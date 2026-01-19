Et si la fidélité devenait votre meilleur argument de vente ?

1) Le C|Club, votre allié en agence
Aujourd’hui, la fidélité fait partie de nos habitudes à tous : que ce soit dans un supermarché, une enseigne de mode, une compagnie aérienne ou même dans un coffee shop, chaque marque propose son programme d’avantages pour récompenser ses clients. La croisière n’échappe pas à cette tendance et c’est précisément là que le C|Club entre en scène. Pensé comme un véritable moteur d’envie, il accompagne les voyageurs avant, pendant et après leur séjour, tout en devenant un allié inattendu mais précieux pour les agents de voyages.
Les emails envoyés par le C|Club s’intègrent parfaitement à votre relation client et viennent même la renforcer. À chaque envoi, vos clients découvrent les nouveautés, les promotions en cours, les points bonus et les avantages qui pourraient leur correspondre. Ces communications, pensées pour inspirer et donner envie, créent souvent le déclic : celui qui pousse le client à imaginer sa prochaine croisière… et à passer la porte de votre agence.
Mieux informés, plus curieux et déjà séduits par les avantages du C|Club, vos clients arrivent chez vous avec une idée plus précise de leurs envies. Vous gagnez du temps, la discussion devient plus fluide, et la réservation s’enclenche naturellement. Le C|Club agit ainsi comme un relais efficace qui nourrit l’envie de voyager et vous apporte un trafic qualifié, prêt à être accompagné par votre expertise.
2) Comprendre le C|Club et ses avantages avant et pendant le voyage
Le C|Club est le programme de fidélité de Costa, imaginé pour valoriser les voyageurs qui choisissent régulièrement la compagnie. Organisé en cinq niveaux - Blue, Bronze, Silver, Gold, et Platinum - il permet d’accumuler des points à chaque croisière en fonction de la durée du voyage, du type de cabine réservé ou encore des services consommés à bord. Plus un client navigue, plus il avance dans les catégories et accède à des avantages personnalisés.
Dès la préparation du voyage, les membres profitent d’avantages exclusifs qui rendent l’expérience plus attractive : réductions réservées sur certains itinéraires, accès anticipé à des promotions, priorité sur le choix des cabines ou encore points bonus lors d’opérations spéciales pour les niveaux supérieurs. À partir du statut Bronze - atteignable dès 1 point, donc dès la première croisière - les attentions commencent à se multiplier : une photo offerte, ou encore un gâteau d’anniversaire si le voyage tombe la semaine de la célébration.
Une fois à bord, les bénéfices continuent de monter en gamme. Les membres du niveau Silver, atteignable dès 5.000 points, peuvent trouver une bouteille de vin pétillant dans leur cabine, profiter d’une pizza offerte au restaurant Pummid’Oro, ou encore recevoir un cadeau en fin de croisière. Pour les membres Gold, à partir de 30.000 points, les avantages deviennent encore plus premium, avec notamment une entrée gratuite au spa, ou le très apprécié Magic Bag, qui permet de faire une lessive gratuitement pendant le voyage.
Selon la catégorie, les passagers peuvent également bénéficier d’un embarquement prioritaire, d’événements exclusifs ou de réductions dans les boutiques, les bars, les restaurants et au spa.
Dès la préparation du voyage, les membres profitent d’avantages exclusifs qui rendent l’expérience plus attractive : réductions réservées sur certains itinéraires, accès anticipé à des promotions, priorité sur le choix des cabines ou encore points bonus lors d’opérations spéciales pour les niveaux supérieurs. À partir du statut Bronze - atteignable dès 1 point, donc dès la première croisière - les attentions commencent à se multiplier : une photo offerte, ou encore un gâteau d’anniversaire si le voyage tombe la semaine de la célébration.
Une fois à bord, les bénéfices continuent de monter en gamme. Les membres du niveau Silver, atteignable dès 5.000 points, peuvent trouver une bouteille de vin pétillant dans leur cabine, profiter d’une pizza offerte au restaurant Pummid’Oro, ou encore recevoir un cadeau en fin de croisière. Pour les membres Gold, à partir de 30.000 points, les avantages deviennent encore plus premium, avec notamment une entrée gratuite au spa, ou le très apprécié Magic Bag, qui permet de faire une lessive gratuitement pendant le voyage.
Selon la catégorie, les passagers peuvent également bénéficier d’un embarquement prioritaire, d’événements exclusifs ou de réductions dans les boutiques, les bars, les restaurants et au spa.
Et pour les membres Platinum - ceux qui dépassent les 140.000 points — l’expérience atteint un niveau d’exclusivité rare : massage au choix offert, possibilité de dîner dans le restaurant réservé aux membres du C|Club et aux passagers des suites, embarquement et débarquement prioritaire… autant d’attentions ultra privilégiées qui transforment leur croisière en véritable expérience VIP.
Le C|Club s’inscrit ainsi dans une logique simple et puissante : remercier la fidélité en offrant plus de confort, plus d’attentions et une expérience toujours plus personnalisée, du premier clic de réservation au dernier jour en mer.
Le C|Club s’inscrit ainsi dans une logique simple et puissante : remercier la fidélité en offrant plus de confort, plus d’attentions et une expérience toujours plus personnalisée, du premier clic de réservation au dernier jour en mer.
