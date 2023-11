Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

La saison hivernale prend une part de plus en plus importante dans l’activité de Mondial Tourisme qui voit ses réservations en très nette hausse par rapport à l’année dernière.



Grâce à ses 2 productions « soleil » long-courriers (République Dominicaine et Thaïlande), ses offres « grand froid » en Laponie finlandaise et ses destinations phares telles que Tunisie, Égypte, Maroc ou encore les Canaries où les voyageurs répondent présents tout au long de l’année, les équipes sont à pied d’œuvre chez Mondial Tourisme pour la saison à venir. Focus sur les offres de cet hiver :



République Dominicaine et Thaïlande Lancement réussi il y a 3 ans pour la République Dominicaine qui devient une destination incontournable dans la programmation du TO et qui se voit dotée cet hiver d’un 3ème Mondi Club, le Sirenis Tropical & Aquagames 5* à Punta Cana où les clients pourront profiter d’un immense parc aquatique ainsi que de nombreux bars et restaurants (à partir de 1399€ la semaine en tout inclus).



Fraîchement arrivée cette année, la Thaïlande s’ajoute à la production long-courrier. Le voyagiste a choisi les villes de Phuket et Khao Lak pour sa nouvelle programmation et propose le Mondi Club X10 Khao Lak Resort 5* situé au bord d’une superbe plage et proposé, contrairement à tous les autres Mondi Club, en demi-pension mais avec possibilité d’opter pour un supplément formule « tout inclus » (1 semaine en demi-pension à partir de 1299€). D’autres établissements tels que le Village Coconut Island 5* ou le Pamookkoo Resort 4* tous les 2 situés à Phuket, viennent compléter l’offre.



Séjours multi-activités au pays des aurores boréales Depuis son arrivée dans la production Mondial Tourisme en 2020, la Laponie finlandaise rencontre un succès toujours plus grandissant. Le voyagiste propose aujourd’hui 6 programmes incluant diverses activités (balade en traîneau à chiens, safari moto-neige, promenade en raquettes, initiation ski de fond, balade en traîneau à rennes, chasse aux aurores boréales etc) dans des établissements situés au nord du cercle polaire. Les hôtels se situent dans des villages retirés pour les personnes désirant vivre au plus près de la nature ou dans la station de ski mondialement réputée de Lévi pour ceux qui sont plus en recherche d’animation.



Les Canaries, îles de l’éternel printemps Avec des températures avoisinant les 20 degrés et plus de 3000 heures d’ensoleillement par an, c’est l’une des destinations moyen-courrier les plus prisées en hiver. Mondial Tourisme programme 2 Mondi Club sur cet archipel : le Best Jacaranda 4* tout proche de la zone animée de Costa Adeje à Tenerife ainsi que le Relaxia Olivina 4* sur l’île de Lanzarote dans la station balnéaire de Puerto Del Carmen. Plusieurs autres hôtels proposés en formules variées (tout inclus, demi-pension ou petit-déjeuner) sont également présents dans le catalogue.



Les destinations incontournables de Mondial Tourisme longs séjours pour la Tunisie (3 semaines à partir de 649€ en tout inclus), des circuits 4X4 pour découvrir des paysages authentiques aux portes du désert ou encore des week-end à Istanbul avec réveillon sur le Bosphore inclus, qui rencontrent un franc succès depuis déjà plusieurs années.



La ville d’Essaouira fait elle aussi son entrée cet hiver dans la programmation Maroc. En effet des séjours (en formule flex uniquement) sont proposés pour découvrir le charme de cette ville bordée par l’océan Atlantique.



Du côté de l’Égypte, le Mondi Club Stella Gardens Resort & Spa 5* à Makadi sur les bords de la mer Rouge séduit toujours autant grâce à ses 8 piscines et ses eaux turquoise tout comme les croisières sur le Nil ou le combiné Des Pyramides à la mer Rouge incluant Le Caire, Assouan, Louxor et 3 nuits au bord de la mer Rouge et proposé à partir de 1599€.



Retrouvez toutes les offres de Mondial Tourisme sur votre tout



