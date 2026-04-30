Air France-KLM : comment le groupe absorbe une facture carburant en hausse de 35 %

Ce que nous observons, c’est que malgré les annulations de vols vers les Émirats, les capacités ont augmenté de 4 % sur la période et le nombre de passagers de 2,3 %, à 22,302 millions.



Le taux de remplissage a lui aussi progressé de 0,3 point, à 86,3 %.



De plus, la recette unitaire a augmenté de 3,4 %, grâce notamment à la montée en gamme des compagnies et à la réduction des capacités sur certaines parties du réseau, notamment en mars.



" Au premier trimestre 2026, Air France-KLM a délivré une performance solide, avec une forte progression de la recette unitaire, soutenue par un environnement de demande favorable.



Dans un contexte géopolitique très volatil, nous avons démontré la résilience et l'agilité de notre réseau, en réallouant avec succès nos capacités afin de répondre au mieux à la demande.



Nous avons également, une nouvelle fois, mis en évidence le rôle stratégique de l'aviation en participant aux opérations de rapatriement au début du conflit au Moyen-Orient. Je tiens à remercier nos collaborateurs – en particulier ceux qui ont pris part à ces opérations – pour leur engagement ", a commenté Benjamin Smith, directeur général du groupe.



Très rapidement, Air France a augmenté ses fréquences, notamment vers Bangkok, Singapour et Delhi, afin de pallier la paralysie et la désaffection sans doute durable des hubs du Golfe.



Elle a aussi déployé des appareils de plus grande capacité sur Bangkok, Phuket, Singapour, Delhi, Bombay, Shanghai et Tokyo.