3) Un véritable atout commercial
Les offres C|Club de la saison représentent de vrais leviers commerciaux pour vous, agents de voyages. Le bonus de bienvenue de 5%, valable jusqu’au 30 avril 2026, vous permet d’attirer de nouveaux membres en leur offrant une remise immédiate sur leur prochaine croisière. De votre côté, c’est un argument simple, efficace et très facile à valoriser au moment du conseil.
L’offre tour du monde 2027, elle, met en avant les escales les plus exotiques avec un bonus fidélité particulièrement attractif : 15.000 points pour la réservation complète de la croisière du Costa Serena ou du Costa Deliziosa, et 5.000 points pour un segment de la croisière du Costa Serena, jusqu’au 18 février. Une excellente opportunité pour enrichir votre argumentaire sur ces voyages d’exception.
La Promo Répétition, disponible jusqu’au 30 avril 2026, renforce votre capacité à faire repartir vos clients : deux croisières réservées sur la période, et 10.000 points supplémentaires à la clé (hors mini croisières et Tours du Monde) : de quoi passer directement du premier niveau, Blue, au troisième, Silver.
De son côté, l’offre sur la croisière du C|Club 2026, qui emmène vos clients à la découverte des aurores boréales en Norvège, à bord du Costa Favolosa le 5 octobre 2026, qui est valable jusqu’au 31 janvier 2026, offre à vos clients un surclassement automatique d’un niveau C|Club pour toute réservation faite durant la promotion — une valeur ajoutée immédiate qui facilite la décision.
L’offre tour du monde 2027, elle, met en avant les escales les plus exotiques avec un bonus fidélité particulièrement attractif : 15.000 points pour la réservation complète de la croisière du Costa Serena ou du Costa Deliziosa, et 5.000 points pour un segment de la croisière du Costa Serena, jusqu’au 18 février. Une excellente opportunité pour enrichir votre argumentaire sur ces voyages d’exception.
La Promo Répétition, disponible jusqu’au 30 avril 2026, renforce votre capacité à faire repartir vos clients : deux croisières réservées sur la période, et 10.000 points supplémentaires à la clé (hors mini croisières et Tours du Monde) : de quoi passer directement du premier niveau, Blue, au troisième, Silver.
De son côté, l’offre sur la croisière du C|Club 2026, qui emmène vos clients à la découverte des aurores boréales en Norvège, à bord du Costa Favolosa le 5 octobre 2026, qui est valable jusqu’au 31 janvier 2026, offre à vos clients un surclassement automatique d’un niveau C|Club pour toute réservation faite durant la promotion — une valeur ajoutée immédiate qui facilite la décision.
Enfin, l’offre Advance Booking, valable jusqu’au 30 novembre 2026, est un outil puissant pour sécuriser vos ventes en amont : les points sont doublés pour les réservations effectuées 6 à 12 mois avant le départ et triplés au-delà de 12 mois (hors mini croisières et Tours du Monde). De quoi encourager l’anticipation, fidéliser durablement vos voyageurs et fluidifier votre plan de vente tout au long de l’année.
Au fond, le C|Club, c’est un peu la petite étincelle qui transforme un simple projet de vacances en vraie envie d’embarquer. Une dose d’avantages, une pincée d’attentions, et ce petit supplément d’exclusivité qui donne le sourire avant même de monter à bord. Pour vous, agents de voyages, c’est surtout un allié discret mais redoutablement efficace : il prépare le terrain, nourrit l’envie et fait revenir les clients chez vous avec des étoiles plein les yeux… et déjà des idées de prochaines aventures.
Dans un marché où chaque détail compte, le C|Club coche toutes les cases : il fidélise, valorise, simplifie vos ventes et vous offre de nouveaux arguments à chaque saison. Alors autant en profiter : glissez-le dans votre discours, mettez en avant ses avantages, et laissez-le faire son œuvre. Parce qu’au final, un client heureux de ses privilèges, c’est un client qui revient — vers Costa, mais surtout vers vous.
Au fond, le C|Club, c’est un peu la petite étincelle qui transforme un simple projet de vacances en vraie envie d’embarquer. Une dose d’avantages, une pincée d’attentions, et ce petit supplément d’exclusivité qui donne le sourire avant même de monter à bord. Pour vous, agents de voyages, c’est surtout un allié discret mais redoutablement efficace : il prépare le terrain, nourrit l’envie et fait revenir les clients chez vous avec des étoiles plein les yeux… et déjà des idées de prochaines aventures.
Dans un marché où chaque détail compte, le C|Club coche toutes les cases : il fidélise, valorise, simplifie vos ventes et vous offre de nouveaux arguments à chaque saison. Alors autant en profiter : glissez-le dans votre discours, mettez en avant ses avantages, et laissez-le faire son œuvre. Parce qu’au final, un client heureux de ses privilèges, c’est un client qui revient — vers Costa, mais surtout vers vous.
Accédez à tous les détails de la promotion tout inclus valable jusqu’au 03/02, aux offres dédiées au C|Club, au matériel publicitaire destiné aux agences, ainsi qu’à vos réservations individuelles et demandes de devis groupes sur www.b2b.costaextra.fr
Autres articles
-
“Avec le combo Train + Croisière de Costa, on simplifie la vie des agences et des clients”
-
Croisière : réponses aux 10 objections les plus fréquentes
-
Costa accompagne les professionnels du tourisme et donne les clés pour une saison réussie !
-
Tour du monde en croisière : comment choisir le bon itinéraire ?
-
Grande nouvelle : Costa dévoile deux tours du monde pour 2026 !