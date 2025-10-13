Explora Journeys prolonge son offre « UNE INVITATION À LA DÉCOUVERTE » et vous invite au Grand Prix de Monaco

D'un côté, l'offre exclusive « Une Invitation à la Découverte Prolongée » étend la promesse d'immersion culturelle en offrant un crédit substantiel pour des Expériences de Destination immersives, permettant aux passagers de se connecter de manière plus authentique aux lieux visités.



De l'autre, la compagnie ouvre les réservations pour les billets d'accès au prestigieux F1 Paddock Club pour les clients ayant réservé une suite à bord d'EXPLORA I lors du Grand Prix de Formule 1 de Monaco 2026, fusionnant ainsi le luxe serein d'un yacht avec l'adrénaline d'un des événements sportifs les plus glamour au monde. Ces nouveautés soulignent la volonté d'Explora Journeys de redéfinir le voyage de luxe en combinant l'élégance en mer avec des expériences à terre exceptionnelles.



Les Expériences Immersives se déroulent en petit groupe et peuvent même faire l’objet d’arrangements privés, offrant ainsi un accès privilégié, des rencontres authentiques et des souvenirs qui resteront gravés dans les mémoires. Pendant une durée limitée, recevez jusqu’à 1 000 EUR de crédit en Expériences Immersives* afin de réserver ces activités enrichissantes avant le départ.

Découvrez une sélection d’itinéraires éligibles à cette offre, prolongée jusqu’à la fin octobre 2025.