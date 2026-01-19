Et si la fidélité devenait votre meilleur argument de vente ?

Le C|Club est le programme de fidélité de Costa, imaginé pour valoriser les voyageurs qui choisissent régulièrement la compagnie. Organisé en cinq niveaux - Blue, Bronze, Silver, Gold, et Platinum - il permet d’accumuler des points à chaque croisière en fonction de la durée du voyage, du type de cabine réservé ou encore des services consommés à bord. Plus un client navigue, plus il avance dans les catégories et accède à des avantages personnalisés.



Dès la préparation du voyage, les membres profitent d’avantages exclusifs qui rendent l’expérience plus attractive : réductions réservées sur certains itinéraires, accès anticipé à des promotions, priorité sur le choix des cabines ou encore points bonus lors d’opérations spéciales pour les niveaux supérieurs. À partir du statut Bronze - atteignable dès 1 point, donc dès la première croisière - les attentions commencent à se multiplier : une photo offerte, ou encore un gâteau d’anniversaire si le voyage tombe la semaine de la célébration.



Une fois à bord, les bénéfices continuent de monter en gamme. Les membres du niveau Silver, atteignable dès 5.000 points, peuvent trouver une bouteille de vin pétillant dans leur cabine, profiter d’une pizza offerte au restaurant Pummid’Oro, ou encore recevoir un cadeau en fin de croisière. Pour les membres Gold, à partir de 30.000 points, les avantages deviennent encore plus premium, avec notamment une entrée gratuite au spa, ou le très apprécié Magic Bag , qui permet de faire une lessive gratuitement pendant le voyage.



Selon la catégorie, les passagers peuvent également bénéficier d’un embarquement prioritaire, d’événements exclusifs ou de réductions dans les boutiques, les bars, les restaurants et au spa.