Voyage d’affaires : Long Lake met la main sur Amex GBT

Aux termes de l'accord, les actionnaires d'Amex GBT recevront 9,50 $ par action en espèces, ce qui représente une prime de 60,2% par rapport au cours de clôture de l'action Amex GBT le 1er mai 2026, le dernier jour de bourse complet avant l'annonce de la transaction, et une prime d'environ 65,1% par rapport au prix moyen pondéré par les volumes de l'action Amex GBT pour les 30 jours se terminant le 1er mai 2026

American Express Global Business Travel a annoncé, le 4 mai 2026, avoir conclu un accord définitif en vue de, dans le cadre d'une transaction d'une valeur d'environ", selon le communiqué officiel.La transaction devrait être finalisée au cours du, sous réserve notamment de l'approbation des actionnaires d'Amex GBT et l'obtention des autorisations réglementaires requises.Une fois la transaction finalisée, les actions ordinaires d'Amex GBT ne seront plus cotées en bourse et Amex GBT deviendra une société privée.A noter qu'American Express, Expedia, Qatar Investment Authority et BlackRock, représentant collectivement 69% des actions de GBT, ont conclu des accords de vote en faveur de la transaction.