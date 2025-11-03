TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
À bord d'Explora Journeys : la croisière qui veut réinventer le luxe en Méditerranée


Et si la croisière de luxe n’avait plus rien à voir avec ce que l’on croyait connaître ?
C’est la question que soulève Explora Journeys, la nouvelle marque du groupe MSC, avec une ambition claire : proposer un autre rapport à la mer, au temps et au voyage. Un modèle moins bruyant, moins pressé, plus harmonieux. Plus… méditerranéen, tout simplement.
Nous avons embarqué à bord de l’Explora II pour un itinéraire entre Barcelone et Rome. La vidéo qui accompagne cet article montre un navire, certes luxueux, mais surtout une manière différente d’aborder la Méditerranée. Voici ce qui distingue vraiment cette expérience du reste du marché.


Rédigé par Fabien Da Luz le Mercredi 26 Novembre 2025


Un navire qui refuse le spectaculaire pour mieux révéler l’essentiel

À bord, rien ne cherche à impressionner à coup de gigantisme ou d’effets spectaculaires.
La première sensation, c’est le calme. Les espaces semblent respirer. La mer entre partout, par les baies vitrées immenses, les terrasses, les ponts ouverts.
Le design est contemporain, subtil, presque silencieux : bois clairs, matériaux naturels, lumière douce.
Explora Journeys parle d'“Ocean State of Mind”. Une formule marketing ? Peut-être.
Mais dans les faits, tout est effectivement pensé pour que le voyageur se reconnecte au rythme de la mer, à un temps plus lent, plus ancré.
Loin des animations tapageuses, place à une atmosphère presque méditative.

Une croisière comme un itinéraire intérieur

L’Explora II ne se contente pas de transporter ses passagers d’un point A à un point B.
La marque mise sur une expérience plus introspective, où le voyage devient une parenthèse entre deux vies, un temps suspendu.
Le luxe n’est pas flamboyant :

● 461 suites ouvertes sur la mer,
● six restaurants gastronomiques,
● un spa orienté bien-être global,
● des espaces où l’on peut lire, discuter, ou simplement ne rien faire.

Ce qui domine, c’est l’impression d’espace — un luxe rare, et particulièrement recherché.

Un itinéraire qui révèle une autre Méditerranée

Le voyage retracé dans la vidéo suit un parcours emblématique : Barcelone → Ibiza → Marseille → Nice/Èze → Riviera italienne → Toscane → Rome.
La Méditerranée y apparaît sous un angle souvent oublié : celui d’un territoire millénaire, multiple, profondément humain.

Ibiza, l’île méconnue
Quand on sort des clichés, on découvre une Ibiza paisible : villages adossés aux collines, champs de vigne, héritage phénicien, sentiers parfumés au romarin. Une île authentique, presque villageoise.

Marseille, les vraies couleurs du Sud
La cité phocéenne rappelle que la Méditerranée n’est pas qu’un décor : c’est une culture, un accent, des marchés, des calanques, un patrimoine de 2 600 ans.

Nice et Èze, la Riviera intemporelle
Entre parfumeries, ruelles médiévales et panoramas suspendus au-dessus de la mer, la Côte d’Azur montre son visage le plus artistique.

Portofino et Rapallo, héritières du glamour italien
Ces villages incarnent une esthétique unique : façades pastel, pins parasols, yachts élégants. Un tableau vivant.

La Toscane, une respiration terrienne
Collines ondulantes, villages médiévaux, domaines viticoles… Une émotion différente, plus terrienne, plus lente encore.


Les "Destination Experiences" : l’escale comme rencontre, pas comme checklist

Les excursions proposées ne ressemblent pas à un catalogue traditionnel.
Explora Journeys s’inscrit dans la tendance du slow travel :
● groupes réduits,
● immersion dans les villages,
● gastronomie locale,
● artisans et producteurs mis en avant,
● randonnées lentes,
● dégustations régionales,
● découvertes culturelles loin du tourisme de masse.

Pas de course contre la montre. Pas de visites en série.
Le voyageur peut choisir de s’immerger dans un terroir, une ambiance, un paysage, sans obligation d’accumuler.
L’escale devient un chapitre, pas une case à cocher.

Un luxe qui assume sa sobriété

Contrairement à la plupart des acteurs du segment premium, Explora Journeys choisit l’humilité :
pas de marbre tonitruant, pas d’or à outrance, pas de chandeliers excessifs.
Le luxe est dans :
● la qualité des matériaux,
● la discrétion du service,
● la fluidité des espaces,
● le silence,
● la mer omniprésente.

Un modèle qui colle parfaitement à l’évolution actuelle de la clientèle haut de gamme : plus attentive au sens, à la durabilité, à l’esthétique naturelle.

Une dimension environnementale incontournable

Le discours sur la sobriété ne serait rien sans un engagement concret.
Explora Journeys met en avant :
● technologies de propulsion optimisées,
● réduction des émissions,
● traitement avancé des déchets,
● usage raisonné des ressources,
● escales plus respectueuses des territoires locaux.

Sans prétendre être exempt de critiques — aucune compagnie maritime ne l’est — la marque semble s’inscrire dans une volonté de mieux faire.
Un sujet désormais central dans l'univers de la croisière.

Pourquoi ce modèle interpelle

Explora Journeys semble capter une tendance de fond :
✔ le désir de ralentir
✔ la recherche d’authenticité
✔ l’envie d’expériences locales
✔ la sensibilité environnementale
✔ le besoin d’espace et de silence
Le tout, sans renoncer au confort.

Un positionnement qui trouve un écho croissant parmi les voyageurs premium, mais aussi parmi les professionnels du tourisme qui cherchent des produits distinctifs pour une clientèle en quête de sens.

Une Méditerranée en clair-obscur, révélée par la vidéo

La vidéo produite pour ce reportage illustre parfaitement ce mélange de douceur et de profondeur.
On y découvre un navire comme une bulle de calme, et des escales qui racontent une autre histoire du bassin méditerranéen.
Celle d’une culture plurimillénaire, d’un art de vivre, d’une lumière unique et d’un rapport au temps qui échappe à la modernité.

Explora Journeys ouvre une brèche dans le marché luxe

La marque propose une alternative crédible à la croisière traditionnelle :
moins dense, moins bruyante, plus experte et plus sereine.
Pour les pros du tourisme, c’est un signal intéressant : la croisière haut de gamme n’évolue plus seulement sur le terrain du service et du raffinement, mais sur celui de l’expérience, du sens et de la durabilité.
Une orientation qui pourrait bien redessiner les attentes de la clientèle premium dans les années à venir.




