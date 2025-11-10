Explora Journeys : l’invitation exclusive jusqu’au 4 décembre, c’est le moment d’en profiter

Pour toute réservation effectuée entre le 3 novembre et le 1er décembre 2025, des économies allant jusqu'à 40 % sont disponibles sur les Collections de Voyages sélectionnées, avec un acompte de seulement 5 % requis pour garantir la réservation – permettant ainsi aux hôtes de planifier leur voyage en toute simplicité.



L'Invitation Exclusive s'applique à toutes les catégories de suites sur une sélection d’itinéraires de nos Collections de Voyages, couvrant des destinations extraordinaires à travers les Caraïbes, la Méditerranée, l'Europe du Nord, l'Alaska, l'Asie, la mer Rouge, la péninsule Arabique, l'Amérique du Sud, l'Amazonie, ainsi que les côtes américaines et canadiennes.



Les hôtes profiteront de tout le confort et les services emblématiques d'Explora Journeys – allant des suites avec vue sur l'océan et terrasses privées aux expériences de bien-être holistiques inspirées par l'océan, en passant par un éventail varié d'options de restauration sélectionnées et des Expériences Immersives explorant à la fois les ports emblématiques et les trésors cachés.