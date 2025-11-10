Thaïlande… l’incontournable de l’Hiver

Climats du Monde a élaboré une offre complète et segmentée, pensée pour répondre à toutes les envies et à tous les budgets de vos clients.
Notre Production est conçue pour répondre à toutes les attentes de votre clientèle et disponible sur notre site www.climatsdumonde.fr et dans la brochure en ligne.
Du circuit regroupé classique au voyage à la carte le plus haut de gamme, nous offrons également des formules en liberté (vols, hôtels, transferts inclus) pour une autonomie totale !
Proposez nos circuits privatifs pour une expérience unique ou le circuit "Women Only" pour une offre originale célébrant la sororité et l’esprit d’aventure au féminin :
Circuit Perles du Siam... for Women Only 10 jours / 7 nuits avec extensions possibles à Koh Samed ou Koh Chang à partir de 2299 € en demi double !
Les Incontournables du Nord
Des circuits dans le Nord pour découvrir Jungles, Minorités et l’Histoire du Royaume du Siam au travers de ses anciennes capitales.
Ces circuits sont nos bestsellers et vous assurent un séjour authentique !
Orchidée, de Bangkok au Triangle d’Or, 10 jours/ 7 nuits à partir de 1 459 €, tout inclus (vols, transferts, visites avec guide francophone et repas) :
un circuit classique et complet (Bangkok, Chiang Mai et train de nuit). De nombreuses Extensions plages disponibles de Phuket à la secrète Khanom !
Lotus de Thaïlande, 10 jours / 7 nuits à partir de 1 949 €, pour découvrir les essentiels mais en mini groupe de 8 personnes maximum. Idéal pour une clientèle exigeante.
Circuit Thaïlande Insolite, 13 jours / 10 nuits Dès 1 559 € TTC pour visiter le Nord, mais également les tribus et la région de la Riviere Kwai et des temples Khmers de Thailande.
Circuit Charmes de Thaïlande, 10 jours/ 7 nuits jours en hôtels 4* et petit groupe (max. 20 personnes). Dès 1 649 € TTC
Nouveau et bientôt incontournable pour découvrir l’essentiel du Sud : entre terres, mers et îles légendaires.
Les paradis du Sud de la Thaïlande 10 jours / 7 nuits à partir de 1 799 € TTC ou 13 jours /10 nuits à partir de 2 099 € TTC pour découvrir Phuket, Krabi et Khaolak avec des excursions et un guide francophone ! Les Perles du Sud n’auront plus de secrets pour vous !
La Thaïlande Autrement, un grand dépaysement à petit prix, 10 jours/7 nuits à partir de 879€, un incontournable à prix doux !
Le voyage idéal pour les petits budgets : Vols, hôtels et trains couchette inclus (Bangkok, Chiang Mai).
Luxe, Confort et Famille : Montée en gamme au Pays du Sourire
Offrez des options haut de gamme, un confort sans compromis.
Circuit Thaïlande Authentique en Boutique Hôtels et Privatif, avec guide privatif et des étapes en hotels boutique 4/5* 13 jours/10 nuits jours dès 2899 € TTC
Combiné Luxe & Farniente, Temples & Sables : L'excellence hôtelière entre Bangkok The Salil Riverside 5* à Bangkok et le Dusit Thani 5*Krabi.
Un produit d'exception, 13 jours / 10 nuits dès 2 599 €.
Spécial Familles et Bien-Être
Un Nouveau Club : MyClub Dolphin Bay Resort (3/4*), le séjour famille par excellence (10 ou 17 jours / Dès 1 499 €).
Ce séjour inclut de nombreuses exclusivités dont une Formule Sourire du Siam jusqu’à 17 jours en pension complète (Dès 1 699 €).
2 formules existent en demi-pension ou pension complète incluant massage thaï, cours de cuisine et des excursions inoubliables en parcs nationaux.
Nouveautés Exclusives : pour Surprendre et Fidéliser
Faites découvrir une Thaïlande inattendue avec nos circuits innovants :
Aventure de Khao Sok à Khao Lak (10 jours / Dès 2 099 €)
Un combiné unique : camp de toile Luxe avec les éléphants, aventure au Parc National de Khao Sok, et séjour balnéaire.
Circuit Angkor, Bangkok & Paradis de Phuket 4* - combiné Cambodge & Thaïlande
un Circuit en petit groupe au Cambodge puis en liberté à Bangkok et Phuket, un voyage entre splendeur khmère, énergie thaïlandaise et plages de rêve !
** Réservez désormais vos GROUPES EXCLUSIFS THAILANDE ** auprès de notre Service Groupes sur www.climatsdumonde.fr/groupes
N'attendez plus ! La meilleure période de vente est MAINTENANT.
Retrouvez tous nos circuits, séjours et voyages sur mesure sur climatsdumonde.fr
Contacter Climats du Monde
Nous restons à votre disposition :
Réservation : 04 91 15 70 20 + TAPEZ 1
Pour les packages / produits brochure : TAPEZ 1
Pour le sur-mesure : TAPEZ 2
Pour confirmer un dossier : TAPEZ 3
Devis : devis@climat-du-monde.fr
Service commercial : commercial@climat-du-monde.fr
Suivi de dossiers : suiviresa@climat-du-monde.fr
Groupes (pour les demandes supérieures à 10 personnes) : groupes@climat-du-monde.fr
