Pierre & Vacances ouvre quatre résidences en Suisse et s’allie à TGV Lyria

Pierre & Vacances ouvre quatre résidences en Suisse, dont une à Thyon 4, dans le Val d'Hérens
Pour la saison estivale 2026, Pierre & Vacances annonce l’ouverture de quatre nouvelles résidences premium en Suisse, situées dans différentes stations alpines.
Dans le canton du Valais, deux établissements ouvriront dans le Val d’Anniviers : la résidence de Zinal, équipée notamment d’un restaurant, d’une salle de gaming et d’un espace enfants, avec un accès aux activités de montagne comme la visite du glacier de Zinal, l’escalade ou le VTT ; et la résidence de Vercorin, qui proposera un spa, un restaurant et différentes activités telles que le parapente ou la découverte du patrimoine viticole local.
Une troisième résidence sera implantée à Thyon 4, dans le Val d’Hérens. Elle disposera notamment d’un restaurant avec vue panoramique et permettra d’accéder à diverses activités de randonnée, de VTT ou encore au spa des Grands Bains d’Hérémence.
Enfin, une quatrième résidence ouvrira à Meiringen, dans le canton de Berne, à proximité du musée dédié au détective Sherlock Holmes et à une vingtaine de minutes d’Interlaken.
Les clients recevront également une carte d’hôte donnant accès à plusieurs activités locales gratuites ou à tarif réduit, comme la piscine municipale, le mini-golf, le tennis ou certaines visites guidées.
Faire du train la porte d’entrée des Alpes suisses
En parallèle, l’enseigne s’associe à TGV Lyria pour promouvoir une offre combinant transport ferroviaire et hébergement, avec l’objectif de faciliter l’accès aux Alpes suisses sans voiture.
Ce partenariat s’inscrit dans un contexte où le transport représente près de 70% des émissions de gaz à effet de serre liées aux vacances.
Les deux entreprises souhaitent ainsi encourager les voyageurs à privilégier le train pour rejoindre les destinations de montagne.
Filiale de SNCF Voyageurs et des Chemins de fer fédéraux suisses, TGV Lyria relie toute l’année Paris et Dijon à plusieurs grandes villes suisses, dont Genève, Lausanne, Bâle et Zurich.
Une liaison estivale relie également Marseille à Genève et Lausanne d’avril à octobre, avec une desserte renforcée en juillet et août.
"Avec Pierre & Vacances, nous facilitons concrètement l’accès aux Alpes suisses en combinant mobilité bas carbone et expérience premium", explique Éric Dehlinger, directeur général de TGV Lyria.
Pour Pierre & Vacances, cette initiative s’inscrit dans sa stratégie de développement de destinations de montagne accessibles sans voiture. "L’ouverture de la Suisse constitue une étape stratégique dans notre développement européen et renforce notre position d’acteur de référence de la montagne", souligne Grégory Sion, directeur général de la marque.
À l’occasion de ce lancement, les deux partenaires proposent une offre conjointe comprenant -20% sur les séjours dans les résidences suisses et sur les billets en classe Standard de TGV Lyria. La promotion sera disponible à la vente du 16 au 31 mars 2026, pour des voyages et séjours compris entre le 25 avril et le 12 décembre 2026.
