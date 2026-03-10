logo HotelMaG  
Recherche avancée

Pierre & Vacances ouvre quatre résidences en Suisse et s’allie à TGV Lyria

Une offre promotionnelle pour les séjours en train


Pierre & Vacances annonce l’ouverture de quatre résidences premium dans les Alpes suisses à partir d’avril 2026. En parallèle, l’enseigne s’associe à TGV Lyria pour encourager les séjours en montagne accessibles en train.


Rédigé par le Jeudi 12 Mars 2026 à 13:08

Pierre & Vacances ouvre quatre résidences en Suisse, dont une à Thyon 4, dans le Val d’Hérens - DepositPhotos.com, Gorilla
Pierre & Vacances ouvre quatre résidences en Suisse, dont une à Thyon 4, dans le Val d’Hérens - DepositPhotos.com, Gorilla
TourMaG
Pour la saison estivale 2026, Pierre & Vacances annonce l’ouverture de quatre nouvelles résidences premium en Suisse, situées dans différentes stations alpines.

Dans le canton du Valais, deux établissements ouvriront dans le Val d’Anniviers : la résidence de Zinal, équipée notamment d’un restaurant, d’une salle de gaming et d’un espace enfants, avec un accès aux activités de montagne comme la visite du glacier de Zinal, l’escalade ou le VTT ; et la résidence de Vercorin, qui proposera un spa, un restaurant et différentes activités telles que le parapente ou la découverte du patrimoine viticole local.

Une troisième résidence sera implantée à Thyon 4, dans le Val d’Hérens. Elle disposera notamment d’un restaurant avec vue panoramique et permettra d’accéder à diverses activités de randonnée, de VTT ou encore au spa des Grands Bains d’Hérémence.

Enfin, une quatrième résidence ouvrira à Meiringen, dans le canton de Berne, à proximité du musée dédié au détective Sherlock Holmes et à une vingtaine de minutes d’Interlaken.

Les clients recevront également une carte d’hôte donnant accès à plusieurs activités locales gratuites ou à tarif réduit, comme la piscine municipale, le mini-golf, le tennis ou certaines visites guidées.

Faire du train la porte d’entrée des Alpes suisses

Autres articles
En parallèle, l’enseigne s’associe à TGV Lyria pour promouvoir une offre combinant transport ferroviaire et hébergement, avec l’objectif de faciliter l’accès aux Alpes suisses sans voiture.

Ce partenariat s’inscrit dans un contexte où le transport représente près de 70% des émissions de gaz à effet de serre liées aux vacances.

Les deux entreprises souhaitent ainsi encourager les voyageurs à privilégier le train pour rejoindre les destinations de montagne.

Filiale de SNCF Voyageurs et des Chemins de fer fédéraux suisses, TGV Lyria relie toute l’année Paris et Dijon à plusieurs grandes villes suisses, dont Genève, Lausanne, Bâle et Zurich.

Une liaison estivale relie également Marseille à Genève et Lausanne d’avril à octobre, avec une desserte renforcée en juillet et août.

"Avec Pierre & Vacances, nous facilitons concrètement l’accès aux Alpes suisses en combinant mobilité bas carbone et expérience premium", explique Éric Dehlinger, directeur général de TGV Lyria.

Pour Pierre & Vacances, cette initiative s’inscrit dans sa stratégie de développement de destinations de montagne accessibles sans voiture. "L’ouverture de la Suisse constitue une étape stratégique dans notre développement européen et renforce notre position d’acteur de référence de la montagne", souligne Grégory Sion, directeur général de la marque.

À l’occasion de ce lancement, les deux partenaires proposent une offre conjointe comprenant -20% sur les séjours dans les résidences suisses et sur les billets en classe Standard de TGV Lyria. La promotion sera disponible à la vente du 16 au 31 mars 2026, pour des voyages et séjours compris entre le 25 avril et le 12 décembre 2026.


Lu 272 fois

Tags : pierre & vacances, tgv lyria
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Civitatis
Dernière heure

Pétrole : les compagnies aériennes augmentent leurs surcharges carburant

Amadeus : les cartes UnionPay progressivement acceptées sur Xchange Payments Platform

Caraïbes : TheLifeCo St. Lucia veut révolutionner le "voyage santé"

Surcharge carburant : quelles sont les règles ?

Transavia France ouvre les ventes pour la saison hiver 2026

Brand News

Catalogne 2026, l’alliance parfaite entre culture et sport

Catalogne 2026, l’alliance parfaite entre culture et sport
La Catalogne ouvre grand ses portes à tous les passionnés d’architecture, de musique et de...
Les annonces

KUONI TUMLARE - Events Coordinator - MICE H/F - CDI - (Saint Ouen (93))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TURQUOISE TO - Chargé(e) Back-office H/F - CDD/CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CE EVASION - Technicien(ne) groupes pôle clubs F/H - CDI - (Paris, Lyon ou Rouen)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Turquie : l’une des destinations phare de Mondial Tourisme

Turquie : l’une des destinations phare de Mondial Tourisme

Air Europa invite les agents de voyages à découvrir l'ouverture de sa nouvelle liaison Genève – Madrid

Air Europa invite les agents de voyages à découvrir l'ouverture de sa nouvelle liaison Genève – Madrid
Distribution

Distribution

Surcharge carburant : quelles sont les règles ?

Surcharge carburant : quelles sont les règles ?
Partez en France

Partez en France

Cyclotourisme : DolceVia ouvre deux antennes à Annecy et Saint-Malo

Cyclotourisme : DolceVia ouvre deux antennes à Annecy et Saint-Malo
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

PATA France adopte sa feuille de route 2026-2028 et renouvelle sa gouvernance

PATA France adopte sa feuille de route 2026-2028 et renouvelle sa gouvernance
Production

Production

Conflit Iran : NG Travel tributaire des compagnies aériennes pour les départs à venir

Conflit Iran : NG Travel tributaire des compagnies aériennes pour les départs à venir
AirMaG

AirMaG

Pétrole : les compagnies aériennes augmentent leurs surcharges carburant

Pétrole : les compagnies aériennes augmentent leurs surcharges carburant
Transport

Transport

La SNCF se prépare à débarquer sur le marché de la grande vitesse italienne

La SNCF se prépare à débarquer sur le marché de la grande vitesse italienne
La Travel Tech

La Travel Tech

Amadeus : les cartes UnionPay progressivement acceptées sur Xchange Payments Platform

Amadeus : les cartes UnionPay progressivement acceptées sur Xchange Payments Platform
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Caraïbes : TheLifeCo St. Lucia veut révolutionner le "voyage santé"

Caraïbes : TheLifeCo St. Lucia veut révolutionner le "voyage santé"
HotelMaG

Hébergement

Pierre & Vacances ouvre quatre résidences en Suisse et s’allie à TGV Lyria

Pierre &amp; Vacances ouvre quatre résidences en Suisse et s’allie à TGV Lyria
Futuroscopie

Futuroscopie

Des voyageuses aux influenceuses : nous les femmes ! [ABO]

Des voyageuses aux influenceuses : nous les femmes ! [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

CFC Croisières gèle ses tarifs jusqu'en 2027

CFC Croisières gèle ses tarifs jusqu'en 2027
TravelJobs

Emploi & Formation

Plus de 330 offres proposées au Forum emploi et tourisme de Marseille (vidéo)

Plus de 330 offres proposées au Forum emploi et tourisme de Marseille (vidéo)
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Guerre au Moyen-Orient : le voyage d’affaires sous tension

Guerre au Moyen-Orient : le voyage d’affaires sous tension
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias