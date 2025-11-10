Explora Journeys : l’invitation exclusive jusqu’au 4 décembre, c’est le moment d’en profiter

L'invitation exclusive
Pour toute réservation effectuée entre le 3 novembre et le 1er décembre 2025, des économies allant jusqu'à 40 % sont disponibles sur les Collections de Voyages sélectionnées, avec un acompte de seulement 5 % requis pour garantir la réservation – permettant ainsi aux hôtes de planifier leur voyage en toute simplicité.
L'Invitation Exclusive s'applique à toutes les catégories de suites sur une sélection d’itinéraires de nos Collections de Voyages, couvrant des destinations extraordinaires à travers les Caraïbes, la Méditerranée, l'Europe du Nord, l'Alaska, l'Asie, la mer Rouge, la péninsule Arabique, l'Amérique du Sud, l'Amazonie, ainsi que les côtes américaines et canadiennes.
Les hôtes profiteront de tout le confort et les services emblématiques d'Explora Journeys – allant des suites avec vue sur l'océan et terrasses privées aux expériences de bien-être holistiques inspirées par l'océan, en passant par un éventail varié d'options de restauration sélectionnées et des Expériences Immersives explorant à la fois les ports emblématiques et les trésors cachés.
Quelques itinéraires éligibles à cette Invitation Exclusive
Un séjour court pour les personnes qui ne sont pas encore parties en croisière et qui souhaitent découvrir une nouvelle façon de voyager :
Du samedi 21 mars au mercredi 25 mars, voyage de 4 nuits, et trois escales.
Au départ d’Arrecife (Lanzarote), Espagne à Barcelone, Espagne, à partir de 2 380€ par personne.
Embarquez pour un voyage idyllique entre les îles Canaries, Gibraltar et l’Espagne. Naviguez depuis Arrecife, où les côtes ciselées et les volcans de Lanzarote éveillent les sens, jusqu’à Gibraltar, entre falaises vertigineuses et souvenir des empires. Puis cap sur Barcelone, pour conclure votre voyage en beauté sur des saveurs audacieuses et la créativité de la capitale catalane.
UN VOYAGE ENTRE MERVEILLES LEGENDAIRES ET FUSION CULTURELLE
Du lundi 27 juillet au lundi 3 août 2026, boucle au départ du Pirée, voyage de 7 nuits, et 5 escales.
A partir de 4 200€ par personne.
Plongez au cœur d’un fascinant mélange de trésors historiques et d’effervescence moderne lors d’un voyage qui débute à Athènes, où l’imposante Acropole domine le paysage urbain. Nous mettons les voiles vers l’île sereine de Patmos, avant de savourer l’atmosphère d’Istanbul, avec ses bazars éclatants et ses palais magnifiquement décorés. À Kuşadası, découvrez les ruines et sanctuaires d’Éphèse, remarquablement conservés. Détendez-vous et plongez dans les eaux cristallines de la côte scintillante de Mykonos, avant de revenir revigorés au rythme dynamique d’Athènes.
UN VOYAGE ENTRE DESIGN, PATRIMOINE ET PORTS
Du mercredi 2 au lundi 7 septembre 2026, au départ Copenhague, Danemark, à Hambourg, Allemagne. Voyage de 5 nuits, et 5 escales.
A partir de 4 200€ par personne.
Naviguez sur les sublimes canaux de Copenhague jusqu’à Aarhus, où le design moderne se mêle au patrimoine viking. Découvrez la côte de granite de Lysekil et le charme scandinave d’Oslo avant de passer une journée paisible en mer. Le voyage s’achève à Hambourg, une ville marquée par l’esprit maritime et une vie culturelle exceptionnelle.
Leyre Torres Campo
Business Relationship Lead – France & Monaco
leyre.torres@explorajourneys.com
+ 33 749862938
Paul-Emile Bardot
Business Relationship Lead – France / Nord & DOM-TOM
paulemile@explorajourneys.com
+ 33 649740989
Site web : explorajourneys.com
