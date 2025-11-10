TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

Explora Journeys : l’invitation exclusive jusqu’au 4 décembre, c’est le moment d’en profiter


Explora Journeys, la marque de voyages en mer d’exception propose jusqu’au 4 décembre une nouvelle offre à ses clients : l’invitation exclusive. Une opportunité unique de vivre un séjour inoubliable à bord des navires de la flotte à un tarif compétitif.


Rédigé par Explora Journeys le Lundi 17 Novembre 2025

L'invitation exclusive

© Explora Journeys
© Explora Journeys
DITEX
Pour toute réservation effectuée entre le 3 novembre et le 1er décembre 2025, des économies allant jusqu'à 40 % sont disponibles sur les Collections de Voyages sélectionnées, avec un acompte de seulement 5 % requis pour garantir la réservation – permettant ainsi aux hôtes de planifier leur voyage en toute simplicité.

L'Invitation Exclusive s'applique à toutes les catégories de suites sur une sélection d’itinéraires de nos Collections de Voyages, couvrant des destinations extraordinaires à travers les Caraïbes, la Méditerranée, l'Europe du Nord, l'Alaska, l'Asie, la mer Rouge, la péninsule Arabique, l'Amérique du Sud, l'Amazonie, ainsi que les côtes américaines et canadiennes.

Les hôtes profiteront de tout le confort et les services emblématiques d'Explora Journeys – allant des suites avec vue sur l'océan et terrasses privées aux expériences de bien-être holistiques inspirées par l'océan, en passant par un éventail varié d'options de restauration sélectionnées et des Expériences Immersives explorant à la fois les ports emblématiques et les trésors cachés.

Quelques itinéraires éligibles à cette Invitation Exclusive


Un séjour court pour les personnes qui ne sont pas encore parties en croisière et qui souhaitent découvrir une nouvelle façon de voyager :

Du samedi 21 mars au mercredi 25 mars, voyage de 4 nuits, et trois escales.

Au départ d’Arrecife (Lanzarote), Espagne à Barcelone, Espagne, à partir de 2 380€ par personne.
© Explora Journeys
© Explora Journeys

Embarquez pour un voyage idyllique entre les îles Canaries, Gibraltar et l’Espagne. Naviguez depuis Arrecife, où les côtes ciselées et les volcans de Lanzarote éveillent les sens, jusqu’à Gibraltar, entre falaises vertigineuses et souvenir des empires. Puis cap sur Barcelone, pour conclure votre voyage en beauté sur des saveurs audacieuses et la créativité de la capitale catalane.

UN VOYAGE ENTRE MERVEILLES LEGENDAIRES ET FUSION CULTURELLE
© Explora Journeys
© Explora Journeys

Du lundi 27 juillet au lundi 3 août 2026, boucle au départ du Pirée, voyage de 7 nuits, et 5 escales.

A partir de 4 200€ par personne.

© Explora Journeys
© Explora Journeys

Plongez au cœur d’un fascinant mélange de trésors historiques et d’effervescence moderne lors d’un voyage qui débute à Athènes, où l’imposante Acropole domine le paysage urbain. Nous mettons les voiles vers l’île sereine de Patmos, avant de savourer l’atmosphère d’Istanbul, avec ses bazars éclatants et ses palais magnifiquement décorés. À Kuşadası, découvrez les ruines et sanctuaires d’Éphèse, remarquablement conservés. Détendez-vous et plongez dans les eaux cristallines de la côte scintillante de Mykonos, avant de revenir revigorés au rythme dynamique d’Athènes.

UN VOYAGE ENTRE DESIGN, PATRIMOINE ET PORTS
© Explora Journeys
© Explora Journeys

Du mercredi 2 au lundi 7 septembre 2026, au départ Copenhague, Danemark, à Hambourg, Allemagne. Voyage de 5 nuits, et 5 escales.

A partir de 4 200€ par personne.
© Explora Journeys
© Explora Journeys

Naviguez sur les sublimes canaux de Copenhague jusqu’à Aarhus, où le design moderne se mêle au patrimoine viking. Découvrez la côte de granite de Lysekil et le charme scandinave d’Oslo avant de passer une journée paisible en mer. Le voyage s’achève à Hambourg, une ville marquée par l’esprit maritime et une vie culturelle exceptionnelle.

