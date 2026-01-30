Chrystelle Hamel rejoint Asia au poste de directrice commerciale B2B

C'est une figure bien connue du secteur qui rejoint Asia.
Chrystelle Hamel prendra les fonctions de directrice commerciale B2B du tour-opérateur à partir du 2 février 2026. L’arrivée de Chrystelle Hamel accompagne également "une nouvelle phase de structuration de l’organisation commerciale d’Asia, puisque dans ses nouvelles fonctions, elle supervisera les équipes Opérations basées à Neuilly au siège du TO, dirigées depuis près de 30 ans par Marilyn Jardat, figure historique d’Asia et reconnue du secteur, qui a choisi de prendre début mars une retraite bien méritée, mais qui restera active au sein de la profession." indique le voyagiste dans un communiqué.
La nouvelle directrice commerciale B2B pilotera également les équipes commerciales terrain et l’équipe Groupes, soit près d’une cinquantaine de collaborateurs du TO.
Chrystelle Hamel a travaillé pour des acteurs reconnus du secteur
Elle sera ainsi secondée par quatre managers :
- Rose Crosnier, Directrice des Réservations À la Carte et Tentations
- Héri Setyobudi, Directeur du back-office et des carnets de voyage
- Michel Tissier, Directeur des Ventes B2B
- Sandrine Chemla, Directrice des Groupes
Chrystelle Hamel intégrera par ailleurs le comité de pilotage du tour-opérateur, présidé par Guillaume Linton.
Chrystelle Hamel dispose d'une expérience de plus de 30 ans dans le secteur du tourisme. Elle a construit son parcours au sein des directions Groupes et directions commerciales d’acteurs reconnus du secteur, tels que Fram, les hôtels Apavou, Jet Tours, Premium Travel et dernièrement Visit Europe / Travel Europe.
