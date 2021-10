L’EuroAirport proposera 70 destinations pour l'hiver 2022

En tout quatre transporteurs feront la liaison avec Hurghada, a savoir Air Cairo, Corendon Airlines, easyJet et FlyEgypt, pour 7 départs par semaine.



En novembre 2021, Sharm-el-Sheikh fait son grand retour à l’EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg, via easyJet. Corendon Airlines représente un nouvel opérateur pour rejoindre les îles espagnoles.



Si le hub de Paris Charles de Gaulle sera accessible via les lignes Air France, celui d'Amsterdam (KLM), Munich et Francfort (Lufthansa), ou encore Bruxelles (Brussels Airlines), mais aussi Istanbul (Turkish Airlines) et pour finir Londres (British Airways).