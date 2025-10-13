Explora Journeys prolonge son offre « UNE INVITATION À LA DÉCOUVERTE » et vous invite au Grand Prix de Monaco

Une invitation à la découverte prolongée
D'un côté, l'offre exclusive « Une Invitation à la Découverte Prolongée » étend la promesse d'immersion culturelle en offrant un crédit substantiel pour des Expériences de Destination immersives, permettant aux passagers de se connecter de manière plus authentique aux lieux visités.
De l'autre, la compagnie ouvre les réservations pour les billets d'accès au prestigieux F1 Paddock Club pour les clients ayant réservé une suite à bord d'EXPLORA I lors du Grand Prix de Formule 1 de Monaco 2026, fusionnant ainsi le luxe serein d'un yacht avec l'adrénaline d'un des événements sportifs les plus glamour au monde. Ces nouveautés soulignent la volonté d'Explora Journeys de redéfinir le voyage de luxe en combinant l'élégance en mer avec des expériences à terre exceptionnelles.
Les Expériences Immersives se déroulent en petit groupe et peuvent même faire l’objet d’arrangements privés, offrant ainsi un accès privilégié, des rencontres authentiques et des souvenirs qui resteront gravés dans les mémoires. Pendant une durée limitée, recevez jusqu’à 1 000 EUR de crédit en Expériences Immersives* afin de réserver ces activités enrichissantes avant le départ.
Découvrez une sélection d’itinéraires éligibles à cette offre, prolongée jusqu’à la fin octobre 2025.
Du mercredi 12 au jeudi 20 novembre 2025
Embarquement : Miami, Etats-Unis
Débarquement : San Juan, Puerto Rico
Durée : 8 Nuits / 9 jours
Navire : EXPLORA I
Dès 4 180 euros par voyageur
Nous troquons la frénésie de Miami contre le murmure des vagues entre les Grandes et les Petites Antilles. Entrez d’un pas léger à Cruz Bay lors de notre toute première escale dans cet avant-poste discret mais sublime des Îles Vierges des États-Unis, puis filez vers Deshaies pour communier plus étroitement avec la nature. Au départ tardif de Bridgetown succèdent des couchers de soleil rythmés par le rhum, tandis que Roseau dévoile ses forêts tropicales et ses volcans. À Philipsburg, plongez dans les eaux d’une réserve marine d’exception.
UN VOYAGE ENTRE MERVEILLES LEGENDAIRES ET FUSION CULTURELLE
Du lundi 4 au lundi 11 mai 2026
Boucle au départ du Pirée, Athènes, Grèce
Durée : 7 Nuits / 8 jours
Navire : EXPLORA II
Dès 4 480 euros par voyageur
Plongez au cœur d’un fascinant mélange de trésors historiques et d’effervescence moderne lors d’un voyage qui débute à Athènes, où l’imposante Acropole domine le paysage urbain. Nous mettons les voiles vers l’île sereine de Patmos, avant de savourer l’atmosphère d’Istanbul (avec une escale d’une nuit pour profiter de l’effervescence de cette ville), avec ses bazars éclatants et ses palais magnifiquement décorés. À Kuşadası, découvrez les ruines et sanctuaires d’Éphèse, remarquablement conservés. Détendez-vous et plongez dans les eaux cristallines de la côte scintillante de Mykonos, avant de revenir revigorés au rythme dynamique d’Athènes.
Du mardi 25 août au mercredi 2 septembre 2026
Boucle au départ de Copenhage, Danemark
Durée : 8 Nuits / 9 jours
Navire : EXPLORA III
Dès 7 600 euros par voyageur
L’aventure commence parmi les charmantes statues et l’architecture néoclassique de Copenhague. Profitez d’un cadre d’exception à bord d’EXPLORA III, en route vers le charme médiéval de Tallinn, l’élégance de Stockholm, l’architecture Art nouveau de Riga et les merveilles de Visby, classée à l’UNESCO. Dans la charmante ville insulaire de Rønne, admirez la beauté de la côte rocheuse. Pour conclure, nous retournons à Copenhague, dans une atmosphère imprégnée de hygge.
Du 3 au 8 juin 2026, EXPLORA I sera de nouveau amarré au célèbre port Hercule de Monaco, aux premières loges pour assister à un rendez-vous emblématique de la côte d’Azur, le FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2026.
Découvrez le programme
Jour 1 : 3 juin – Bienvenue au sein de votre sanctuaire marin
L’effervescence du circuit fait vibrer tout Monaco. Contemplez la voie des stands qui se charge d’adrénaline. Admirez les pilotes accueillis au Paddock avant les essais libres de Formula 1®, suivis par les qualifications des Formula 2 et Formula 3.
Les voyageurs sont invités à vivre une expérience encore plus intense grâce à l’accès à une tribune premium pendant 3 jours ou l’accueil au F1 Paddock Club™ pendant 3 jours, des options disponibles lors de la réservation du voyage.
Jour 4 : 6 juin – Sensations fortes aux premières loges
Leyre Torres Campo
Business Relationship Lead – France & Monaco
leyre.torres@explorajourneys.com
+ 33 749862938
Paul-Emile Bardot
Business Relationship Lead – France / Nord & DOM-TOM
paulemile@explorajourneys.com
+ 33 649740989
Site web : explorajourneys.com
