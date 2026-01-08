TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Avec le Jacques Cartier, Ponant renforce son ancrage en Polynésie

Deux navires, cinq archipels


À partir de l’hiver 2026-2027, Ponant Explorations Groupe muscle son dispositif en Polynésie française en y positionnant deux navires complémentaires.


Rédigé par le Vendredi 9 Janvier 2026

Pour préparer les itinéraires « Découverte » inédits du Jacques Cartier, José Sarica, directeur de l’Expérience expédition s’est envolé récemment vers les îles Australes et Tuamotu @Ponant-Youtube
TAP Air Portugal
Fort de plus de 25 ans de présence continue en Polynésie française avec le Paul Gauguin, Ponant Explorations Groupe franchit une nouvelle étape en intégrant le Jacques Cartier, navire taillé pour l’exploration tropicale, capable d’accéder à des archipels rarement visités, voire totalement absents des itinéraires classiques.

La stratégie repose sur une segmentation assumée. D’un côté, le Paul Gauguin, navire emblématique de la Polynésie, basé à l’année, mise sur une découverte culturelle approfondie des îles de la Société, des Tuamotu et des Marquises.

À bord, les Gauguins et Gauguines, véritables ambassadeurs culturels, incarnent une approche immersive appréciée des clientèles long-courrier.

Polynésie : une logique d’exploration construite avec les territoires

De l’autre, le Jacques Cartier propose trois itinéraires « Découverte » inédits, orientés vers les archipels les plus confidentiels : Australes, Gambier, Tuamotu éloignés et jusqu’à l’île Pitcairn. Les croisières, combinables entre elles, permettent d’atteindre un voyage exceptionnel de 42 nuits, unique sur le marché à ce jour

Avant même la commercialisation, l’armateur a mené un travail de fond sur le terrain. Des repérages approfondis, ceux de José Sarica, directeur de l’Expérience expédition, ont été réalisés dans les Tuamotu et les Australes afin de co-construire les escales avec les communautés locales : cérémonies d’accueil, ateliers artisanaux, visites de marae, randonnées accompagnées ou sorties en zodiac.

Cette démarche a permis de valider six escales totalement inédites, parmi lesquelles Mataiva, Hikueru, Raivavae ou encore Rurutu, renforçant l’argument d’exclusivité auprès des agences spécialisées.

Tags : croisieres, polynésie, ponant
