L’accès aux vacances : un droit inachevé totalement abandonné par les politiques français !

Et pour rendre le futur désirable, à quelques mois d’une élection présidentielle à haut risque, l’ancien directeur du CRT Occitanie veut remettre le débat du droit aux vacances sur le devant de la scène.



Aux politiques, désormais, de se saisir de cette étude et de faire des propositions.



Il convient de noter que, parmi les Français qui partent tous les ans, seule une fraction séjourne à l’hôtel, en camping, en résidence de tourisme ou en village de vacances. Le recours à un hébergement marchand se situe nettement en dessous de 50 %, selon l’étude.



Et cela ne devrait pas aller en s’arrangeant.



Car si, dans les années 1950, l’État a été à la manœuvre pour ériger des stations de ski et aménager le littoral afin de structurer l’offre, cette dynamique prend fin dans les années 1970, après le discours de Vallouise du président Valéry Giscard d’Estaing.



Au fil du temps, cette mission a été abandonnée aux acteurs privés, la dimension sociale disparaissant aussi petit à petit.



De plus, les entreprises qui modèlent désormais le paysage touristique français se sont engagées dans une montée en gamme visant à attirer la lucrative clientèle étrangère, excluant de fait de plus en plus de familles françaises.



Le texte rappelle d’ailleurs que la Constitution du 27 octobre 1946 garantit à tous " le repos et les loisirs ", et que la loi du 29 juillet 1998 érige " l’égal accès de tous, tout au long de la vie, à la culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs" en " un objectif national ".



Sauf que, depuis, rien n’a été fait ou presque.



Car les outils qui permettent au plus grand nombre de partir ne pèsent pas sur les finances publiques. Ils sont principalement portés par les entreprises, via les comités sociaux et économiques (CSE).



Et si rien ne s’arrange, alors ce taux de départ va, au mieux, plafonner, voire décroître, alors que nous pourrions faire de ce tourisme intérieur un véritable relais de croissance pour l’industrie.



Il existe plus de marges de manœuvre auprès des Français que des clientèles étrangères.



Partir en vacances est un désir collectif et un marqueur social, d'ailleurs ce n'est pas pour rien que l'accroissement de la classe moyenne mondiale fait grossir le flot de touristes de part le monde.