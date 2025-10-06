Adriana Karembeu découvre pour la première fois le voyage en croisière à bord d’Explora Journeys

Une première expérience inoubliable à bord du navire Explora II
Icône du glamour, Adriana Karembeu a embarqué pour la première fois sur un navire de croisière. Et pas n’importe lequel : l’Explora II, le deuxième navire de la marque Explora Journeys, filiale luxe du groupe MSC.
Entre Marseille et Civitavecchia, en passant par Nice, Portofino, Ibiza et la Toscane, elle a vécu une immersion dans un monde où le luxe s’exprime dans la sérénité et l’harmonie.
Dans une interview exclusive menée par Patrick Pourbaix, Managing Director - France & Monaco d'Explora Journeys pour TourMaG.com]b, Adriana Karembeu partage son émerveillement pour cette expérience unique, placée sous le signe du bien-être et de la contemplation.
Explora Journeys : une nouvelle définition de la croisière de luxe
Lancée par le groupe MSC, Explora Journeys incarne une vision contemporaine du voyage en mer : intime, immersive et durable.
À bord de l’Explora II, tout est pensé comme dans un palace : 461 suites avec balcon, six restaurants gastronomiques, un spa d’exception et des espaces ouverts sur la mer.
L’esprit de la marque, résumé par la formule “Ocean State of Mind”, invite à se déconnecter du quotidien pour se reconnecter à soi.
“J’ai découvert une autre manière de voyager : plus humaine, plus apaisante”, confie Adriana. “Ici, tout est fluide, calme, presque méditatif. On vit au rythme de la mer.”
Une croisière entre mer et Méditerranée : de Barcelone à Rome
Le voyage a débuté à Barcelone, avant d’aller dans les Baléares, de longer la Côte d’Azur puis la Riviera italienne.
Chaque escale a offert son lot d’émotions :
Les “Destination Experiences” d’Explora Journeys transforment chaque escale en aventure sur mesure : randonnées, découvertes culturelles, dégustations de vins ou expériences gastronomiques exclusives.
Un concept de voyage lent, à la croisée du bien-être et de la culture.
- Ibiza, bien loin de l’image festive, révélant son authenticité à travers ses villages, ses vignes et ses traditions.
- Marseille, pour une plongée au cœur de la Méditerranée authentique, entre calanques spectaculaires, quartiers chargés d’histoire et art de vivre provençal.
- Nice et Èze, pour une immersion dans le charme intemporel de la Côte d’Azur, entre parfumeries, marchés et panoramas.
- Portofino et Rapallo, symboles du glamour italien, où le bleu de la mer rencontre les façades pastel et les yachts élégants.
- La Toscane, enfin, avec ses collines, ses vins et ses cités médiévales, de Sienne à Pitigliano.
Adriana Karembeu : “Une croisière qui m’a transformée”
Face à la caméra de TourMaG, Adriana Karembeu raconte avec émotion sa première traversée :
“J’avais une image très classique de la croisière, avec beaucoup de monde.
Ici, j’ai découvert tout l’inverse : un cocon. On se sent libre, apaisé, écouté.”
Séduite par l’esprit d’Explora Journeys, elle parle d’une expérience de transformation personnelle.
“Ce n’est pas une croisière qui vous transporte, c’est une croisière qui vous transforme. Chaque jour, je me suis sentie plus connectée à la mer et même à
moi-même.”
Séduite par l’esprit d’Explora Journeys, elle parle d’une expérience de transformation personnelle.
“Ce n’est pas une croisière qui vous transporte, c’est une croisière qui vous transforme. Chaque jour, je me suis sentie plus connectée à la mer et même à
moi-même.”
Un luxe discret, responsable et inspirant
Explora Journeys s’adresse à une clientèle en quête d’authenticité et de sens.
Le design épuré du navire privilégie les matériaux naturels, la lumière, la douceur des
teintes et le confort absolu.
Le luxe se vit dans le silence, la beauté du geste, la qualité du service.
La compagnie s’inscrit aussi dans une démarche écoresponsable, avec des technologies
de propulsion avancées, la réduction des émissions et une attention particulière à l’impact
environnemental des escales.
“Ce qui me touche, c’est cette volonté de concilier élégance et conscience”, souligne
Adriana. “Ici, tout est pensé pour être harmonieux et respectueux.”
Le luxe se vit dans le silence, la beauté du geste, la qualité du service.
La compagnie s’inscrit aussi dans une démarche écoresponsable, avec des technologies
de propulsion avancées, la réduction des émissions et une attention particulière à l’impact
environnemental des escales.
“Ce qui me touche, c’est cette volonté de concilier élégance et conscience”, souligne
Adriana. “Ici, tout est pensé pour être harmonieux et respectueux.”
Le “Ocean State of Mind” : une philosophie du voyage
Plus qu’un slogan, le “Ocean State of Mind” est la promesse d’un nouveau rapport au
voyage : un état d’esprit qui valorise le temps, la lenteur et l’écoute de soi.
Cette philosophie résonne particulièrement chez Adriana Karembeu :
“La mer, c’est la liberté absolue. Elle m’apaise. Ce voyage m’a rappelé que la vraie beauté naît du calme et du silence.”
À bord de l’Explora II, le bien-être ne se limite pas aux soins du spa ou aux dîners étoilés : il se vit dans chaque instant, chaque regard posé sur l’horizon.
“La mer, c’est la liberté absolue. Elle m’apaise. Ce voyage m’a rappelé que la vraie beauté naît du calme et du silence.”
À bord de l’Explora II, le bien-être ne se limite pas aux soins du spa ou aux dîners étoilés : il se vit dans chaque instant, chaque regard posé sur l’horizon.
