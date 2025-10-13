Tour Partner Group est rejoint par Vision of Scandinavia (V.O.S) et renforce sa présence en Europe du Nord

À propos de Tour Partner Group : Tour Partner Group est un réceptif B2B de premier plan, créant des programmes sur mesure pour les groupes, les voyageurs individuels (FIT) et le secteur MICE à travers le Royaume-Uni, l’Irlande, les pays nordiques et l’Europe continentale. Avec des bureaux à Londres, Édimbourg, Dublin et Copenhague, le groupe réunit plusieurs marques expertes du voyage afin d’offrir un service exceptionnel, une connaissance approfondie des destinations et des expériences personnalisées de grande qualité.



À propos de Vision of Scandinavia (V.O.S) : Vision of Scandinavia (V.O.S) est un réceptif de premier plan, spécialisé dans la création d’expériences de voyage sur mesure à travers la Scandinavie, la Finlande, l’Islande, les pays baltes et la Pologne. Basé à Copenhague, V.O.S conçoit des programmes haut de gamme pour les groupes, les voyageurs individuels (FIT) et les départs garantis, à destination des tour-opérateurs internationaux désireux d’offrir à leurs clients des expériences nordiques authentiques. Grâce à une équipe passionnée et multilingue et à une connaissance approfondie du marché local, V.O.S est reconnu pour ses solides partenariats fournisseurs, ses itinéraires innovants et la qualité exceptionnelle de ses services dans toute la région nordique.