Explora Journeys : l’invitation exclusive jusqu’au 4 décembre, c’est le moment d’en profiter
Leyre Torres Campo
Business Relationship Lead – France & Monaco
leyre.torres@explorajourneys.com
+ 33 749862938

Paul-Emile Bardot
Business Relationship Lead – France / Nord & DOM-TOM
paulemile@explorajourneys.com
+ 33 649740989

Site web : explorajourneys.com

facebook twitterinstagramyoutube


Lu 145 fois

Tags : Explora Journeys
Notez
Mondial Tourisme

Brand news LuxuryTravelMaG

Explora Journeys : l’invitation exclusive jusqu’au 4 décembre, c’est le moment d’en profiter

Explora Journeys : l’invitation exclusive jusqu’au 4 décembre, c’est le moment d’en profiter
Explora Journeys, la marque de voyages en mer d’exception propose jusqu’au 4 décembre une nouvelle...
Dernière heure

Partez à la découverte de l’Irlande, l’Irlande du Nord et l’Écosse en 2026 !

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

“Avec le combo Train + Croisière de Costa, on simplifie la vie des agences et des clients”

DIGITRIPS Tech : acteur clé de la distribution de voyages et de la Travel Tech en Europe

Thaïlande… l’incontournable de l’Hiver

Brand News

Thaïlande… l’incontournable de l’Hiver

Thaïlande… l’incontournable de l’Hiver
L’hiver s’installe en Europe, mais en Thaïlande, la meilleure saison pour voyager commence. Invitez...
Les annonces

LES MÔMES TROTTEURS - Chargé(e) de production voyages scolaires H/F - CDI - (Saint-Martin-de-Crau (13) ou secteur Luberon vers Gordes (84))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

EVAO VOYAGES - Conseiller voyages sur mesure H/F - CDI - (Lyon 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SIGNATURE D'EXCEPTION BY SOLEA- Conseiller(ère) Voyages H/F - CDI - (Paris 11e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière
Distribution

Distribution

Non-conformité d’un hôtel 4* : l'agence priée de participer aux frais de surclassement

Non-conformité d’un hôtel 4* : l'agence priée de participer aux frais de surclassement
Partez en France

Partez en France

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Partez à la découverte de l’Irlande, l’Irlande du Nord et l’Écosse en 2026 !

Partez à la découverte de l’Irlande, l’Irlande du Nord et l’Écosse en 2026 !
Production

Production

Anatol convie les agences de l’Ouest à une soirée de Noël inédite !

Anatol convie les agences de l’Ouest à une soirée de Noël inédite !
AirMaG

AirMaG

Air Europa : du ciel d’Europe aux sommets andins, faites découvrir à vos clients l’Équateur

Air Europa : du ciel d’Europe aux sommets andins, faites découvrir à vos clients l’Équateur
Transport

Transport

Vacances à la neige : la SNCF lance ses ventes d’hiver 2026

Vacances à la neige : la SNCF lance ses ventes d’hiver 2026
La Travel Tech

La Travel Tech

DIGITRIPS Tech : acteur clé de la distribution de voyages et de la Travel Tech en Europe

DIGITRIPS Tech : acteur clé de la distribution de voyages et de la Travel Tech en Europe
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Explora Journeys : l’invitation exclusive jusqu’au 4 décembre, c’est le moment d’en profiter

Explora Journeys : l’invitation exclusive jusqu’au 4 décembre, c’est le moment d’en profiter
HotelMaG

Hébergement

La Maison Maubreuil, premier 5 étoiles de Nantes

La Maison Maubreuil, premier 5 étoiles de Nantes
Futuroscopie

Futuroscopie

Grand magasin, marché... le shopping, valeur sûre du tourisme qui défie l'e-commerce !

Grand magasin, marché... le shopping, valeur sûre du tourisme qui défie l'e-commerce !
Voyages responsables

Voyages Responsables

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels
CruiseMaG

CruiseMaG

“Avec le combo Train + Croisière de Costa, on simplifie la vie des agences et des clients”

“Avec le combo Train + Croisière de Costa, on simplifie la vie des agences et des clients”
TravelJobs

Emploi & Formation

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Les EDV Ile-de-France planchent sur la cybercriminalité et la succession

Les EDV Ile-de-France planchent sur la cybercriminalité et la succession
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias