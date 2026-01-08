Avec le Jacques Cartier, Ponant renforce son ancrage en Polynésie

De l’autre, le Jacques Cartier propose trois itinéraires « Découverte » inédits, orientés vers les archipels les plus confidentiels : Australes, Gambier, Tuamotu éloignés et jusqu’à l’île Pitcairn. Les croisières, combinables entre elles, permettent d’atteindre un voyage exceptionnel de 42 nuits, unique sur le marché à ce jour



Avant même la commercialisation, l’armateur a mené un travail de fond sur le terrain. Des repérages approfondis, ceux de José Sarica, directeur de l’Expérience expédition, ont été réalisés dans les Tuamotu et les Australes afin de co-construire les escales avec les communautés locales : cérémonies d’accueil, ateliers artisanaux, visites de marae, randonnées accompagnées ou sorties en zodiac.



Cette démarche a permis de valider six escales totalement inédites, parmi lesquelles Mataiva, Hikueru, Raivavae ou encore Rurutu, renforçant l’argument d’exclusivité auprès des agences spécialisées.

