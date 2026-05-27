Comment Ponant fait entrer la science au cœur de l’expédition

Selon Ponant, plus de 150 chercheurs ont déjà participé à une soixantaine de projets scientifiques depuis le lancement du programme. Les données récoltées alimentent ensuite des travaux partagés avec la communauté scientifique internationale.



Pour faire le lien entre recherche et expérience client, la compagnie a créé un rôle spécifique : celui de science officer.



À mi-chemin entre coordinateur scientifique et médiateur, ce professionnel accompagne les protocoles de recherche, supervise les équipements embarqués et traduit les travaux menés à bord en contenus accessibles aux voyageurs : conférences, présentations ou échanges informels.