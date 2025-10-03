Asia fête ses 40 ans et veut étoffer son réseau d’agences de voyages !

40 ans… l’âge de raison, mais aussi celui d’une seconde vie et de nouveaux projets.
C’est le message que souhaite faire passer Guillaume Linton,le président directeur général d'Asia et digne successeur de Jean-Paul Chantraine, qui l’avait créé en 1985.
Pour fêter cet anniversaire avec panache, le dirigeant a invité plus de 350 personnes — salariés, agences de voyages, fournisseurs et partenaires — dans le cadre trendy du Comptoir Général, sur les rives du tout aussi branché canal Saint-Martin, au cœur de Paris.
Il a également profité de l’occasion pour dévoiler la feuille de route pour 2026, placée sous le signe du développement et résumée en trois mots : transformation, accélération et exploration.
La brochure Tentations génère 50 % des ventes
Cette politique sera déclinée en trois temps. La première phase a été engagée avec la sortie de la traditionnelle brochure Tentations au début du mois de septembre, qui représente 50 % des ventes du TO.
Asia en profite pour étoffer son offre, synthétisée sur 160 pages, avec 62 circuits et plus de 150 possibilités de voyages, extensions comprises.
Le voyagiste renforce ses stocks aériens et terrestres, développe le sud de l’Inde et relance le sud de la Chine.
Il ajoute également des croisières au Laos, en collaboration avec Rivages du Monde, reprend la route de Bornéo et développe son offre « Carpe Diem » au Vietnam.
Le retour d’une brochure dédiée aux voyages à la carte
Le second volet est annoncé pour le début du mois de novembre, avec la sortie d’une nouvelle brochure intitulée Collection, entièrement dédiée au voyage à la carte, afin de relancer ce marché un peu à la peine.
Collection succède au catalogue Toute l’Asie, abandonné à l’époque du Covid, avec une offre moins exhaustive, concentrée en 144 pages et 40 destinations, mais qui « met en majesté les plus beaux voyages Signature d’Asia ».
« C’est le retour très attendu du support papier. Notre ambition est de mieux valoriser le voyage à la carte et de simplifier la vente.
Plutôt que de partir d’une feuille blanche comme d’autres, nous guidons les vendeurs avec des programmes travaillés mais modifiables, et des tarifs dynamiques » précise Guillaume Linton.
On y trouvera 60 scénarios de voyages privatifs en Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique australe, avec comme nouveautés Madagascar et les Marquises, des thématiques inédites comme la K-pop en Corée du Sud, des cures ayurvédiques en Inde ou des voyages autour des mangas, ainsi que des expériences immersives avec des expatriés locaux.
Un troisième catalogue regroupant des voyages sportifs
La troisième nouveauté est annoncée pour le printemps 2026, avec une brochure — dont le nom reste à trouver — qui proposera des voyages sportifs (randonnée, vélo, kayak, plongée…) en petits groupes de 16 personnes maximum.
« Nous allons proposer à nos agences partenaires une offre de voyages actifs, aujourd’hui essentiellement commercialisés par des TO spécialistes qui vendent leur production en direct » explique Guillaume Linton, qui souhaite ainsi capter une clientèle plus active et plus jeune.
Enfin, Asia entend renforcer son offre en explorant ses territoires historiques en Asie-Pacifique, avec toujours plus de profondeur, en déclinant des propositions à la carte en Afrique australe au-delà des GIR actuels, et en préparant un retour au Moyen-Orient et en Asie centrale, des régions sinistrées par les crises géopolitiques.
Des investissements en back-office et sur les sites internet
À cette nouvelle collection de brochures répondent des investissements massifs pour transformer en profondeur la façon de travailler, mieux piloter les équipes et communiquer plus efficacement.
Cela se traduira par la migration, à la fin du premier trimestre 2026, vers le nouvel outil de gestion Viaxéo, et par l’intégration croissante de l’IA.
Il faut y ajouter une refonte du site internet BtoC et une optimisation de l’interface BtoB, pour gagner en dynamisme et en efficacité.
Pour mener à bien ces chantiers, Asia s’est adjoint les services d'Anne-Laure Chamorand (ex-Accor et K-Way), qui a rejoint l’entreprise au poste de directrice marketing il y a un mois — un poste vacant depuis 2021.
Mieux accompagner les meilleures agences de voyages
Des efforts sont également annoncés sur le plan de la distribution.
Si Asia est présent dans 3 200 points de vente en France, le TO veut développer sa collaboration avec les acteurs en ligne et renforcer ses relations avec les 300 agences les plus performantes, qui réalisent à elles seules la moitié des ventes.
L’amélioration de l’offre « à la carte » répond à cette ambition, tout comme les offres spécifiques mises en place avec certains réseaux.
Dès la mi-octobre, Asia commercialisera un circuit exclusif au Cambodge avec Selectour (300 sièges disponibles), avant de lancer une opération en Indonésie avec Leclerc Voyages (1 200 sièges).
Asia veut dix agences en propre dans cinq ans
Un développement des ventes physiques en BtoC, à la marge, est également annoncé.
Asia disposera prochainement de huit agences à ses couleurs, contre cinq il y a deux ans.
Après Neuilly et Biarritz, qui sera inaugurée le 16 octobre, le TO annonce un huitième point de vente pour fin 2026, sans préciser la localisation.
Guillaume Linton se fixe pour objectif une dizaine d’agences en propre d’ici cinq ans, uniquement en étage pour les nouvelles implantations.
Les cibles potentielles sont nombreuses : Lille, Strasbourg, Nancy, Bordeaux, Nantes ou Rennes.
Une année 2025 en léger recul de 3,9 %
Cette politique ambitieuse, présentée aux équipes le 3 octobre, s’inscrit dans un contexte de consolidation.
Pour l’exercice 2025, qui s’achève le 31 octobre, Asia annonce un chiffre d’affaires brut (avant commissions) de 75 millions d’euros, contre 78 M€ en 2024, soit un recul de 3,9 %.
Lire aussi : Des ventes records pour Asia en 2024
Le nombre de passagers, à 17 800, recule de 8,7 % par rapport à 2024.
Cette baisse est partiellement compensée par une hausse du panier moyen de 5 % (à 4 150 €), tirée notamment par les prix de l’aérien.
« Nous n’avons pas réédité la performance de 2024, mais l’année reste satisfaisante » complète Guillaume Linton, qui se fixe pour objectif de retrouver les 78 M€ en 2026.
Plombé par l’Exposition universelle d’Osaka, qui s’est traduite par des difficultés à obtenir des chambres d’hôtel et des tensions tarifaires sur l’aérien, le Japon recule de 30 % en chiffre d’affaires.
Le pays avait également bénéficié d’une grande opération avec Leclerc Voyages en 2024, qui avait généré 3 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Il demeure néanmoins la première destination d’Asia.
L’Indonésie qui pleure, l’Australie qui rit
L’Indonésie est également en fort recul (–21 %) en raison du buzz négatif autour de la destination, entre surtourisme et pollution.
Elle devient la quatrième destination du TO (la deuxième en 2024).
Tous les autres pays sont en hausse.
Le Vietnam performe (+11 %) et s’installe sur la seconde marche du podium, devant la Thaïlande (+3 %), qui a réalisé de beaux scores cet été, profitant sans doute de reports depuis l’Indonésie.
Enfin, l’Australie (+26 %) ferme le Top 5, dopée notamment par une opération spéciale avec Leclerc Voyages.
À noter également, bien que sur des volumes plus modestes, les bonnes performances du Sri Lanka (+23 %) et du Cambodge (+20 %).
Thierry Beaurepère
