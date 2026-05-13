SATA Azores Airlines confie sa représentation en France à AVIAREPS

Basé sur un réseau mondial de 76 bureaux dans 71 pays, AVIAREPS prend désormais en charge la commercialisation de SATA Azores Airlines en France via son entité locale AVIAREPS France.
La mission confiée couvre la promotion des liaisons aériennes domestiques et internationales, la billetterie ainsi que le suivi des performances commerciales. Le dispositif s’adresse principalement aux agences de voyages, tour-opérateurs et partenaires professionnels du secteur.
Pour la compagnie, le marché français constitue un axe stratégique de développement, porté par une demande croissante pour les destinations atlantiques et les séjours nature.
La compagnie affirme vouloir renforcer sa présence en France, accroître sa visibilité et consolider des relations durables avec ses partenaires. L’objectif affiché est de soutenir le développement des ventes et d’installer la compagnie comme un acteur de référence sur ce marché.
De son côté, AVIAREPS France met en avant l’attractivité de la desserte des Açores et la qualité de la flotte opérée. Pour Eve Maillard, Directrice du pôle Aviation chez AVIAREPS France, cette collaboration s’inscrit dans une logique de développement du trafic vers une destination à fort potentiel.
La mission confiée couvre la promotion des liaisons aériennes domestiques et internationales, la billetterie ainsi que le suivi des performances commerciales. Le dispositif s’adresse principalement aux agences de voyages, tour-opérateurs et partenaires professionnels du secteur.
Pour la compagnie, le marché français constitue un axe stratégique de développement, porté par une demande croissante pour les destinations atlantiques et les séjours nature.
La compagnie affirme vouloir renforcer sa présence en France, accroître sa visibilité et consolider des relations durables avec ses partenaires. L’objectif affiché est de soutenir le développement des ventes et d’installer la compagnie comme un acteur de référence sur ce marché.
De son côté, AVIAREPS France met en avant l’attractivité de la desserte des Açores et la qualité de la flotte opérée. Pour Eve Maillard, Directrice du pôle Aviation chez AVIAREPS France, cette collaboration s’inscrit dans une logique de développement du trafic vers une destination à fort potentiel.
Une connectivité renforcée entre la France et les Açores
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SATA Azores Airlines s’appuie sur un réseau reliant les Açores à l’Europe et à l’Amérique du Nord. La liaison régulière entre Paris et Ponta Delgada constitue l’un des axes majeurs de cette desserte, offrant un accès direct à l’archipel.
Le groupe s’appuie également sur sa compagnie régionale SATA Air Açores, chargée d’assurer les connexions inter-îles. Ce maillage permet de relier l’ensemble de l’archipel et de faciliter les correspondances avec les vols internationaux opérés par SATA Azores Airlines.
Au-delà des Açores, le réseau s’étend vers d’autres destinations atlantiques, notamment Madère et le Cap-Vert, consolidant le positionnement du groupe dans l’espace mid-Atlantique.
La compagnie dessert par ailleurs b[plusieurs grandes villes européennes et nord-américaines, dont Boston, New York, Toronto et Montréal, avec plus de ]b25 rotations hebdomadaires.
Le groupe s’appuie également sur sa compagnie régionale SATA Air Açores, chargée d’assurer les connexions inter-îles. Ce maillage permet de relier l’ensemble de l’archipel et de faciliter les correspondances avec les vols internationaux opérés par SATA Azores Airlines.
Au-delà des Açores, le réseau s’étend vers d’autres destinations atlantiques, notamment Madère et le Cap-Vert, consolidant le positionnement du groupe dans l’espace mid-Atlantique.
La compagnie dessert par ailleurs b[plusieurs grandes villes européennes et nord-américaines, dont Boston, New York, Toronto et Montréal, avec plus de ]b25 rotations hebdomadaires.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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