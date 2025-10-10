TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo HotelMaG  
Recherche avancée

B&B HOTELS mise sur Eschen pour son premier hôtel liechtensteinois

Le Liechtenstein accueille le 19ᵉ pays de B&B HOTELS


B&B HOTELS poursuit son expansion européenne en ouvrant son premier établissement au Liechtenstein. Situé à Eschen, le nouvel hôtel de 126 chambres devient le plus grand du pays et renforce l’attractivité touristique et économique de la région.


Rédigé par le Lundi 13 Octobre 2025

B&B HOTELS s’installe au Liechtenstein - Depositphotos @ginton
B&B HOTELS s’installe au Liechtenstein - Depositphotos @ginton
Aerticket
B&B HOTELS poursuit son expansion européenne avec l’ouverture de son premier établissement dans la Principauté du Liechtenstein.

Le B&B HOTEL Liechtenstein-Eschen, inauguré récemment, devient le plus grand hôtel du pays avec 126 chambres, renforçant ainsi l’attractivité touristique et économique de la région.

Situé au nord du territoire, à Eschen, cet établissement répond à une demande croissante d’hébergements pour voyageurs d’affaires et touristes. Il illustre également la stratégie du groupe, proposer une expérience hôtelière moderne, confortable et accessible, tout en s’inscrivant dans une dynamique locale grâce à des partenariats avec des producteurs régionaux.

"Notre objectif est d’offrir à nos clients un hébergement de première classe, un service excellent et le meilleur au meilleur prix", explique Tobias Gollnest, Responsable du développement Europe centrale et du Nord de B&B HOTELS.

B&B HOTELS mise sur Eschen

Autres articles
Pour la commune, cette ouverture constitue également un atout majeur.

"Ce nouvel hôtel est une chance pour notre commune et pour toute la région. Il renforce l’attractivité d’Eschen et soutient le développement touristique du Liechtenstein", souligne Tino Quaderer, maire d’Eschen.

Le projet est géré par Ospelt Hotel Anstalt, acteur local expérimenté dans l’hôtellerie.

"Ce nouvel hôtel rend Eschen plus attractif pour les touristes et les grands groupes, surtout avec un partenaire comme B&B HOTELS", conclut Albert Ospelt, président d’Ospelt Hotel Anstalt.

Avec cette implantation, B&B HOTELS est désormais présent dans 19 pays européens, confirmant sa volonté d’accompagner la croissance du tourisme en Europe centrale.


Lu 44 fois

Tags : b & b hotels, expansion
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Assur-Travel
Dernière heure

B&B HOTELS mise sur Eschen pour son premier hôtel liechtensteinois

Air Canada rapproche le Belize des voyageurs français cet hiver

Arts & Vie lance 15 circuits inédits et 22 circuits éco-responsables !

Val d’Isère élue meilleure station de ski du monde aux Readers’ Choice Awards 2025

Calafell Evasión rejoint l’annuaire TourMaG

Brand News

Quartier Libre propose sa Laponie au départ des régions

Quartier Libre propose sa Laponie au départ des régions
Resaneo et Quartier Libre travaillent la main dans la main pour offrir aux clients du...
Les annonces

DISCOVER THE WORLD - Attaché(e) commercial(e) Région Ile de France - CDI
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Conseiller voyages expérimenté H/F - CDI - (Montbrison (42))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CE EVASION - Forfaitiste groupes collectivités H/F - CDI - (Paris, Lyon ou Rouen)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !
Distribution

Distribution

Serge Papin (ex-directeur de système U) nommé ministre du tourisme

Serge Papin (ex-directeur de système U) nommé ministre du tourisme
Partez en France

Partez en France

Sports d'hiver : une saison pleine de surprises dans les Alpes-de-Haute-Provence

Sports d'hiver : une saison pleine de surprises dans les Alpes-de-Haute-Provence
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Calafell Evasión rejoint l’annuaire TourMaG

Calafell Evasión rejoint l’annuaire TourMaG
Production

Production

Arts & Vie lance 15 circuits inédits et 22 circuits éco-responsables !

Arts &amp; Vie lance 15 circuits inédits et 22 circuits éco-responsables !
AirMaG

AirMaG

Air Canada rapproche le Belize des voyageurs français cet hiver

Air Canada rapproche le Belize des voyageurs français cet hiver
Transport

Transport

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?
La Travel Tech

La Travel Tech

easyJet holidays met le cap sur Louxor

easyJet holidays met le cap sur Louxor
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Val d’Isère élue meilleure station de ski du monde aux Readers’ Choice Awards 2025

Val d’Isère élue meilleure station de ski du monde aux Readers’ Choice Awards 2025
HotelMaG

Hébergement

B&B HOTELS mise sur Eschen pour son premier hôtel liechtensteinois

B&amp;B HOTELS mise sur Eschen pour son premier hôtel liechtensteinois
Futuroscopie

Futuroscopie

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

Alpes-Maritimes : le préfet veut imposer des quotas pour les navires de croisière

Alpes-Maritimes : le préfet veut imposer des quotas pour les navires de croisière
TravelJobs

Emploi & Formation

Formation : Keytel et l’EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants

Formation : Keytel et l’EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias