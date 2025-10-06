Adriana Karembeu découvre pour la première fois le voyage en croisière à bord d’Explora Journeys

J’avais une image très classique de la croisière, avec beaucoup de monde.

Ici, j’ai découvert tout l’inverse : un cocon. On se sent libre, apaisé, écouté.

Ce n’est pas une croisière qui vous transporte, c’est une croisière qui vous transforme. Chaque jour, je me suis sentie plus connectée à la mer et même à

moi-même