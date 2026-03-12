Lionel Rabiet, candidat à sa réélection, à la présidence des EDV Ile-de-France

Cette crise remet en lumière les contraintes de notre métier qui ne fait que subir, coincé entre les droits des passagers et les compagnies aériennes toutes puissantes

Pourquoi le Code du tourisme nous impose-t-il de prendre en charge les trois premières nuitées des clients bloqués à destination, alors que nous ne sommes responsables de rien ?

Est-il normal que les compagnies aériennes nous imposent de travailler uniquement avec leurs compagnies partenaires pour trouver des solutions

Dans cette chaîne du voyage, il existe une distorsion sur la responsabilité et le risque économique. Nos entreprises sont généralement des PME, nous somme le maillon faible et devons supporter le risque le plus élevé

Il est encore trop tôt pour tirer les conclusions mais demain, il faudra agir pour que la législation soit plus juste. Car d’autres crises, comme celle-ci, nous allons encore en connaître