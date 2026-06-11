Nice - New York : La Compagnie prolonge sa liaison durant l'hiver 2026/2027

La liaison Nice - New York (Newark) sera opérée à raison de deux fréquences hebdomadaires durant l'hiver 2026/2027 - Photo : La Compagnie
La Compagnie étend sa présence sur la Côte d'Azur.
Le transporteur spécialisé dans les vols 100% classe affaires a annoncé la prolongation de sa liaison entre Nice et New York (Newark) durant la saison automne-hiver 2026/2027, pour la première fois.
Il explique cette décision par l'intérêt de la clientèle nord-américaine pour la Côte d'Azur tout au long de l'année ainsi que par la demande observée au départ du Sud de la France vers New York.
Le transporteur spécialisé dans les vols 100% classe affaires a annoncé la prolongation de sa liaison entre Nice et New York (Newark) durant la saison automne-hiver 2026/2027, pour la première fois.
Il explique cette décision par l'intérêt de la clientèle nord-américaine pour la Côte d'Azur tout au long de l'année ainsi que par la demande observée au départ du Sud de la France vers New York.
Deux vols par semaine durant la saison hiver et quatre en été
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La liaison Nice - New York (Newark) sera opérée à raison de deux fréquences hebdomadaires durant l'hiver 2026/2027.
Les départs de Nice sont programmés les mardis et vendredis à 12h00 pour une arrivée à Newark à 15h30. Dans le sens retour, les vols quitteront New York les lundis et vendredis à 20h30 pour une arrivée à Nice à 10h20 le lendemain.
Pour la saison été 2026, La Compagnie prévoit jusqu'à quatre vols hebdomadaires entre Nice et New York.
La compagnie exploitera également des vols quotidiens entre Paris-Orly et New York (Newark), ainsi que jusqu'à six vols par semaine entre Milan-Malpensa et New York.
L'ensemble de ces liaisons est opéré par des Airbus A321neo configurés exclusivement en classe affaires. La flotte propose notamment des sièges-lits inclinables, une connexion Wi-Fi gratuite et illimitée ainsi qu'un service de restauration dédié à cette clientèle.
A lire aussi : La Compagnie veut élargir sa flotte et monter en gamme
Les départs de Nice sont programmés les mardis et vendredis à 12h00 pour une arrivée à Newark à 15h30. Dans le sens retour, les vols quitteront New York les lundis et vendredis à 20h30 pour une arrivée à Nice à 10h20 le lendemain.
Pour la saison été 2026, La Compagnie prévoit jusqu'à quatre vols hebdomadaires entre Nice et New York.
La compagnie exploitera également des vols quotidiens entre Paris-Orly et New York (Newark), ainsi que jusqu'à six vols par semaine entre Milan-Malpensa et New York.
L'ensemble de ces liaisons est opéré par des Airbus A321neo configurés exclusivement en classe affaires. La flotte propose notamment des sièges-lits inclinables, une connexion Wi-Fi gratuite et illimitée ainsi qu'un service de restauration dédié à cette clientèle.
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La Compagnie, transporteur officiel de l’Équipe de France de Football
A quelques heures du coup d'envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, les joueurs de l'équipe de France de Football ont embarqué à bord de La Compagnie, comme l'a partagé en vidéo la Fédération Française de Football (FFF) sur sa chaîne Youtube.