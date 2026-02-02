La croisière sous toutes ses formes

Dernière incorporation au portefeuille de Cruisepro, Hapag-Lloyd Cruises est l’une des meilleures compagnies de croisière au monde, spécialisée dans les voyages ultra-luxueux et les aventures de type expédition. Avec ses 5 navires, Hapag-Lloyd Cruises propose une gamme d’itinéraires passionnants sur les sept continents, des plaines gelées de l’Antarctique à l’envoûtant Extrême-Orient. Quel que soit le voyage que vous choisirez, vous pourrez profiter d’un hébergement luxueux à bord, composé exclusivement de suites, d’une cuisine de classe mondiale et d’un service excellent et personnalisé. Trois navires d’expédition de luxe, le Hanseatic Nature, l’Inspiration et le Spirit, ont rejoint la flotte en 2019 et 2021 et jouissent d’une réputation d’excellence bien méritée. Les croisières d’expédition exigent un haut niveau d’expérience et d’expertise, et dans ces domaines, Hapag-Lloyd Cruises occupe une position de leader, comme on peut l’attendre d’une compagnie spécialisée dans les croisières en Arctique et en Antarctique. Ajoutez à cela un service irréprochable et un hébergement exceptionnel, et vous obtenez une combinaison de premier rang.



Croisières grand-public (encore appelée « contemporaines » dans notre jargon), premium, luxe, ultra-luxe, du slow travel à l’aventure, en passant par les croisières d’expédition, pour les familles, les couples ou les solos, … il y a une croisière pour tous les types d’agences, tous les types de clients, même pour ceux qui ne le savent pas encore. Si à cela on y ajoute que le rapport qualité-prix de la croisière est souvent sans égal, que les niveaux de satisfaction sont excellents, et que la croisière est l’un des produits les mieux rémunérés pour les agences de voyages, on comprend qu’il s’agit d’un type de vacances au futur prometteur. La croisière en France ne demande finalement qu’à sortir des stéréotypes, qu’à être encore mieux connue de la part des professionnels du tourisme. Alors sûrement nous atteindrons les parts de marchés de nos confrères allemands ou anglais où la croisière est devenue un acteur majeur qui représente aux alentours des 3% des vacances sur ces marchés… 3 fois plus qu’en France aujourd’hui.