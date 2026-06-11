Nice - New York : La Compagnie prolonge sa liaison durant l'hiver 2026/2027

La liaison Nice - New York (Newark) sera opérée à raison dedurant l'Les départs de Nice sont programmés lesetpour une arrivée à Newark à. Dans le sens retour, les vols quitteront New York lespour une arrivée à Nice àle lendemain.Pour la saison été 2026,prévoit jusqu'à quatre vols hebdomadaires entre Nice et New York.La compagnie exploitera également des vols quotidiens entre(Newark), ainsi que jusqu'àentreL'ensemble de ces liaisons est opéré par desconfigurés exclusivement en classe affaires. La flotte propose notamment des, une connexionainsi qu'un service de restauration dédié à cette clientèle.