CHYPRE ou l’ile d’Aphrodite : Entre Romance et découverte

Tout commence par la belle déesse Aphrodite, selon la mythologie Grecque, Chypre, et son site naturel Petra Tou Romiou, serai son lieu de naissance, maintenant appelé Rocher d’Aphrodite. Idéalement localisé entre Limassol et Paphos, ce rocher est depuis associé avec de nombreuses croyances ; On dit que nager 3 fois autour de ce dernier offre jeunesse, fertilité, chance et amour. Cela en fait un arrêt immanquable pour les couples de passage.



Autre fait plus historique ancrant Chypre comme l’ile romantique par excellence est l’histoire d’amour passionnée et scandaleuse du général Romain Marc Antoni avec Cléopâtre, ce dernier offrant l’ile comme preuve de son Amour à la reine d’Egypte.



L’ile est riche en légendes, faisant d’elle un choix naturel de destination pour les couples recherchant à célébrer leur relation. Le mois de Février étant l’un de plus clément d’Europe, avec une moyenne à 18 degrés, parfait pour profiter et s’offrir une escapade loin de la grisaille.