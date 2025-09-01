Mama Shelter ouvre sa première adresse en Asie

Situé dans une zone très fréquentée et bien desservie de Singapour, l’établissement comptera 115 chambres, dont certaines conçues pour les familles ou les groupes d’amis grâce à des lits superposés.



L’emplacement, à proximité d’Orchard Road et accessible via la station Somerset MRT, offre un accès facile aux commerces, restaurants et lieux culturels.



Cette ouverture s’inscrit dans un contexte où le quartier connaît un renouvellement de son offre hôtelière, avec une demande croissante de la part de touristes et de voyageurs d’affaires.