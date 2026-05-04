La consécration des petits bonheurs...

Reste alors à diversifier son temps libre et à le consacrer à des activités non marchandes qui n’en sont pas moins particulièrement lucratives sur le plan du bien-être en général, de la détente et du ressourcement que l’on peut attendre de ses vacances.



J’ai bien dit « petits bonheurs » et pas « grand bonheur », sachant que celui-ci reste inaccessible à la plupart d’entre nous et est de toute façon éphémère. Quoi qu’en ait dit le slogan du Club Méditerranée qui clamait dans les années 90 : « le bonheur si je veux », ce sont plutôt les « petits bonheurs » qui permettent aujourd’hui de se transcender, de s’élever, de se dynamiser et d’éprouver du plaisir.



« S’il n’y avait plus de joie, il n’y aurait plus de monde » écrit Jean Giono. « La joie est avant tout espérance de ce que sera demain ». Une déclaration reprise à l’unisson par nombre d’écrivains et philosophes et de plus en plus par nos contemporains qui, dans notre époque d’incertitude et de danger permanent, savent réduire la voilure de leurs aspirations et se contentent non pas de « i[moins » mais d’autre chose de plus simple (et gratuit) pour vivre des moments de plaisir.



N’avez-vous pas remarqué que les couchers de soleil par exemple et l’observation des ciels étoilés sont devenus des activités récréatives vedettes ? Observer le vol des oiseaux et les migrations d’animaux ( voir Futuroscopie..) ne coûte rien et procure un bien-être indicible.



Ecouter leurs chants ainsi que celui de toutes sortes d’insectes, contempler les arbres et les fleurs figure également au programme de ceux qui cherchent la simple joie, en particulier au contact de la nature. Car, notre époque a bel et bien reconsidéré et configuré notre relation avec la nature qu’elle situe en tête de nos aspirations.



Outre le grand spectacle qu’elle propose à travers ses paysages, elle sait aussi déclencher un voyage intérieur (tel que JJ Rousseau l’évoquait dans ses « Rêveries » et la redécouverte d’un milieu dont l’humanité s’est éloignée au fil des âges.



Cette joie qui décuple nos capacités, est également celle qui naît de la relation avec nos contemporains. En nos temps de solitude augmentée par l’usage des écrans et la robotisation des services, la joie c’est aussi la rencontre avec l’autre et toutes les activités auxquelles on peut s’adonner avec lui : la pétanque, l’apéritif, la rando, la chasse au trésor, le bivouac, le jeu de cartes, le karaoké, la danse, la partie de pêche ou le barbecue (il s’en vend 1.9 million par an en France) qui créent des opportunités de tisser des liens et de se sentir mieux !



En se souvenant que « L’homme affecté d’une joie ne désire plus rien d’autre que de la conserver ».