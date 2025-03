L’Hôtel AMARA dévoile un séjour pensé pour les voyageuses en solo

la philosophie est simple : mettre en valeur les meilleurs ingrédients

le mélange unique de ruines antiques et de charme moderne de la ville

des trésors cachés, connus uniquement des habitants

Leinclut différentes prestations visant à offrir une expérience immersive et reposante. Laconstitue l’un des temps forts avec un repas en solo au Ristorante Locatelli. Ce restaurant dirigé par le, dont «», propose un menu dégustation raffiné, incluant pâtes maison, risottos et truffe blanche. Installé dans un coin paisible de l’établissement, le restaurant dispose d’une terrasse avec vue sur la Méditerranée, pensée pour une expérience calme et personnalisée.Les voyageuses peuvent également accéder au spa AMARA , unoffrant divers services : soin de 60 minutes, espace thermal, piscine chauffée, sauna, salle de sport, bibliothèque et bar à jus. Des séances avec des nutritionnistes et entraîneurs personnels complètent l’offre.Enfin, une visite guidée de Limassol permet de découvrir «». Ce parcours inclut les rues pavées, le château de Limassol et les marchés locaux, et offre un aperçu du patrimoine culturel de la ville, avec «».