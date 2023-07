Ponant dévoile son navire carbone neutre (images)

Swap2Zero vise zéro émission CO2 eq * en exploitation avec une autonomie d’un mois grâce à l’utilisation inédite de "six briques technologiques majeures de décarbonation " :



1. Un système vélique et une carène permettant de fournir en moyenne 50% de l'énergie de propulsion par la force du vent ;



2. Plus de 1 000 m2 de surface de panneaux photovoltaïques avec des dispositifs de nouvelle génération, solaires, organiques et écoconçus, intégrés dans les structures et les voiles ;



3. Une pile à combustible basse température fonctionnant à l’hydrogène liquide dédiée à la propulsion, avec recyclage de l'eau et de la chaleur produite ;



4. Une pile à combustible haute température qui sert aux besoins de la charge hôtelière du navire, la chaleur dégagée étant récupérée pour la production d’eau chaude ;



5. Une technologie de captation de carbone à bord, couplée à la pile haute température ;



6. Un système innovant de gestion de l'énergie développé spécifiquement permet le contrôle et la répartition des puissances sans qu'aucun groupe électrogène ne soit en service.



* CO2 eq = Emissions en CO2 équivalent du puits à la roue, prend en compte les émissions de CO2, Méthane, N20