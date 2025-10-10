B&B HOTELS mise sur Eschen pour son premier hôtel liechtensteinois

B&B HOTELS poursuit son expansion européenne avec l’ouverture de son premier établissement dans la Principauté du Liechtenstein.
Le B&B HOTEL Liechtenstein-Eschen, inauguré récemment, devient le plus grand hôtel du pays avec 126 chambres, renforçant ainsi l’attractivité touristique et économique de la région.
Situé au nord du territoire, à Eschen, cet établissement répond à une demande croissante d’hébergements pour voyageurs d’affaires et touristes. Il illustre également la stratégie du groupe, proposer une expérience hôtelière moderne, confortable et accessible, tout en s’inscrivant dans une dynamique locale grâce à des partenariats avec des producteurs régionaux.
"Notre objectif est d’offrir à nos clients un hébergement de première classe, un service excellent et le meilleur au meilleur prix", explique Tobias Gollnest, Responsable du développement Europe centrale et du Nord de B&B HOTELS.
B&B HOTELS mise sur Eschen
Pour la commune, cette ouverture constitue également un atout majeur.
"Ce nouvel hôtel est une chance pour notre commune et pour toute la région. Il renforce l’attractivité d’Eschen et soutient le développement touristique du Liechtenstein", souligne Tino Quaderer, maire d’Eschen.
Le projet est géré par Ospelt Hotel Anstalt, acteur local expérimenté dans l’hôtellerie.
"Ce nouvel hôtel rend Eschen plus attractif pour les touristes et les grands groupes, surtout avec un partenaire comme B&B HOTELS", conclut Albert Ospelt, président d’Ospelt Hotel Anstalt.
Avec cette implantation, B&B HOTELS est désormais présent dans 19 pays européens, confirmant sa volonté d’accompagner la croissance du tourisme en Europe centrale.
Publié par Amelia Brille
