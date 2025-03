L’EuroAirport dévoile cinq nouvelles lignes pour l’été

À l’été 2025, l’ EuroAirport renforcera son rôle de plateforme aéroportuaire régionale stratégique. Son programme de vols inclut 100 destinations directes vers des pays variés comme. Outre les vols directs, de nombreuses connexions via dessont assurées grâce à des compagnies comme Air France (Paris), Austrian Airlines (Vienne), British Airways (Londres), flydubai (Dubaï), Lufthansa (Francfort, Munich) ou encore Turkish Airlines (Istanbul).feront leur apparition cet été :(Espagne),(Islande),(Italie),(Roumanie) et(Grèce). Ces liaisons seront proposées à des fréquences comprises entre deux et trois vols hebdomadaires. Le programme est également renforcé sur plusieurs destinations existantes., comme Wizz Air à Cracovie et easyJet à Djerba.L’aéroport poursuit par ailleurs le, avec une première phase de rénovation des zones de restauration déjà achevée. De nouveaux points de vente provisoires sont attendus d’ici la fin du premier semestre 2025. Les salons Sky Lounges , autrefois réservés aux voyageurs d’affaires, sont désormais accessibles à tous, à des prix abordables. Ces espaces récemment rénovés proposent une terrasse avec vue sur les pistes, pour un moment de détente avant l’embarquement.