Asia fête ses 40 ans et veut étoffer son réseau d’agences de voyages !

Le second volet est annoncé pour le début du mois de novembre, avec la sortie d’une nouvelle brochure intitulée Collection, entièrement dédiée au voyage à la carte, afin de relancer ce marché un peu à la peine.



Collection succède au catalogue Toute l’Asie, abandonné à l’époque du Covid, avec une offre moins exhaustive, concentrée en 144 pages et 40 destinations, mais qui « met en majesté les plus beaux voyages Signature d’Asia ».



« C’est le retour très attendu du support papier. Notre ambition est de mieux valoriser le voyage à la carte et de simplifier la vente.



Plutôt que de partir d’une feuille blanche comme d’autres, nous guidons les vendeurs avec des programmes travaillés mais modifiables, et des tarifs dynamiques » précise Guillaume Linton.



On y trouvera 60 scénarios de voyages privatifs en Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique australe, avec comme nouveautés Madagascar et les Marquises, des thématiques inédites comme la K-pop en Corée du Sud, des cures ayurvédiques en Inde ou des voyages autour des mangas, ainsi que des expériences immersives avec des expatriés locaux.