Après 10 ans de fermeture, l’EuroAirport rouvre sa terrasse panoramique !

L’EuroAirport Bâle-Mulhouse-Fribourg a annoncé la réouverture partielle de sa terrasse panoramique.
Fermée depuis dix ans pour des raisons de sûreté, la terrasse pourra rouvrir grâce à un nouveau dispositif de sécurité conforme aux standards internationaux.
À partir du 18 octobre 2025 à 9h00, les visiteurs pourront de nouveau admirer l’aire de trafic et les pistes depuis cet espace unique. Par la suite, la terrasse sera accessible tous les jours de 6h00 à 21h00.
EuroAirport : vue imprenable sur les pistes pour les passagers
« Nous sommes très heureux de pouvoir à nouveau offrir à nos visiteurs un aperçu des activités à l'aéroport après une si longue période de fermeture », déclare Tobias Markert, Directeur général de l’EuroAirport.
« Beaucoup de personnes sont fascinées par l’atmosphère particulière d’un aéroport – une expérience que nous souhaitons à nouveau faire vivre plus intensément à l’avenir. »
Côté français, le restaurant Rossopomodoro proposera aux passagers de venir manger ou boire une boisson chaude au soleil, "même en automne et en hiver". Côté suisse, le Skybar sert des boissons avec vue sur le tarmac.
« La réouverture partielle de la terrasse panoramique est une nouvelle étape vers une meilleure expérience aéroportuaire pour les voyageurs et la région, dans le respect des exigences de sûreté en vigueur. » conclut le communiqué.
