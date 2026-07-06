Le Royal Monceau – Raffles Paris recrute des extras lors d'une journée dédiée le 9 juillet - Depositphotos.com @tonwanniwat44
Le Royal Monceau – Raffles Paris ouvrira ses portes aux candidats à l'occasion d'une journée de recrutement dédiée aux postes en extra, organisée le jeudi 9 juillet 2026, de 9h à 18h, au sein de l'établissement situé au 37 avenue Hoche, dans le 8ᵉ arrondissement de Paris.
Cette opération vise à renforcer les équipes du palace parisien dans plusieurs services opérationnels. Les postes proposés concernent le housekeeping, la cuisine, les restaurants et bars, ainsi que la lingerie.
L'événement s'adresse aux professionnels disposant déjà d'une expérience dans l'hôtellerie-restauration, mais également aux candidats souhaitant évoluer dans l'univers de l'hôtellerie de luxe.
Tout au long de la journée, les visiteurs pourront rencontrer les équipes du Royal Monceau – Raffles Paris et échanger directement avec les recruteurs.
Les offres d'emploi sont également accessibles sur la plateforme de recrutement du groupe Accor.
Cette opération vise à renforcer les équipes du palace parisien dans plusieurs services opérationnels. Les postes proposés concernent le housekeeping, la cuisine, les restaurants et bars, ainsi que la lingerie.
L'événement s'adresse aux professionnels disposant déjà d'une expérience dans l'hôtellerie-restauration, mais également aux candidats souhaitant évoluer dans l'univers de l'hôtellerie de luxe.
Tout au long de la journée, les visiteurs pourront rencontrer les équipes du Royal Monceau – Raffles Paris et échanger directement avec les recruteurs.
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Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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