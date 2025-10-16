Ponant franchit une nouvelle étape vers la croisière zéro émission

Avec une centaine de cabines et ses 181 mètres de longueur, le voilier du futur de Ponant Explorations Group doit ouvrir une nouvelle ère pour l'industrie maritime ©STIRLING DESIGN INTERNATIONAL_OCEANWINGS
Entre piles à combustible, gaz naturel liquéfié et captage du CO₂, Ponant mise sur la convergence technologique pour réduire drastiquement les émissions de son futur navire Swap2Zero. Objectif : une croisière à impact quasi nul à l’horizon 2030.
Le projet réunit aujourd’hui trois acteurs de premier plan : GTT, spécialiste des technologies liées au GNL, Bloom Energy, expert américain des piles à combustible à oxyde solide (SOFC), et la division innovation de Ponant Explorations Group.
Ensemble, ils développent une solution capable de couvrir les besoins électriques à bord tout en captant le CO₂ issu de la combustion du GNL, valorisé pour le chauffage, l’eau chaude et la climatisation.
Cette approche double - réduction des émissions et récupération de la chaleur - permettra une efficacité énergétique maximale grâce à une gestion thermique optimisée, détaille un communiqué de presse.
Cofinancé par France 2030 et le Fonds européen pour l’innovation, le projet illustre la capacité de Ponant à fédérer des partenaires technologiques de haut niveau autour d’un même objectif : la neutralité carbone.
Ponant « Concevoir les navires du futur »
« C’est en combinant les technologies et l’expertise de GTT avec celles de nos partenaires que nous pourrons concevoir les navires du futur », explique Philippe Berterottière, PDG de GTT.
Aman Joshi, Chief Commercial Officer de Bloom Energy, souligne de son côté que « les piles à combustible à oxyde solide sont une pierre angulaire de l’avenir bas carbone de l’industrie maritime ».
Pour Ponant Explorations Group, cette alliance marque une nouvelle étape décisive : « Elle illustre notre volonté de décarboner le transport maritime et d’explorer de nouvelles voies pour y parvenir », affirme Mathieu Petiteau, directeur des nouvelles constructions et de la R&D du groupe.
Le projet Swap2Zero entre désormais dans une phase concrète avec la construction d’un véritable navire de 181 mètres, doté d’une centaine de cabines et conçu dès l’origine pour être neutre en carbone en exploitation.
Bien plus qu’un prototype, ce navire doit être un modèle de référence pour la croisière du futur, capable de naviguer jusqu’à 30 jours sans émissions, y compris au port ou au mouillage.
