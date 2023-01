EuroAirport : Cyprus Airways lance une ligne vers Larnaca à Chypre

À partir du 10 mai 2023, Cyprus Airways lancera des vols réguliers entre l'Aéroport de Bâle-Mulhouse et l'aéroport international de Larnaca, dans le sud-est de Chypre.



La ligne sera desservie deux fois par semaine, le mercredi et le vendredi. Les vols peuvent être réservés dès à présent sur le site Internet de Cyprus Airways.



La compagnie a été fondée en 2016 et est devenue membre de l'International Air Transportation Association (IATA) en 2018.



Cyprus Airways opère des vols vers l’Europe et le Moyen-Orient avec des Airbus A320.