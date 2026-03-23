TGV Lyria : de nouveaux espaces de coworking pour les voyageurs d’affaires

Répondre aux nouveaux usages du travail hybride

TGV Lyria et IWG annoncent un partenariat pour proposer aux voyageurs d’affaires une offre de coworking accessible à proximité des gares, afin de transformer le temps de déplacement en véritable temps de travail et répondre aux nouveaux usages du travail hybride entre la France et la Suisse.



Rédigé par Amélia Brille le Mardi 31 Mars 2026 à 18:51

Lu 162 fois