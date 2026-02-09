TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Actualités dans l'Ouest du Japon


Découvrez les dernières actualités à Himeji, Mie et Fukuoka.
Pourquoi ne pas participer à un atelier de forgeron à Hiroshima ?


Rédigé par Wa Sakura le Lundi 16 Février 2026 à 06:05

Augmentation du billet d'entrée au Château de Himeji

© Himeji Convention & Visitors Bureau
© Himeji Convention & Visitors Bureau
Le Château de Himeji : site incontournable à admirer au printemps lors de la floraison des cerisiers augmente ses tarifs.

A partir du 1er mars, le billet d'entrée passe à 2500 yens.

Les tarifs ont été fixés en tenant compte des coûts d’entretien et de gestion du site historique pour les dix prochaines années, afin d’assurer sa préservation pour les générations futures.

👉 Plus d'infos ici

Les Minshuku de la ville de Taiki de la préfecture de Mie

© Mie Prefecture Tourism Federation
© Mie Prefecture Tourism Federation
Taiki est une petite ville facilement accessible depuis les grandes métropoles telles que Nagoya, Kyoto et Osaka. Malgré cette accessibilité, Taiki n’est pas une destination touristique à proprement parler : c’est un endroit où la nature et les modes de vie traditionnels demeurent bien vivants. Proche de sites majeurs tels que le sanctuaire d’Ise et les chemins de pèlerinage du Kumano Kōdō Iseji, Taiki offre aux visiteurs étrangers l’opportunité de découvrir une culture japonaise authentique, ancrée dans le quotidien local.

L’une des grandes richesses de Taiki réside dans son environnement naturel exceptionnel, réunissant montagne, rivière et mer. La rivière Miyagawa, qui traverse la ville, est réputée comme l’une des plus pures du Japon. Forêts, terres agricoles et villages s’y répartissent harmonieusement, et les habitants y vivent en étroite relation avec la nature.

👉 Plus d'infos ici

Venez expérimenter l'artisanat traditionnel de Fukuoka

© Fukuoka Prefecture Tourism Association
© Fukuoka Prefecture Tourism Association
Le Préfecture de Fukuoka abrite sept artisanats traditionnels désignés par le Ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie du Japon.
Découvrez la céramique Agano-yaki, originellement destinée à la cérémonie de thé, le tissu Kurume Kasuri, inventé par une fillette de 12 ans durant l'époque d'Edo, ou le « kumiko d’Ōkawa », une technique d'assemblage de fines baguettes de bois.

Depuis le début de l’ère Edo (1603 ～1868), la poterie d’Agano s’est développée autour de la confection de bols à thé. Elle se distingue des autres formes de céramique par sa légèreté et ses couleurs aux teintes douces, ainsi que le contraste entre l’émail de différentes couleurs finement entrelacés, en faisant une technique très appréciée par les fans de céramique.
De nos jours, on dénombre une vingtaine de types de poterie Agano, incluant bols à thé, bouteilles à servir le saké, vases, coupes, jarres, plats ou encore assiettes, prenant forme selon une variété d’émaux colorés.

Le Kurume kasuri est une technique de teinture à l’indigo ancienne, ancrée dans la partie sud de Fukuoka depuis plus de 200 ans.

Le kasuri désigne un type de technique de tissage consistant à teindre les fils verticaux ou horizontaux, parfois les deux, au préalable afin de créer un motif qui se révèlera lors de l’assemblage. Ce type de tissu ikat aurait été inventé par une jeune tisserande nommée Inoue et constitue une grande innovation textile de l’époque !

Le « kumiko d’Ōkawa » est une technique qui consiste à assembler une à une de fines baguettes de bois, sans utiliser de clous ni colle, pour créer des motifs géométriques élaborés et d’une grande précision. Les motifs sont très traditionnels et incluent notamment la feuille de chanvre, la coque de sésame (losanges très serrés), la double fleur de cerisier, ou encore le kikkō (motif hexagonal inspiré de la carapace de tortue). On compte plus de 200 types! À partir de ces motifs de base, les artisans développent également leurs propres motifs originaux.

Venez les expérimenter à Fukuoka !

Un tour aux expériences uniques : The Heart of the Japanese Sword Tour

© Oasa bus
© Oasa bus
Dans ce tour de 7 jours consacré aux sabres japonais, vous découvrirez les valeurs du « bushido », l'état d'esprit des samouraïs, à travers des rencontres des artisans liés à ces véritables œuvres d'art.

Vivez une expérience immersive unique qui vous plongera au cœur de la culture locale et le quotidien des habitants, au milieu des splendides montagnes de la préfecture d'Hiroshima. Ce voyage exceptionnel vous fera découvrir cette culture japonaise spirituelle au contact des communautés locales.

👉 Plus d'infos ici

Reportages d'Asie Insolite dans la Préfecture de Fukuoka !

© Elokami Productions
© Elokami Productions
L'émission Asie Insolite de J-One est de retour sur Youtube !
Découvrez de nouveaux épisodes exclusifs sur les trésors cachés de la Préfecture de Fukuoka. Sauce soja, thé, onsen, et paysages naturels n'auront plus aucun secret pour vous !

👉 Plus d'infos ici

Contacter Wa Sakura

Actualités dans l'Ouest du Japon
Wa Sakura est le représentant officiel des préfectures de Hiroshima, Okayama, Fukuoka, Mie, ainsi que des villes de Matsue, Kobe et Himeji.
Vous prévoyez un voyage au Japon ? Vous souhaitez visiter d'autres sites que les célèbres Tokyo, Kyoto et Osaka ?
Retrouvez les sites touristiques incontournables à visiter dans l'Ouest du Japon mais aussi des pépites méconnues soigneusement sélectionnées par l'équipe de Wa Sakura !

Angéline Fujioka
Email: a.fujioka@france-euro-development.com
Téléphone : 01 41 95 00 77

Site web : wa-sakura.fr

Vous souhaitez découvrir toute la richesse de l’Ouest du Japon ?
