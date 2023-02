Chypre étant une petite île propose de multiples attractions. Vous pourrez vous plonger et découvrir le monde aquatique avec la faune diversifiée de la mer Méditerranée, et à 30 minutes de la côte, vous retrouverez dans les montagnes enneigées sur une piste de ski.



Pendant la journée, participez à un atelier de tissage de dentelles de Lefkaritika et le soir, partez pour une excitante promenade en buggy dans le parc national de Cape Greco. Visitez les sites de l'UNESCO, puis dégustez des vins chypriotes dans un domaine viticole familial. Il vous faut seulement 30 à 40 minutes pour vous rendre de Limassol, Larnaka ou Paphos aux principaux centres d'intérêt à Chypre.



En 7 jours, les touristes français pourront explorer toutes les attractions de l'île.

Quant au patrimoine mondial, toute la partie ancienne de Paphos, le site néolithique de Choirokoitia et les églises peintes de la région de Troodos sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. En outre, 11 sites culturels figurent sur la liste indicative de l’UNESCO.



Nous sommes des experts locaux parfaitement francophones et connaissons mieux que quiconque les particularités de la clientèle française. Ruelles étroites des villages de montagne de Troodos, boutiques de produits artisanaux, ateliers culinaires, vins chypriotes, patrimoine historique préservé depuis le 12e siècle avant Jésus-Christ – nous avons tous les ingrédients nécessaires pour satisfaire les attentes de nos clients.



Quelle est la meilleure période de l'année pour visiter l’ile Aphrodite? Notre réponse: Chypre se visite toute l’année. Il y a en moyenne 320 jours de soleil par an sur l'île. Même en hiver le climat reste doux et ensoleillé et permet profiter de toutes les opportunités que l'île a à offrir. Cette période est particulièrement propice aux activités MICE.

En ce qui concerne le tourisme MICE, Chypre offre également un large éventail de lieux d'événements allant de l'ancien Kourion et du château médiéval de Kolossi aux vignobles, aux clubs de yacht et aux terrains ultra modernes. Vos clients peuvent organiser une conférence au cœur de l'ancienne ville de Kourion ou dans un centre d'affaires moderne. La diversité des activités pour les entreprises qui choisissent de célébrer un événement important ou un team building à Chypre est grand ! Par exemple jeux de plage, ateliers de cuisine, jeux et compétitions aquatiques, quêtes archéologiques, divertissement extrême, et dégustations. OLTA Travel Cyprus est membre du Convention Bureau de Chypre, qui est conçu pour aider à l'organisation d'événements d'affaires à Chypre depuis l'étranger et offre un programme attrayant de subventions, d'avantages et d'incitations.

Nous partageons également les objectifs de la Cyprus Sustainable Tourism Initiative (CSTI), qui vise à développer une approche durable du tourisme à Chypre. OLTA Travel Cyprus soutient la culture et les traditions locales, l'agrotourisme, les sentiers naturels et les programmes de bénévolat.



Chez Olta Travel Cyprus nous sommes des personnes passionnées de voyages et particulièrement motivées ! L'équipe d'OLTA Travel Cyprus connaît les tenants et aboutissants du tourisme classique et atypique à Chypre. Nous traitons chaque demande individuellement et ajustons le circuit selon les souhaits de nos clients. Aucune tâche n'est trop grande pour nous. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24 et même le week-end. Nous prenons les commentaires des touristes très au sérieux et nous nous efforçons toujours de rendre notre service encore meilleur.



Nous sommes très heureux d'annoncer que l'année dernière nous avons remporté le très attendu prix de World Travel Awards 2022 en tant que meilleur DMC à Chypre.



Nos valeurs sont: relations de confiance qui se créent avec nos clients; émotions et avis positifs des voyageurs et touristes; adaptation perpétuelle à l'évolution du marché; constante recherche d'itinéraires hors des sentiers battu; équipe expérimentée et enthousiaste.

Notre mission est: être votre partenaire fiable à Chypre; offrir un partenariat transparent; partager toutes les responsabilités; prêt à impressionner vos clients avec des circuits authentiques et varié.



Un « super» ne suffit pas! Nous pouvons faire encore mieux! C'est pourquoi nous visons des relations à long terme et travaillons tous les jours sur nos objectifs et nos valeurs.