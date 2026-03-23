TGV Lyria : de nouveaux espaces de coworking pour les voyageurs d’affaires

IWG et TGV Lyria annoncent un partenariat pour proposer aux voyageurs d’affaires une offre de coworking - Depositphotos.com, GaudiLab
International Workplace Group (IWG), spécialiste mondial des espaces de travail flexibles, et TGV Lyria, annoncent un partenariat visant à améliorer les conditions de travail des voyageurs d’affaires.
Cette collaboration donne naissance à une nouvelle offre de coworking destinée aux professionnels en déplacement.
Les clients de TGV Lyria pourront bénéficier d’avantages exclusifs dans une sélection d’espaces opérés par IWG, sous les enseignes Regus, Spaces et Signature, situés à proximité des principales gares en France et en Suisse.
Alors que, selon une étude INFRAS réalisée en 2020, les professionnels peuvent travailler pendant 83% de leur trajet en train, grâce à un environnement propice et connecté, l’accord entre IWG et TGV Lyria vise à prolonger cette expérience en proposant des solutions de travail adaptées dès l’arrivée en gare.
Présent dans plus de 120 pays avec près de 4 000 sites, IWG déploie un réseau d’espaces de travail modernes à proximité des grands hubs de transport.
Ce maillage constitue un levier pour répondre aux besoins des 5,7 millions de voyageurs annuels empruntant les 17 allers-retours quotidiens entre Paris et les villes suisses de Genève, Lausanne, Zurich et Bâle.
Cette collaboration donne naissance à une nouvelle offre de coworking destinée aux professionnels en déplacement.
Les clients de TGV Lyria pourront bénéficier d’avantages exclusifs dans une sélection d’espaces opérés par IWG, sous les enseignes Regus, Spaces et Signature, situés à proximité des principales gares en France et en Suisse.
Alors que, selon une étude INFRAS réalisée en 2020, les professionnels peuvent travailler pendant 83% de leur trajet en train, grâce à un environnement propice et connecté, l’accord entre IWG et TGV Lyria vise à prolonger cette expérience en proposant des solutions de travail adaptées dès l’arrivée en gare.
Présent dans plus de 120 pays avec près de 4 000 sites, IWG déploie un réseau d’espaces de travail modernes à proximité des grands hubs de transport.
Ce maillage constitue un levier pour répondre aux besoins des 5,7 millions de voyageurs annuels empruntant les 17 allers-retours quotidiens entre Paris et les villes suisses de Genève, Lausanne, Zurich et Bâle.
Une offre intégrée dans la stratégie de services de TGV Lyria
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Ce partenariat s’intègre dans le programme des "nouveaux Services TGV Lyria", déployé progressivement depuis janvier 2025. Celui-ci vise à proposer une expérience de voyage plus fluide et cohérente, du départ à l’arrivée.
Concrètement, les voyageurs TGV Lyria bénéficient d’avantages spécifiques dans les espaces IWG, le jour de leur trajet. Les clients Première Signature disposent d’une heure offerte dans certains espaces, ainsi que d’une réduction sur les heures supplémentaires.
Les voyageurs Première et Standard accèdent, quant à eux, à des réductions sur les bureaux à la journée, les espaces de coworking, les salles de réunion et les abonnements, sur présentation de leur billet.
La réservation s’effectue via une plateforme dédiée, avec un accompagnement assuré par les équipes sur place.
Plusieurs sites sont concernés, notamment à Paris, à proximité de la gare de Lyon, ainsi que dans les principales villes suisses desservies par TGV Lyria, à quelques minutes à pied des gares.
Concrètement, les voyageurs TGV Lyria bénéficient d’avantages spécifiques dans les espaces IWG, le jour de leur trajet. Les clients Première Signature disposent d’une heure offerte dans certains espaces, ainsi que d’une réduction sur les heures supplémentaires.
Les voyageurs Première et Standard accèdent, quant à eux, à des réductions sur les bureaux à la journée, les espaces de coworking, les salles de réunion et les abonnements, sur présentation de leur billet.
La réservation s’effectue via une plateforme dédiée, avec un accompagnement assuré par les équipes sur place.
Plusieurs sites sont concernés, notamment à Paris, à proximité de la gare de Lyon, ainsi que dans les principales villes suisses desservies par TGV Lyria, à quelques minutes à pied des gares.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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