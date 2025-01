EuroAirport a accueilli 8,9 millions de passagers en 2024

EMT

, ce qui représente une augmentation de 10,2% par rapport à l’année précédente.Le nombre total de mouvements aériens s’est élevé à 94 124 (+6,6%/2023 et -5,2%/2019), dont 73 924 (+7,2%/2023 et -9,2%/2019) sont des vols commerciaux.En 2024, environ 30 compagnies aériennes ont proposé des vols vers 100 destinations, et ce, principalement vers l’Europe et le bassin méditerranéen. En 2024, ce portefeuille de destinations diversifié et attractif a été enrichi par Oslo et Dubaï.L’Aéroport a décidé de mettre en œuvre le projet «» (Évolution Modulaire du Terminal). Celui-ci a pour objectif d’agrandir et de moderniser l’infrastructure terminale de l’EuroAirport.Le premier module, « Landside », comprend un nouveau bâtiment d’environ 14 000 m² sur la façade est du terminal ainsi que la rénovation de 15 000 m² de surfaces dans le terminal existant. Le début des travaux est prévu pour 2027 et l’achèvement du nouveau bâtiment pour 2030/31.En attendant la réalisation du projet EMT, l’Aéroport met en œuvre un plan d’action ayant pour but l’amélioration de la qualité de service par des mesures ciblées qui seront mises en œuvre d’ici 2026. Certains projets sont déjà terminés (rénovation des niveaux Arrivée), d’autres sont en cours de réalisation (réaménagement des zones de restauration) ou en cours de planification (rénovation des sanitaires, signalétique, amélioration des zones d’embarquement, etc.).