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Voyage d’affaires : Long Lake met la main sur Amex GBT

Une opération à 6,3 milliards de dollars, attendue au second semestre 2026


Le spécialiste du voyage d’affaires American Express Global Business Travel est en passe d'être racheté par Long Lake Management pour 6,3 milliards de dollars, avec une sortie de la Bourse attendue d’ici fin 2026. Une opération qui illustre l’accélération de la transformation technologique du business travel, portée notamment par l’intégration de l’intelligence artificielle et de nouveaux modèles de service.


Rédigé par le Mardi 5 Mai 2026 à 13:22

Amex GBT va passer sous pavillon privé après son rachat par Long Lake - DepositPhotos.com, Rawpixel
Amex GBT va passer sous pavillon privé après son rachat par Long Lake - DepositPhotos.com, Rawpixel
Exotismes
American Express Global Business Travel a annoncé, le 4 mai 2026, avoir conclu un accord définitif en vue de son acquisition par Long Lake Management, dans le cadre d'une transaction d'une valeur d'environ 6,3 milliards de dollars.

"Aux termes de l'accord, les actionnaires d'Amex GBT recevront 9,50 $ par action en espèces, ce qui représente une prime de 60,2% par rapport au cours de clôture de l'action Amex GBT le 1er mai 2026, le dernier jour de bourse complet avant l'annonce de la transaction, et une prime d'environ 65,1% par rapport au prix moyen pondéré par les volumes de l'action Amex GBT pour les 30 jours se terminant le 1er mai 2026", selon le communiqué officiel.

La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2026, sous réserve notamment de l'approbation des actionnaires d'Amex GBT et l'obtention des autorisations réglementaires requises.

Une fois la transaction finalisée, les actions ordinaires d'Amex GBT ne seront plus cotées en bourse et Amex GBT deviendra une société privée.

A noter qu'American Express, Expedia, Qatar Investment Authority et BlackRock, représentant collectivement 69% des actions de GBT, ont conclu des accords de vote en faveur de la transaction.

Lire aussi : Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?

Derrière ce rachat, une accélération de la transformation du voyage d’affaires

Autres articles
L'opération est financée par une combinaison de fonds propres apportés par les investisseurs existants de Long Lake et de Koch Equity Development LLC (« Koch »), la principale branche d'investissement et d'acquisition de Koch, Inc., et par un financement par emprunt garanti par JPMorgan, Bank of America, Citi et MUFG.

Elle marque le passage d’un acteur clé coté en bourse à un modèle privé, potentiellement plus agile dans ses investissements technologiques.

"Grâce aux capacités d'intelligence artificielle appliquée de Long Lake, à notre expertise du voyage, à notre envergure mondiale et à nos relations de confiance avec nos clients et fournisseurs, tissées au fil des décennies, Amex GBT est un moteur de transformation pour les voyages d'affaires", a ainsi déclaré Paul Abbott, directeur général d'Amex GBT.

"L’avenir des voyages d’affaires reposera sur une collaboration fluide entre l’IA et les agents humains, au service de chaque voyageur : des délais de réservation plus courts, une gestion proactive des imprévus et une administration des voyages simplifiée. En partenariat avec Long Lake, Amex GBT continuera d’investir massivement dans ces technologies et de maintenir son statut d’excellence en matière de service client" a ajouté, pour sa part, Alex Taubman, cofondateur et PDG de Long Lake.

Pour rappel, American Express Global Business Travel (Amex GBT) est un leader des logiciels et services pour les voyages, les notes de frais et l'organisation de réunions et d'événements, présent dans plus de 140 pays.

Lire aussi : Amex GBT, Marietton, ATPI : les dessous de la consolidation dans le voyage d'affaires

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Tags : amex gbt
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