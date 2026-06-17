Alternance : le tourisme prépare-t-il vraiment sa relève ?

« En cinq ans, on est passé de 500 000 à près d'

C'est énorme. Après une telle progression, il est logique d'observer une phase de stabilisation. »

« Le nombre d'étudiants s'est fortement développé en 2024-2025. Depuis, nous observons une stabilisation des effectifs et une difficulté un peu plus grande pour les étudiants à concrétiser leur recherche d'entreprise. »

« Nous sommes passés de 206 à 220 alternants cette année, avec une progression encore attendue d'ici la fin des admissions. »

« Nous avons clairement senti un ralentissement des offres d'alternance, voire un gel des recrutements dans certaines entreprises »,