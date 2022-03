Petite ile de méditerranée pointant au large de la Turquie, Chypre est un territoire aux villages pittoresques et aux côtes sauvages typiques.







Avec un ensoleillement de 340 jours par an, la mer tient une place de choix chez les insulaires chypriotes, et fait le bonheur des visiteurs. Partageant sa civilisation entre méditerranée et moyen orient, Chypre recèle un patrimoine historique, culturel et culinaire unique à la croisée des civilisations. Mais l’ile est aussi connue pour etre un lieu de fete d’ exception !

Ce voyage de prestige, c‘ est une escapade au coeur de cette terre unique, où tout est organisé pour magnifier votre quotidien et vous faire profiter des beautés les plus

recherchées de Chypre.





Flanerie en compagnie d’un guide, croisière de luxe, soirée de gala et hotel d’exception : tout a été pensé pour vous

permettre de passer huit jours aux portes du paradis.

Notre équipe francophone est à votre écoute

pour vous aider à monter votre voyage de A à Z.

Nos atouts :





Une connaissance parfaite du terrain avec nos 38 ans d’expérience

Nos relations avec les Hôteliers avec les meilleurs produits pour la clientèle francophone en exclusivité.

Des prestations uniquement francophones

Des circuits pour individuels regroupés sans minimum de participants avec départs Garantis

Les meilleurs Représentants et Guides francophones

Une réponse en français à vos devis en moins de 48 hrs

Un département DMC dédié à la clientèle MICE

Référencé par les plus grands réseaux français : Havas, Selectour, Cediv , Manor etc …Nous sommes IATA depuis 38 ans, membre de la chambre de commerce, de l’association des Agents de Voyage et de CIMA.