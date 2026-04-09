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Vacances d'été : 61 % des Français prévoient de rester en France

Sofinscope – Baromètre OpinionWay pour Sofinco


64% des Français déclarent avoir l'intention de partir cet été (+9 points vs 2025) selon le dernier baromètre Sofinscope réalisé par OpinionWay pour Sofinco. 61% privilégieront la France en réaction aux conflits internationaux.


Rédigé par le Lundi 13 Avril 2026 à 14:46

Vacances d'été : 61 % des Français prévoient de rester en France - Depositphotos.com Auteur Xantana
Vacances d'été : 61 % des Français prévoient de rester en France - Depositphotos.com Auteur Xantana
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Malgré un contexte économique et géopolitique incertain, les Français ne renoncent pas à leurs vacances estivales. Selon le dernier baromètre Sofinscope réalisé par OpinionWay pour Sofinco, 64 % d’entre eux déclarent avoir l’intention de partir cet été, soit une progression notable de 9 points par rapport à 2025.

Si l’envie d’évasion demeure forte, les choix de destination évoluent. Dans un environnement international marqué par des tensions géopolitiques et une hausse des coûts de transport, 61 % des Français prévoient de rester en France pour leurs congés.

Une tendance renforcée par l’augmentation des prix du carburant, qui pousse 40 % des vacanciers à revoir leurs projets à la baisse en optant pour des destinations plus proches.

Des séjours qui s’allongent légèrement

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Après plusieurs années de réduction, la durée des vacances semble repartir à la hausse. Les séjours d’une semaine reculent (35 %, -5 points), tandis que les séjours de deux semaines progressent (35 %, +2 points).

Les séjours de trois semaines ou plus enregistrent également une légère augmentation (22 %, +3 points), traduisant une volonté de maximiser ces périodes de repos.

Cette volonté de partir s’accompagne toutefois d’un effort financier significatif. Près des trois quarts des Français (73 %) estiment que partir en vacances représente une charge importante. Le budget moyen par foyer atteint 1 686 euros, en hausse de 88 euros sur un an, un niveau inédit depuis 2012 selon le baromètre.

Pour les 36 % de Français qui renoncent aux vacances, la contrainte budgétaire reste déterminante : 64 % d’entre eux déclarent ne pas en avoir les moyens.

La planification devient essentielle : 57 % réservent le plus tôt possible afin de bénéficier des meilleurs tarifs, tandis que 81 % comparent systématiquement les prix avant de finaliser leurs choix.

Les solutions de paiement fractionné gagnent également du terrain, utilisées par 28 % des vacanciers (+9 points). Sur place, la rigueur budgétaire s’impose aussi : 68 % des Français prévoient un budget précis pour leurs dépenses quotidiennes.

L’intelligence artificielle s’impose dans la préparation des voyages

Autre évolution notable : l’essor de l’intelligence artificielle dans l’organisation des vacances. Désormais, 24 % des Français y ont recours, un niveau comparable à celui des réseaux sociaux (22 %).

Si les plus jeunes restent davantage influencés par des plateformes comme Instagram ou TikTok, une transition s’opère dès 25 ans. Chez les 25-34 ans, 50 % se disent influencés par l’IA pour choisir leur destination, contre 46 % pour les réseaux sociaux.

Dans ce contexte, les acteurs du secteur touristique pourraient tirer parti de cette dynamique domestique. Comme le souligne Franck Oniga, directeur général de Sofinco :

« i[Le contexte économique et géopolitique va favoriser le tourisme français dans les prochains mois. […] apporter des solutions de paiement et de financement peut être un moyen de se démarquer pour les acteurs du tourisme.]i »

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Tags : été, vacances
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