credit Royal Commission for AlUla
Véritable rendez-vous culturel d’Arabie Saoudite, "Winter at Tantora" revient du 18 décembre 2025 au 10 janvier 2026, pour faire d’AlUla l’un des épicentres artistiques et patrimoniaux du Moyen-Orient.

Ce festival emblématique, premier événement culturel lancé dans le royaume, réunit chaque année spectacles, concerts, gastronomie, illuminations, expositions et célébrations hivernales au cœur d’un site historique unique au monde.

Dans les vallées, les oasis et les ruelles animées de la vieille ville, visiteurs internationaux et habitants se retrouvent pour célébrer la saison froide au rythme de performances immersives, d’expériences culinaires inédites et de rendez-vous exceptionnels au sein des paysages majestueux d’AlUla, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Des opportunités concrètes pour les professionnels français

Winter at Tantora représente aussi un puissant levier commercial pour les agences et tour-opérateurs.

Le festival offre une base solide pour créer des offres complètes, alliant culture, bien-être et hébergement haut de gamme.

Les professionnels peuvent ainsi proposer des voyages sur-mesure incluant le festival, des excursions vers les sites UNESCO, des restaurants signatures et des activités complémentaires comme un survol en montgolfière.

© Credit Royal Commission for AlUla
© Credit Royal Commission for AlUla
Pour les inspirer, l'office du tourisme d’AlUla suggère notamment un itinéraire de 4 jours / 3 nuits, au cours duquel les visiteurs séjourneront au Banyan Tree AlUla et profiteront d’une immersion complète dans l’atmosphère du festival.

Dès la première soirée, ils découvriront Old Town Nights, un événement vibrant mêlant concerts, marchés nocturnes et animations festives.

Le programme se poursuit avec la visite d’Hegra en Land Rover vintage, guidée par un Rawi, conteur local qui partage l’héritage des Nabatéens. Les voyageurs exploreront également les sites majeurs de Dadan et Jabal Ikmah, véritables archives à ciel ouvert de l’Arabie ancienne.

Au fil du séjour, ils assisteront aux moments emblématiques du festival, qu’il s’agisse de l’Almanshiyah Carnival ou des concerts prestigieux programmés à Maraya, la salle emblématique d’AlUla.

La découverte passe aussi par la gastronomie, avec des dîners dans les restaurants incontournables de la destination tels que Harrat, Pink Camel, Somewhere, SALT ou Tama, chacun proposant une interprétation singulière des saveurs régionales.

Pour les voyageurs en quête d’un moment d’exception, une option permet de vivre un vol en montgolfière au lever du soleil, offrant une vision spectaculaire sur les canyons, reliefs et étendues désertiques d’AlUla.

Une immersion premium dans la destination culturelle la plus dynamique de la région.

Un accompagnement avec l’office du tourisme d’AlUla

L’office du tourisme d’AlUla souhaite également accompagner les partenaires français dans la mise en marché de leurs produits.

Les agences peuvent bénéficier d’une mise en avant sur certains supports officiels du festival, d’opérations digitales conjointes et d’un accès aux ressources visuelles et vidéos pour renforcer leur communication :

- collaborations sur les réseaux sociaux : possibilité d’intégration sur les réseaux sociaux, lorsque cela s’applique, afin d’accroître la visibilité de vos packages et de votre marque (ex. : stories mises en avant) ;

- visibilité accrue de la marque : possibilité d’être référencé dans l’annuaire des partenaires de voyage sur le site officiel de l’office du tourisme d’AlUla, ainsi que sur certaines pages du festival, contribuant à générer du trafic client et des demandes directement vers les voyagistes français ;

- accès aux ressources marketing officielles : les liens fournis contiennent des visuels haute qualité du festival, des vidéos et des textes promotionnels pour soutenir les efforts de vente et de marketing sur tous le s supports des agences et des tour-opérateurs français. Des ressources mises à jour seront ajoutées au fur et à mesure de leur disponibilité.

En s’appuyant sur ce festival phare, les professionnels du tourisme ont l’opportunité de valoriser des expériences uniques, différenciantes et à forte valeur ajoutée, parfaitement adaptées à une clientèle en quête de culture, d’exception et de destination émergente.

Contact AlUla

"Winter at Tantora" : AlUla lance son grand festival d’hiver, une opportunité pour les voyagistes français
Philip ALFONS
Responsable Marketing & Promotion
Email : palfons@articleonze.com
Téléphone : +33 (0)6 23 49 43 83

Site web grand public : www.experiencealula.com/fr/forever-revitalising

E-learning : https://fr.alulaspecialist.com/

AlUla, arabie saoudite, destination AlUla
