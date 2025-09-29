Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année

Aarhus, la ville des contrastes - Deuxième ville du pays, Aarhus associe héritage historique et modernité architecturale. Ancienne cité viking, elle abrite aujourd’hui le musée ARoS et le quartier innovant d’Aarhus Ø. Ses festivals, ses restaurants et son ambiance étudiante en font une destination dynamique tout le long de l’année.



Odense, sur les pas de Hans Christian Andersen - Berceau du conteur mondialement connu, Odense est un véritable voyage dans l’imaginaire. Son musée dédié à Andersen, ses maisons colorées et ses ruelles pittoresques offrent un charme intemporel. En automne et hiver, la ville s’illumine et devient un décor féérique.



Aalborg, entre créativité et nature à deux pas - Au nord du Jutland, Aalborg se distingue par son street art, son front de mer réhabilité et son ambiance conviviale. Elle constitue aussi une porte d’entrée vers les paysages sauvages du nord du Danemark, où la nature se fait plus brute et spectaculaire à la saison d’hiver.

