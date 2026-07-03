Emirates lance une campagne de recrutement pour ses équipages dans 5 villes françaises

Emirates lance une campagne de recrutement pour ses équipages dans cinq villes françaises, Depositphotos.com photo by Photo by gordzam
Emirates recherche de nouveaux candidats en France pour rejoindre ses équipages de cabine.
Les sessions de recrutement se dérouleront successivement à Marseille le 6 juillet, à Paris le 16 juillet, à Bordeaux le 18 juillet, à Lyon le 20 juillet et enfin à Toulouse le 29 juillet. Ces journées portes ouvertes représentent une opportunité pour les postulants de décrocher un poste au sein de la compagnie aérienne basée à Dubaï.
L'entreprise recherche des profils pour assurer l'accueil des passagers et veiller à la sécurité à bord en appliquant les procédures réglementaires. Les personnes retenues s'installeront ensuite aux Émirats arabes unis et suivront une formation spécifique au centre d'entraînement du transporteur.
Tout le personnel de cabine bénéficiera d'un salaire compétitif, d'un logement de fonction gratuit et d'une couverture médicale.
Les sessions de recrutement se dérouleront successivement à Marseille le 6 juillet, à Paris le 16 juillet, à Bordeaux le 18 juillet, à Lyon le 20 juillet et enfin à Toulouse le 29 juillet. Ces journées portes ouvertes représentent une opportunité pour les postulants de décrocher un poste au sein de la compagnie aérienne basée à Dubaï.
L'entreprise recherche des profils pour assurer l'accueil des passagers et veiller à la sécurité à bord en appliquant les procédures réglementaires. Les personnes retenues s'installeront ensuite aux Émirats arabes unis et suivront une formation spécifique au centre d'entraînement du transporteur.
Tout le personnel de cabine bénéficiera d'un salaire compétitif, d'un logement de fonction gratuit et d'une couverture médicale.
Les modalités pratiques pour participer aux sessions de sélection
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Le processus d'évaluation s'étalera sur une journée complète pour chaque ville sélectionnée. Les candidats doivent soumettre leur dossier de candidature sur internet avec un CV rédigé en anglais et une photo récente.
L'organisation conseille de se préinscrire sur le web pour faciliter les démarches d'accueil, même si les présentations spontanées sans rendez-vous restent acceptées le jour même.
Les équipes d'Emirates informeront les personnes présélectionnées au cours de la journée pour leur communiquer les horaires des évaluations et des entretiens complémentaires.
Les nouvelles recrues travailleront ensuite dans un environnement international qui regroupe plus de 148 nationalités parlant 72 langues différentes.
L'organisation conseille de se préinscrire sur le web pour faciliter les démarches d'accueil, même si les présentations spontanées sans rendez-vous restent acceptées le jour même.
Les équipes d'Emirates informeront les personnes présélectionnées au cours de la journée pour leur communiquer les horaires des évaluations et des entretiens complémentaires.
Les nouvelles recrues travailleront ensuite dans un environnement international qui regroupe plus de 148 nationalités parlant 72 langues différentes.
Une présence renforcée sur le marché aérien français
Cette campagne d'embauche coïncide avec le maintien d'une activité importante pour la compagnie sur le territoire national. L'entreprise assure actuellement 35 vols hebdomadaires à destination des passagers français au départ de trois grands aéroports régionaux.
Cette offre comprend trois vols quotidiens en Airbus A380 depuis Paris, une rotation quotidienne également en A380 au départ de Nice, et un vol quotidien en Airbus A350 depuis Lyon.
À ce jour, la compagnie aérienne exploite une flotte moderne de plus de 280 avions gros-porteurs et compte plus de 360 appareils en commande pour soutenir son développement mondial.
Cette offre comprend trois vols quotidiens en Airbus A380 depuis Paris, une rotation quotidienne également en A380 au départ de Nice, et un vol quotidien en Airbus A350 depuis Lyon.
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