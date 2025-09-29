TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année


Le Danemark séduit de plus en plus les voyageurs français : en automne et en hiver, le pays révèle ses charmes culturels, gourmands et hygge.


Rédigé par le Lundi 6 Octobre 2025

© Daniel Rasmussen - VisitCopenhagen
© Daniel Rasmussen - VisitCopenhagen
CroisiEurope

Le Danemark attire désormais un nombre croissant de voyageurs français. Les chiffres le démontrent clairement : en juillet 2025, mois de haute saison, les nuitées françaises ont progressé de +8,6 %. Mais le pays ne se résume pas à l’été : sur la période janvier-juillet, ce sont déjà 276 902 nuitées qui ont été enregistrées, soit une hausse de +2,2 % par rapport à l’année précédente.

Un intérêt qui ouvre de belles perspectives pour encourager les séjours en automne et en hiver, saisons où le pays révèle une atmosphère unique et des expériences tout aussi riches.


Quatre villes à découvrir toute l’année

Copenhague, la capitale vibrante - La capitale danoise incarne l’art de vivre scandinave. Entre ses palais royaux, ses musées de design et ses quartiers branchés comme Nørrebro, Copenhague séduit par son énergie créative. L’hiver venu, ses marchés de Noël et ses cafés chaleureux plongent les visiteurs dans une atmosphère hygge unique.
© Daniel Jensen - VisitCopenhagen
© Daniel Jensen - VisitCopenhagen

Aarhus, la ville des contrastes - Deuxième ville du pays, Aarhus associe héritage historique et modernité architecturale. Ancienne cité viking, elle abrite aujourd’hui le musée ARoS et le quartier innovant d’Aarhus Ø. Ses festivals, ses restaurants et son ambiance étudiante en font une destination dynamique tout le long de l’année.

Odense, sur les pas de Hans Christian Andersen - Berceau du conteur mondialement connu, Odense est un véritable voyage dans l’imaginaire. Son musée dédié à Andersen, ses maisons colorées et ses ruelles pittoresques offrent un charme intemporel. En automne et hiver, la ville s’illumine et devient un décor féérique.

Aalborg, entre créativité et nature à deux pas - Au nord du Jutland, Aalborg se distingue par son street art, son front de mer réhabilité et son ambiance conviviale. Elle constitue aussi une porte d’entrée vers les paysages sauvages du nord du Danemark, où la nature se fait plus brute et spectaculaire à la saison d’hiver.

Expériences gourmandes et festives

© Rolands Varsbergs
© Rolands Varsbergs
Goûter des huîtres fraîches lors d’une excursion guidée sur la côte, savourer une cuisine locale inventive dans un restaurant étoilé, ou encore flâner dans les marchés de Noël parfumés aux épices : le Danemark propose des expériences gustatives inoubliables.

La gastronomie danoise, entre terroir, créativité et produits locaux de saison, est devenue un argument fort pour séduire une clientèle française en quête d’authenticité.



©Thomas Høyrup Christensen

La nature à l’état pur, même en hiver

Les amateurs d’outdoor trouvent aussi leur bonheur : balades guidées en pleine nature, randonnées à vélo en ville comme à la campagne, ou escapades en bord de mer. L’automne et l’hiver danois invitent à un dépaysement authentique.

Au-delà de la découverte, le pays mise sur un tourisme durable et régénératif : voyager en train, privilégier le vélo, consommer local, participer à des expériences respectueuses de l’environnement. Une promesse d’évasion responsable, en parfaite adéquation avec les attentes des voyageurs français.
© Mette Johnsen
© Mette Johnsen

Outils pour le Travel Trade

Afin de soutenir les opérateurs dans la promotion de la destination, VisitDenmark met à disposition divers outils :

• Site dédié : VisitDenmark pour le Travel Trade
• Itinéraires thématiques : Découvrez les itinéraires
• Images : Denmark Media Center

👉 INVITATION: Participez au VisitDenmark Global Workshop, qui se tiendra en ligne les 3 et 4 février 2026.

Inscrivez-vous ici

Contacter VisitDenmark

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année
Giulia Ciceri
Press & Travel Trade Manager, Italy & France
Email : gc@visitdenmark.com
Mobile : +39 349 2156021

Site web : www.visitdenmark.fr

facebook instagram


Lu 227 fois

Tags : VisitDenmark
Notez

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 29 Septembre 2025 - 06:00 AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages

Lundi 22 Septembre 2025 - 06:52 IFTM : Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia sur le stand K53

Civitatis
Dernière heure

Grève contrôleurs aériens : le principal syndicat suspend son préavis

Ryanair : Michael O'Leary et les tropismes trumpistes [ABO]

Comment booster son profil LinkedIn [ABO]

Commerce illégal : le nombre de dossiers traités par les EDV en hausse

Comment les agences réenchantent la relation client pour rester dans la course [ABO]

Brand News

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année
Le Danemark séduit de plus en plus les voyageurs français : en automne et en hiver, le pays révèle...
Les annonces

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

VOYAGES PLUS - Commerciaux Groupes H/F - CDI - (Ile de France et Province)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DISCOVERY TRAINS - Conseiller forfaitiste spécialiste des voyages en train H/F - CDI - (Paris 12e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes
Distribution

Distribution

Commerce illégal : le nombre de dossiers traités par les EDV en hausse

Commerce illégal : le nombre de dossiers traités par les EDV en hausse
Partez en France

Partez en France

Ski, randonnées, activités familiales : quoi de neuf dans les stations de Haute Savoie cet hiver ?

Ski, randonnées, activités familiales : quoi de neuf dans les stations de Haute Savoie cet hiver ?
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

IFTM 2025 : les fameux Réceptifs Leaders totalisent près de 1200 rendez-vous !

IFTM 2025 : les fameux Réceptifs Leaders totalisent près de 1200 rendez-vous !
Production

Production

Salaün électrifie les déplacements de ses commerciaux et investit dans 10 nouveaux autocars

Salaün électrifie les déplacements de ses commerciaux et investit dans 10 nouveaux autocars
AirMaG

AirMaG

Grève contrôleurs aériens : le principal syndicat suspend son préavis

Grève contrôleurs aériens : le principal syndicat suspend son préavis
Transport

Transport

DFDS ouvre les ventes pour ses traversées 2026

DFDS ouvre les ventes pour ses traversées 2026
La Travel Tech

La Travel Tech

Cercle des Vacances élargit sa distribution avec Amadeus

Cercle des Vacances élargit sa distribution avec Amadeus
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Île Maurice : trois rendez-vous immanquables à Heritage Resorts & Golf pour clore 2025

Île Maurice : trois rendez-vous immanquables à Heritage Resorts &amp; Golf pour clore 2025
HotelMaG

Hébergement

Une nouvelle marque et une plateforme : Marriott mise sur l’outdoor !

Une nouvelle marque et une plateforme : Marriott mise sur l’outdoor !
Futuroscopie

Futuroscopie

Le duty-free : une parenthèse enchantée qui embellit le voyage [ABO]

Le duty-free : une parenthèse enchantée qui embellit le voyage [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

L’Alaska se révèle par la mer dès mai 2026 avec MSC Croisières

L’Alaska se révèle par la mer dès mai 2026 avec MSC Croisières
TravelJobs

Emploi & Formation

RH et tourisme : le défi permanent des Entreprises du Voyage

RH et tourisme : le défi permanent des Entreprises du Voyage
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias