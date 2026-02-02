La croisière sous toutes ses formes

L’Agent Général de plusieurs des principales compagnies de croisière au monde est désormais le contact principal en France pour Norwegian Cruise Line (NCL), Aroya Cruises et Hapag Lloyd, trois marques aux profils totalement différents. Un rappel de la grande hétérogénéité des croisières, un mode de vacances encore trop souvent méconnu mais qui s’impose progressivement comme une grande alternative pour tous types de clients, tous types d’attentes ou de besoins, et tous types de budgets.
La croisière est encore souvent cataloguée comme un mode de vacances trop standard et stéréotypé, une vision limitative qui ne reflète en rien la réalité de ses possibilités. « Chez Cruisepro nous aidons les agences de voyages à réserver les meilleures vacances en mer . C’est notre unique leitmotiv. Et c’est dans cette optique que nous envisageons chacune de nos nouvelles représentations. » déclare Emmanuel Joly, directeur de Cruisepro. « Tout d’abord parce que c’est une grande responsabilité, chacune de ses compagnies nous confie la représentation de leur marque en France et cela nous engage. Mais si nous sommes passé de 3 marques en représentation en 2021 à 12 marques aujourd’hui, c’est aussi parce que notre labeur prend encore plus de sens si nous avons un portefeuille fourni, avec des armateurs de grande qualité et une vraie diversité, où chaque agence, chaque client, pourra trouver les vacances de son choix. Nous voulons apporter notre pierre au développement de la croisière en France, en démontrant toute la richesse et l’amplitude de gamme de ce type de vacances. »
La croisière est encore souvent cataloguée comme un mode de vacances trop standard et stéréotypé, une vision limitative qui ne reflète en rien la réalité de ses possibilités. « Chez Cruisepro nous aidons les agences de voyages à réserver les meilleures vacances en mer . C’est notre unique leitmotiv. Et c’est dans cette optique que nous envisageons chacune de nos nouvelles représentations. » déclare Emmanuel Joly, directeur de Cruisepro. « Tout d’abord parce que c’est une grande responsabilité, chacune de ses compagnies nous confie la représentation de leur marque en France et cela nous engage. Mais si nous sommes passé de 3 marques en représentation en 2021 à 12 marques aujourd’hui, c’est aussi parce que notre labeur prend encore plus de sens si nous avons un portefeuille fourni, avec des armateurs de grande qualité et une vraie diversité, où chaque agence, chaque client, pourra trouver les vacances de son choix. Nous voulons apporter notre pierre au développement de la croisière en France, en démontrant toute la richesse et l’amplitude de gamme de ce type de vacances. »
Norwegian Cruise Line (NCL)
Depuis début Janvier, Cruisepro représente la compagnie NCL en France, l’un des leaders internationaux établis sur le segment grand-public de la croisière. Avec ses 20 navires et quelques 2 millions de passagers dans le monde, NCL est réputée pour offrir à ses clients une grande flexibilité en matière de restauration et de divertissement, sans horaires imposés ni code vestimentaire formel. La compagnie exploite une flotte de navires modernes qui voyagent vers plus de 350 destinations dans le monde entier y compris les îles privées Great Stirrup Cay et Harvest Caye. L’ambiance y est détendue et conviviale, et convient à un large éventail de voyageurs, notamment les familles, les couples et les croisiéristes solo.
Aroya Cruises
C’est la nouvelle compagnie de croisière saoudienne créée pour proposer des voyages exceptionnels pour tout client souhaitant une immersion dans une ambiance arabique. Sa flotte se compose actuellement du navire AROYA. Ce véritable complexe hôtelier flottant offre une grande sélection de cabines luxueuses, diverses installations réparties sur 18 ponts, dont un pont dédié aux jeux aquatiques, ainsi qu’une sélection unique de cuisines internationales et d’options de restauration exceptionnelles, 100% halal et sans alcool à bord. Les itinéraires comprennent des voyages locaux à la découverte du Golfe Persique et de la Mer Rouge, ainsi que des croisières internationales en Méditerranée depuis Istanbul avec des escales à Alexandrie. Voyager avec Aroya c’est une immersion dans la culture et l’hospitalité saoudienne, des vacances surprenantes et inédites pour des clients, où le navire est une expérience en lui-même. Avec des itinéraires qui sentent le soleil et l’exotisme.
Hapag Lloyd
Dernière incorporation au portefeuille de Cruisepro, Hapag-Lloyd Cruises est l’une des meilleures compagnies de croisière au monde, spécialisée dans les voyages ultra-luxueux et les aventures de type expédition. Avec ses 5 navires, Hapag-Lloyd Cruises propose une gamme d’itinéraires passionnants sur les sept continents, des plaines gelées de l’Antarctique à l’envoûtant Extrême-Orient. Quel que soit le voyage que vous choisirez, vous pourrez profiter d’un hébergement luxueux à bord, composé exclusivement de suites, d’une cuisine de classe mondiale et d’un service excellent et personnalisé. Trois navires d’expédition de luxe, le Hanseatic Nature, l’Inspiration et le Spirit, ont rejoint la flotte en 2019 et 2021 et jouissent d’une réputation d’excellence bien méritée. Les croisières d’expédition exigent un haut niveau d’expérience et d’expertise, et dans ces domaines, Hapag-Lloyd Cruises occupe une position de leader, comme on peut l’attendre d’une compagnie spécialisée dans les croisières en Arctique et en Antarctique. Ajoutez à cela un service irréprochable et un hébergement exceptionnel, et vous obtenez une combinaison de premier rang.
Croisières grand-public (encore appelée « contemporaines » dans notre jargon), premium, luxe, ultra-luxe, du slow travel à l’aventure, en passant par les croisières d’expédition, pour les familles, les couples ou les solos, … il y a une croisière pour tous les types d’agences, tous les types de clients, même pour ceux qui ne le savent pas encore. Si à cela on y ajoute que le rapport qualité-prix de la croisière est souvent sans égal, que les niveaux de satisfaction sont excellents, et que la croisière est l’un des produits les mieux rémunérés pour les agences de voyages, on comprend qu’il s’agit d’un type de vacances au futur prometteur. La croisière en France ne demande finalement qu’à sortir des stéréotypes, qu’à être encore mieux connue de la part des professionnels du tourisme. Alors sûrement nous atteindrons les parts de marchés de nos confrères allemands ou anglais où la croisière est devenue un acteur majeur qui représente aux alentours des 3% des vacances sur ces marchés… 3 fois plus qu’en France aujourd’hui.
Croisières grand-public (encore appelée « contemporaines » dans notre jargon), premium, luxe, ultra-luxe, du slow travel à l’aventure, en passant par les croisières d’expédition, pour les familles, les couples ou les solos, … il y a une croisière pour tous les types d’agences, tous les types de clients, même pour ceux qui ne le savent pas encore. Si à cela on y ajoute que le rapport qualité-prix de la croisière est souvent sans égal, que les niveaux de satisfaction sont excellents, et que la croisière est l’un des produits les mieux rémunérés pour les agences de voyages, on comprend qu’il s’agit d’un type de vacances au futur prometteur. La croisière en France ne demande finalement qu’à sortir des stéréotypes, qu’à être encore mieux connue de la part des professionnels du tourisme. Alors sûrement nous atteindrons les parts de marchés de nos confrères allemands ou anglais où la croisière est devenue un acteur majeur qui représente aux alentours des 3% des vacances sur ces marchés… 3 fois plus qu’en France aujourd’hui.