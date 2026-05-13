SATA Azores Airlines confie sa représentation en France à AVIAREPS

SATA Azores Airlines s’appuie sur un réseau reliant les Açores à l’Europe et à l’Amérique du Nord. La liaison régulière entre Paris et Ponta Delgada constitue l’un des axes majeurs de cette desserte, offrant un accès direct à l’archipel.



Le groupe s’appuie également sur sa compagnie régionale SATA Air Açores, chargée d’assurer les connexions inter-îles. Ce maillage permet de relier l’ensemble de l’archipel et de faciliter les correspondances avec les vols internationaux opérés par SATA Azores Airlines.



Au-delà des Açores, le réseau s’étend vers d’autres destinations atlantiques, notamment Madère et le Cap-Vert, consolidant le positionnement du groupe dans l’espace mid-Atlantique.



La compagnie dessert par ailleurs b[plusieurs grandes villes européennes et nord-américaines, dont Boston, New York, Toronto et Montréal, avec plus de ]b25 rotations hebdomadaires.