Emirates lance une campagne de recrutement pour ses équipages dans 5 villes françaises

Les sessions de recrutement se dérouleront successivement à Marseille le 6 juillet, à Paris le 16 juillet, à Bordeaux le 18 juillet, à Lyon le 20 juillet et enfin à Toulouse le 29 juillet. Ces journées portes ouvertes représentent une opportunité pour les postulants de décrocher un poste au sein de la compagnie aérienne basée à Dubaï.L'entreprise recherche des profils pour assurer l'accueil des passagers et veiller à la sécurité à bord en appliquant les procédures réglementaires. Les personnes retenues s'installeront ensuite aux Émirats arabes unis et suivront une formation spécifique au centre d'entraînement du transporteur.Tout le personnel de cabine bénéficiera d'un salaire compétitif, d'un logement de fonction gratuit et d'une couverture médicale.