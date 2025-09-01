TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo HotelMaG  
Recherche avancée

Mama Shelter ouvre sa première adresse en Asie

Direction Singapour


En septembre 2025, Mama Shelter inaugurera à Singapour son premier hôtel sur le continent asiatique. Implanté dans le quartier animé de Somerset, cet établissement de 115 chambres proposera un mélange d’hébergement, de restauration et d’activités culturelles.


Rédigé par le Mardi 2 Septembre 2025

La marque fondée par les Trigano s’apprête à inaugurer son 20e hôtel à Singapour. Photo : Mama Shelter
La marque fondée par les Trigano s’apprête à inaugurer son 20e hôtel à Singapour. Photo : Mama Shelter
TAP Air Portugal
Situé dans une zone très fréquentée et bien desservie de Singapour, l’établissement comptera 115 chambres, dont certaines conçues pour les familles ou les groupes d’amis grâce à des lits superposés.

L’emplacement, à proximité d’Orchard Road et accessible via la station Somerset MRT, offre un accès facile aux commerces, restaurants et lieux culturels.

Cette ouverture s’inscrit dans un contexte où le quartier connaît un renouvellement de son offre hôtelière, avec une demande croissante de la part de touristes et de voyageurs d’affaires.

Mama Shelter : un lieu ouvert à tous

Autres articles
Mama Shelter ne se présente pas uniquement comme un hôtel, mais comme un espace à destination des touristes, comme des locaux.

Le projet prévoit des espaces communs animés, avec notamment un restaurant, un bar et un rooftop, qui seront régulièrement le théâtre d’événements artistiques et musicaux.

Des DJ sets, concerts et autres animations viendront aussi ponctuer le calendrier.

A lire aussi : Mama Shelter ouvre un nouvel établissement en Suisse

Une identité marquée par le contexte local

Le design de l’hôtel intègre des éléments reflétant la diversité culturelle de Singapour. Parmi les éléments marquants, une fresque monumentale réalisée sur place par l’artiste parisien Beniloys illustre des motifs inspirés de la faune et des traditions locales.

Un rooftop avec piscine et espaces végétalisés complète l’offre et vienne s'ajouter au style singulier de l'hôtel.

Lu 139 fois

Tags : asia, mama shelter, singapore
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 1 Septembre 2025 - 15:58 L’hôtel Faubourg Galant Paris ouvre ses portes

Vendredi 29 Août 2025 - 11:51 Hyatt accélère son développement grâce à l’acquisition de Playa Hotels

ANA
Dernière heure

Atout France : Adam Oubuih prendra ses fonctions le 4 septembre 2025

Explora Journeys enrichit ses croisières en Alaska et au Canada

10 ans de la Beachcomber Aventure : les inscriptions sont ouvertes !

Lyon s’ouvre aux couleurs du Maroc avec easyJet et l’ONMT

Mama Shelter ouvre sa première adresse en Asie

Brand News

Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia ensemble à l’IFTM

Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia ensemble à l’IFTM
Le groupe Penguin World est présent sur l’IFTM avec ses trois entreprises : SpeedMedia, Resaneo et...
Les annonces

A VENDRE - CAUSE DEPART A LA RETRAITE ET TROP D'ACTIVITES - Département spécialisé EGYPTE
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

LE GROUPE SALAUN - Assistant(e) Technique de production Voyages Groupes H/F - CDI - (École-Valentin (25))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SYLTOURS - Technicien(ne) Groupes H/F - CDI - (Boulogne-Billancourt (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Aranui Cruises annonce l’ouverture des ventes 2027 pour son second navire, l’Aranoa

Aranui Cruises annonce l’ouverture des ventes 2027 pour son second navire, l’Aranoa

Plus que quelques jours avant IFTM : Tout sur l’édition 2025

Plus que quelques jours avant IFTM : Tout sur l’édition 2025
Distribution

Distribution

Agences, TO : vers un retour en force des voyages à forfait ?

Agences, TO : vers un retour en force des voyages à forfait ?
Partez en France

Partez en France

Atout France : Adam Oubuih prendra ses fonctions le 4 septembre 2025

Atout France : Adam Oubuih prendra ses fonctions le 4 septembre 2025
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Cap sur le sud de la Californie avec un webinaire dédié

Cap sur le sud de la Californie avec un webinaire dédié
Production

Production

10 ans de la Beachcomber Aventure : les inscriptions sont ouvertes !

10 ans de la Beachcomber Aventure : les inscriptions sont ouvertes !
AirMaG

AirMaG

Lyon s’ouvre aux couleurs du Maroc avec easyJet et l’ONMT

Lyon s’ouvre aux couleurs du Maroc avec easyJet et l’ONMT
Transport

Transport

SNCF : c’est le retour des Jours Traincroyables, avec des billets à prix mini

SNCF : c’est le retour des Jours Traincroyables, avec des billets à prix mini
La Travel Tech

La Travel Tech

Îles de Guadeloupe : le site web fait peau neuve

Îles de Guadeloupe : le site web fait peau neuve
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

MGallery Collection prend de l’altitude et s’installe à Valmorel

MGallery Collection prend de l’altitude et s’installe à Valmorel
HotelMaG

Hébergement

Mama Shelter ouvre sa première adresse en Asie

Mama Shelter ouvre sa première adresse en Asie
Futuroscopie

Futuroscopie

La plage, il n'est pas interdit d'interdire ! [ABO]

La plage, il n'est pas interdit d'interdire ! [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Bahia Principe renouvelle ses certifications Travelife

Bahia Principe renouvelle ses certifications Travelife
CruiseMaG

CruiseMaG

Explora Journeys enrichit ses croisières en Alaska et au Canada

Explora Journeys enrichit ses croisières en Alaska et au Canada
TravelJobs

Emploi & Formation

Emirates recrute en France en septembre 2025

Emirates recrute en France en septembre 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur intègre l’offre hôtelière de Gekko Group

SAP Concur intègre l’offre hôtelière de Gekko Group
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias