Air France inaugure son nouveau salon à l'aéroport de Chicago

Le 17 octobre 2025, Air France a ouvert les portes de son nouveau salon à l’aéroport international O’Hare de Chicago.


le Mardi 21 Octobre 2025

Salon aéroport de Chicago : Air France Business Lounge in Chicago, USA ©Air France
Installé au terminal 5 de l’aéroport international O’Hare, le nouveau salon Air France s’étend sur près de 470 m² et peut accueillir jusqu’à 105 passagers. Accessible chaque jour de 5h à 23h30, il est opéré en partenariat avec Global Lounge Network et réservé aux clients Business et Flying Blue Elite Plus d’Air France et de KLM.

Le lieu reflète l’identité visuelle de la compagnie à travers ses couleurs emblématiques : camaïeux de bleus, blanc lumineux et touches de rouge, et des références à son patrimoine, dont l’hippocampe ailé et des affiches historiques.

Le salon propose différents espaces selon les besoins des voyageurs : zones de repos et vue sur les pistes, coin travail calme équipé de prises et ports USB, cabine d’appels, Wi-Fi gratuit, ainsi qu’une offre de presse numérique internationale via l’application Air France Press.

Son espace de restauration, doté d’une quarantaine de places et d’une grande table d’hôte, propose tout au long de la journée des plats chauds et froids, sucrés ou salés, incluant des recettes végétariennes.

Parmi les spécialités : bœuf bourguignon, poulet sauce forestière, mousse au chocolat ou crème au caramel.

Le bar, inspiré des grands hôtels parisiens, propose une carte de champagnes, vins français et spiritueux.

Un espace exclusif est également réservé aux membres Flying Blue Ultimate, avec quatre sièges enveloppants.

Cet hiver, Air France dessert Chicago jusqu’à sept fois par semaine depuis Paris-Charles de Gaulle avec un Airbus A350.

