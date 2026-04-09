Vacances d'été : 61 % des Français prévoient de rester en France

Après plusieurs années de réduction, la durée des vacances semble repartir à la hausse. Les séjours d’une semaine reculent (35 %, -5 points), tandis que les séjours de deux semaines progressent (35 %, +2 points).



Les séjours de trois semaines ou plus enregistrent également une légère augmentation (22 %, +3 points), traduisant une volonté de maximiser ces périodes de repos.



Cette volonté de partir s’accompagne toutefois d’un effort financier significatif. Près des trois quarts des Français (73 %) estiment que partir en vacances représente une charge importante. Le budget moyen par foyer atteint 1 686 euros, en hausse de 88 euros sur un an, un niveau inédit depuis 2012 selon le baromètre.



Pour les 36 % de Français qui renoncent aux vacances, la contrainte budgétaire reste déterminante : 64 % d’entre eux déclarent ne pas en avoir les moyens.