La Plagne, Tignes : Cîmehôtel investit dans l’avenir de l’hôtellerie alpine

Cîmehôtel accélère son développement dans les Alpes avec une levée de fonds de 15,5 M€ - Depositphotos.com, @phalder
Le Groupe savoyard Cîmehôtel, acteur majeur de l’hôtellerie alpine, annonce une levée de fonds de 15,5 millions d’euros auprès de ses actionnaires historiques, Bpifrance via son fonds France Investissement Tourisme 3 et C2AD, ainsi que de nouveaux investisseurs privés.
Cette opération vise à financer l’ouverture d’un nouvel hôtel PopAlp à La Plagne dès cette saison et l’acquisition de deux hôtels à Tignes en 2027.
Créé en 2017, Cîmehôtel exploite déjà quatre établissements dans les Alpes et a lancé en 2021 l’enseigne PopAlp, des hôtels et restaurants conviviaux situés au pied des pistes, alliant confort et style original.
Le groupe compte actuellement 280 clés et a généré un chiffre d’affaires supérieur à 9 millions d’euros sur la dernière saison, avec un objectif de 14 millions d’euros pour 2025-26. Tous ses établissements sont détenus en propre.
Cette opération vise à financer l’ouverture d’un nouvel hôtel PopAlp à La Plagne dès cette saison et l’acquisition de deux hôtels à Tignes en 2027.
Créé en 2017, Cîmehôtel exploite déjà quatre établissements dans les Alpes et a lancé en 2021 l’enseigne PopAlp, des hôtels et restaurants conviviaux situés au pied des pistes, alliant confort et style original.
Le groupe compte actuellement 280 clés et a généré un chiffre d’affaires supérieur à 9 millions d’euros sur la dernière saison, avec un objectif de 14 millions d’euros pour 2025-26. Tous ses établissements sont détenus en propre.
PopAlp La Plagne : un nouvel hôtel au cœur des pistes
Autres articles
-
Bpifrance : 5 ans d’accompagnement du secteur touristique
-
CîMEHôTEL acquiert un second hôtel à La Plagne
-
Bpifrance : 29 entreprises participent à l'Accélérateur Tourisme & Loisirs
-
Atmosphère : Les Bains se dédoublent avec un nouveau concept en Camargue
-
Centaurus s’allie à Porteo pour créer un fonds d’investissement sur l’Afrique
Le PopAlp de la Plagne, plus ancien hôtel de la station construit en 1961, rouvrira ce samedi 20 décembre 2025 après deux ans de travaux. Surélevé de deux étages, l’établissement 4 étoiles proposera 50 chambres et suites ainsi que sept appartements de 60 à 180 m².
La brasserie Le POP accueillera les skieurs au pied du stade de slalom. D’ici la saison prochaine, l’hôtel sera complété par une résidence d’une vingtaine d’appartements et un grand spa. Le projet de rénovation représente un investissement de 15 millions d’euros.
Pour loger son personnel et les saisonniers de la station, Cîmehôtel a créé HOLAO, un foyer-hôtel-restaurant de 70 lits avec self-service ouvert du petit-déjeuner au dîner.
L’établissement vise à offrir un lieu de vie confortable et convivial, dédié aux professionnels de La Plagne, tout en restant ouvert à d’autres saisonniers.
Cîmehôtel a également signé en décembre 2025 l’acquisition de l’hôtel l’Aiguille Percée et de l’ensemble immobilier Arbina-Vallon Blanc à Tignes.
L’objectif est de créer un PopAlp hôtel et suites d’une centaine de clés dès fin 2027. La brasserie de l’Arbina, fermée depuis 2023, rouvrira sous l’enseigne Pop. Le coût global de l’opération avoisine les 35 millions d’euros.
La brasserie Le POP accueillera les skieurs au pied du stade de slalom. D’ici la saison prochaine, l’hôtel sera complété par une résidence d’une vingtaine d’appartements et un grand spa. Le projet de rénovation représente un investissement de 15 millions d’euros.
Pour loger son personnel et les saisonniers de la station, Cîmehôtel a créé HOLAO, un foyer-hôtel-restaurant de 70 lits avec self-service ouvert du petit-déjeuner au dîner.
L’établissement vise à offrir un lieu de vie confortable et convivial, dédié aux professionnels de La Plagne, tout en restant ouvert à d’autres saisonniers.
Cîmehôtel a également signé en décembre 2025 l’acquisition de l’hôtel l’Aiguille Percée et de l’ensemble immobilier Arbina-Vallon Blanc à Tignes.
L’objectif est de créer un PopAlp hôtel et suites d’une centaine de clés dès fin 2027. La brasserie de l’Arbina, fermée depuis 2023, rouvrira sous l’enseigne Pop. Le coût global de l’opération avoisine les 35 millions d’euros.
Cîmehôtel : une stratégie de croissance ambitieuse
Avec l’ouverture de nouveaux établissements, auxquels s'ajoutent ses hôtels historiques, Cîmehôtel prévoit de regrouper sept hôtels d’ici 2026 et vise un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros à l’horizon 2032 pour 420 clés, consolidant sa position parmi les leaders indépendants de l’hôtellerie de montagne.
Frédéric Peltier, président de Cîmehôtel, souligne : "Notre modèle de développement est axé sur un engagement à long terme et responsable, pour aligner l’hôtellerie avec la qualité des domaines skiables et assurer à nos saisonniers des conditions de vie cohérentes avec le confort que nous offrons à nos clients."
Pour Bpifrance, Camille Samarut se félicite de soutenir "une enseigne originale comme PopAlp, qui valorise l’hôtellerie de montagne française ".
Florian Magadoux, investisseur chez C2AD, ajoute : "Le positionnement singulier de PopAlp et la vision de Cîmehôtel constituent des leviers solides de création de valeur durable dans l’hôtellerie alpine."
Frédéric Peltier, président de Cîmehôtel, souligne : "Notre modèle de développement est axé sur un engagement à long terme et responsable, pour aligner l’hôtellerie avec la qualité des domaines skiables et assurer à nos saisonniers des conditions de vie cohérentes avec le confort que nous offrons à nos clients."
Pour Bpifrance, Camille Samarut se félicite de soutenir "une enseigne originale comme PopAlp, qui valorise l’hôtellerie de montagne française ".
Florian Magadoux, investisseur chez C2AD, ajoute : "Le positionnement singulier de PopAlp et la vision de Cîmehôtel constituent des leviers solides de création de valeur durable dans l’hôtellerie alpine."
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille