Tour Partner Group est rejoint par Vision of Scandinavia (V.O.S) et renforce sa présence en Europe du Nord

Cette intégration renforce la présence de Tour Partner Group dans une région dynamique en forte croissance et consolide sa position parmi les principaux acteurs B2B du voyage en Europe.
V.O.S continuera dans un premier temps à opérer sous sa marque actuelle, garantissant ainsi une continuité pour les clients, les fournisseurs et les collaborateurs, tout en travaillant en étroite collaboration avec la division nordique de Tour Partner Group, également basée à Copenhague, afin de créer le principal acteur réceptif de la région.
« Accueillir une entreprise aussi respectée que V.O.S au sein de Tour Partner Group – aux côtés de notre récente affiliation de JacTravel au Royaume-Uni – marque une étape déterminante pour notre groupe, » déclare Paul Maine, CEO de Tour Partner Group. « Ces intégrations nous permettent d’unir nos forces complémentaires tout en poursuivant notre croissance ambitieuse à travers l’Europe. V.O.S apporte une expertise exceptionnelle des destinations, un esprit entrepreneurial, une offre de produits attrayante, une équipe hautement qualifiée ainsi que des relations durables avec ses clients et partenaires. Ensemble, nous sommes idéalement positionnés pour proposer à nos partenaires B2B à l’international une gamme de produits variée et personnalisée, soutenue par une plus grande capacité opérationnelle et un service encore plus performant. »
Jean-Marc Bret, cofondateur et CEO de V.O.S, ajoute : « Au cours des 25 dernières années, Ann Kirstina et moi-même, avec notre équipe, avons bâti une entreprise dont nous sommes extrêmement fiers. En réfléchissant à l’avenir, nous souhaitions nous associer à un groupe partageant notre vision et notre ambition, ce que nous avons trouvé chez Tour Partner Group. Je me réjouis de collaborer avec Paul et son équipe, ici dans les pays nordiques comme au sein du Groupe élargi, pour poursuivre notre développement commun dans les années à venir. Ensemble, nous créerons de nouvelles opportunités pour nos clients, nos partenaires et l’excellente équipe de V.O.S. »
Fondé en 1998, V.O.S s’est forgé une solide réputation comme l’un des réceptifs les plus fiables de la région nordique, reconnu pour ses voyages de groupe sur mesure, ses programmes hivernaux et ses circuits itinérants. Cette addition stratégique permet à Tour Partner Group d’élargir davantage son offre multi-destinations et d’ouvrir de nouvelles perspectives commerciales dans la région.
À propos de Tour Partner Group : Tour Partner Group est un réceptif B2B de premier plan, créant des programmes sur mesure pour les groupes, les voyageurs individuels (FIT) et le secteur MICE à travers le Royaume-Uni, l’Irlande, les pays nordiques et l’Europe continentale. Avec des bureaux à Londres, Édimbourg, Dublin et Copenhague, le groupe réunit plusieurs marques expertes du voyage afin d’offrir un service exceptionnel, une connaissance approfondie des destinations et des expériences personnalisées de grande qualité.
À propos de Vision of Scandinavia (V.O.S) : Vision of Scandinavia (V.O.S) est un réceptif de premier plan, spécialisé dans la création d’expériences de voyage sur mesure à travers la Scandinavie, la Finlande, l’Islande, les pays baltes et la Pologne. Basé à Copenhague, V.O.S conçoit des programmes haut de gamme pour les groupes, les voyageurs individuels (FIT) et les départs garantis, à destination des tour-opérateurs internationaux désireux d’offrir à leurs clients des expériences nordiques authentiques. Grâce à une équipe passionnée et multilingue et à une connaissance approfondie du marché local, V.O.S est reconnu pour ses solides partenariats fournisseurs, ses itinéraires innovants et la qualité exceptionnelle de ses services dans toute la région nordique.
Contacter Tour Partner Group
Anthony Rosier
Business Development & Strategy Director
Tour Partner Group Nordics
+33 3 92 25 15 50
Anthony.Rosier@tourpartnergroup.com
Alexia Romano-Sergeant
Head of Sales and Account Development
Tour Partner Group UK
+44 (0)20 8861 9451
alexia.sergeant@tourpartnergroup.com
Contact presse : Vera Lett
Group Marketing & ESG Strategy Director
Tour Partner Group
0044 (0)20 8861 9360
vera.lett@tourpartnergroup.com
Téléphone : +45 4593 8883
Email : info@tourpartnergroup.com
www.tourpartnergroup.com
