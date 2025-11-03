À bord d'Explora Journeys : la croisière qui veut réinventer le luxe en Méditerranée

Le voyage retracé dans la vidéo suit un parcours emblématique : Barcelone → Ibiza → Marseille → Nice/Èze → Riviera italienne → Toscane → Rome.

La Méditerranée y apparaît sous un angle souvent oublié : celui d’un territoire millénaire, multiple, profondément humain.



Ibiza, l’île méconnue

Quand on sort des clichés, on découvre une Ibiza paisible : villages adossés aux collines, champs de vigne, héritage phénicien, sentiers parfumés au romarin. Une île authentique, presque villageoise.



Marseille, les vraies couleurs du Sud

La cité phocéenne rappelle que la Méditerranée n’est pas qu’un décor : c’est une culture, un accent, des marchés, des calanques, un patrimoine de 2 600 ans.



Nice et Èze, la Riviera intemporelle

Entre parfumeries, ruelles médiévales et panoramas suspendus au-dessus de la mer, la Côte d’Azur montre son visage le plus artistique.



Portofino et Rapallo, héritières du glamour italien

Ces villages incarnent une esthétique unique : façades pastel, pins parasols, yachts élégants. Un tableau vivant.



La Toscane, une respiration terrienne

Collines ondulantes, villages médiévaux, domaines viticoles… Une émotion différente, plus terrienne, plus lente encore.



