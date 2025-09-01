Mama Shelter ouvre sa première adresse en Asie

La marque fondée par les Trigano s’apprête à inaugurer son 20e hôtel à Singapour. Photo : Mama Shelter
Situé dans une zone très fréquentée et bien desservie de Singapour, l’établissement comptera 115 chambres, dont certaines conçues pour les familles ou les groupes d’amis grâce à des lits superposés.
L’emplacement, à proximité d’Orchard Road et accessible via la station Somerset MRT, offre un accès facile aux commerces, restaurants et lieux culturels.
Cette ouverture s’inscrit dans un contexte où le quartier connaît un renouvellement de son offre hôtelière, avec une demande croissante de la part de touristes et de voyageurs d’affaires.
Mama Shelter : un lieu ouvert à tous
Mama Shelter ne se présente pas uniquement comme un hôtel, mais comme un espace à destination des touristes, comme des locaux.
Le projet prévoit des espaces communs animés, avec notamment un restaurant, un bar et un rooftop, qui seront régulièrement le théâtre d’événements artistiques et musicaux.
Des DJ sets, concerts et autres animations viendront aussi ponctuer le calendrier.
Une identité marquée par le contexte local
Le design de l’hôtel intègre des éléments reflétant la diversité culturelle de Singapour. Parmi les éléments marquants, une fresque monumentale réalisée sur place par l’artiste parisien Beniloys illustre des motifs inspirés de la faune et des traditions locales.
Un rooftop avec piscine et espaces végétalisés complète l’offre et vienne s'ajouter au style singulier de l'hôtel.
