Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année

Le Danemark attire désormais un nombre croissant de voyageurs français. Les chiffres le démontrent clairement : en juillet 2025, mois de haute saison, les nuitées françaises ont progressé de +8,6 %. Mais le pays ne se résume pas à l’été : sur la période janvier-juillet, ce sont déjà 276 902 nuitées qui ont été enregistrées, soit une hausse de +2,2 % par rapport à l’année précédente.
Un intérêt qui ouvre de belles perspectives pour encourager les séjours en automne et en hiver, saisons où le pays révèle une atmosphère unique et des expériences tout aussi riches.
Quatre villes à découvrir toute l’année
Copenhague, la capitale vibrante - La capitale danoise incarne l’art de vivre scandinave. Entre ses palais royaux, ses musées de design et ses quartiers branchés comme Nørrebro, Copenhague séduit par son énergie créative. L’hiver venu, ses marchés de Noël et ses cafés chaleureux plongent les visiteurs dans une atmosphère hygge unique.
Aarhus, la ville des contrastes - Deuxième ville du pays, Aarhus associe héritage historique et modernité architecturale. Ancienne cité viking, elle abrite aujourd’hui le musée ARoS et le quartier innovant d’Aarhus Ø. Ses festivals, ses restaurants et son ambiance étudiante en font une destination dynamique tout le long de l’année.
Odense, sur les pas de Hans Christian Andersen - Berceau du conteur mondialement connu, Odense est un véritable voyage dans l’imaginaire. Son musée dédié à Andersen, ses maisons colorées et ses ruelles pittoresques offrent un charme intemporel. En automne et hiver, la ville s’illumine et devient un décor féérique.
Aalborg, entre créativité et nature à deux pas - Au nord du Jutland, Aalborg se distingue par son street art, son front de mer réhabilité et son ambiance conviviale. Elle constitue aussi une porte d’entrée vers les paysages sauvages du nord du Danemark, où la nature se fait plus brute et spectaculaire à la saison d’hiver.
Expériences gourmandes et festives
© Rolands Varsbergs
Goûter des huîtres fraîches lors d’une excursion guidée sur la côte, savourer une cuisine locale inventive dans un restaurant étoilé, ou encore flâner dans les marchés de Noël parfumés aux épices : le Danemark propose des expériences gustatives inoubliables.
La gastronomie danoise, entre terroir, créativité et produits locaux de saison, est devenue un argument fort pour séduire une clientèle française en quête d’authenticité.
©Thomas Høyrup Christensen
La nature à l’état pur, même en hiver
Les amateurs d’outdoor trouvent aussi leur bonheur : balades guidées en pleine nature, randonnées à vélo en ville comme à la campagne, ou escapades en bord de mer. L’automne et l’hiver danois invitent à un dépaysement authentique.
Au-delà de la découverte, le pays mise sur un tourisme durable et régénératif : voyager en train, privilégier le vélo, consommer local, participer à des expériences respectueuses de l’environnement. Une promesse d’évasion responsable, en parfaite adéquation avec les attentes des voyageurs français.
Outils pour le Travel Trade
Afin de soutenir les opérateurs dans la promotion de la destination, VisitDenmark met à disposition divers outils :
• Site dédié : VisitDenmark pour le Travel Trade
• Itinéraires thématiques : Découvrez les itinéraires
• Images : Denmark Media Center
👉 INVITATION: Participez au VisitDenmark Global Workshop, qui se tiendra en ligne les 3 et 4 février 2026.
Inscrivez-vous ici
Contacter VisitDenmark
Giulia Ciceri
Press & Travel Trade Manager, Italy & France
Email : gc@visitdenmark.com
Mobile : +39 349 2156021
Site web : www.visitdenmark.fr
