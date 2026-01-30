Chrystelle Hamel rejoint Asia au poste de directrice commerciale B2B

une nouvelle phase de structuration de l’organisation commerciale d’Asia, puisque dans ses nouvelles fonctions, elle supervisera les équipes Opérations basées à Neuilly au siège du TO, dirigées depuis près de 30 ans par Marilyn Jardat, figure historique d’Asia et reconnue du secteur, qui a choisi de prendre début mars une retraite bien méritée, mais qui restera active au sein de la profession

C'est une figure bien connue du secteur qui rejoint Asia. Chrystelle Hamel prendra les fonctions de directrice commerciale B2B du tour-opérateur à partir du 2 février 2026. L’arrivée de Chrystelle Hamel accompagne également "." indique le voyagiste dans un communiqué.La nouvelle directrice commerciale B2B pilotera également les équipes commerciales terrain et l’équipe Groupes, soit près d’une cinquantaine de collaborateurs du TO.