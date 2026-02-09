Actualités dans l'Ouest du Japon



Augmentation du billet d'entrée au Château de Himeji





A partir du 1er mars, le billet d'entrée passe à 2500 yens.



Les tarifs ont été fixés en tenant compte des coûts d’entretien et de gestion du site historique pour les dix prochaines années, afin d’assurer sa préservation pour les générations futures.



Les Minshuku de la ville de Taiki de la préfecture de Mie





L’une des grandes richesses de Taiki réside dans son environnement naturel exceptionnel, réunissant montagne, rivière et mer. La rivière Miyagawa, qui traverse la ville, est réputée comme l’une des plus pures du Japon. Forêts, terres agricoles et villages s’y répartissent harmonieusement, et les habitants y vivent en étroite relation avec la nature.



Venez expérimenter l'artisanat traditionnel de Fukuoka



Découvrez la



Depuis le début de l’ère Edo (1603 ～1868), la poterie d’Agano s’est développée autour de la confection de bols à thé. Elle se distingue des autres formes de céramique par sa légèreté et ses couleurs aux teintes douces, ainsi que le contraste entre l’émail de différentes couleurs finement entrelacés, en faisant une technique très appréciée par les fans de céramique.

De nos jours, on dénombre une vingtaine de types de poterie Agano, incluant bols à thé, bouteilles à servir le saké, vases, coupes, jarres, plats ou encore assiettes, prenant forme selon une variété d’émaux colorés.



Le Kurume kasuri est une technique de teinture à l’indigo ancienne, ancrée dans la partie sud de Fukuoka depuis plus de 200 ans.



Le kasuri désigne un type de technique de tissage consistant à teindre les fils verticaux ou horizontaux, parfois les deux, au préalable afin de créer un motif qui se révèlera lors de l’assemblage. Ce type de tissu ikat aurait été inventé par une jeune tisserande nommée Inoue et constitue une grande innovation textile de l’époque !



Le « kumiko d’Ōkawa » est une technique qui consiste à assembler une à une de fines baguettes de bois, sans utiliser de clous ni colle, pour créer des motifs géométriques élaborés et d’une grande précision. Les motifs sont très traditionnels et incluent notamment la feuille de chanvre, la coque de sésame (losanges très serrés), la double fleur de cerisier, ou encore le kikkō (motif hexagonal inspiré de la carapace de tortue). On compte plus de 200 types! À partir de ces motifs de base, les artisans développent également leurs propres motifs originaux.



Un tour aux expériences uniques : The Heart of the Japanese Sword Tour





Vivez une expérience immersive unique qui vous plongera au cœur de la culture locale et le quotidien des habitants, au milieu des splendides montagnes de la préfecture d'Hiroshima. Ce voyage exceptionnel vous fera découvrir cette culture japonaise spirituelle au contact des communautés locales.



Reportages d'Asie Insolite dans la Préfecture de Fukuoka !



Découvrez de nouveaux épisodes exclusifs sur les trésors cachés de la Préfecture de Fukuoka. Sauce soja, thé, onsen, et paysages naturels n'auront plus aucun secret pour vous !



