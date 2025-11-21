TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Edgar Suites : une nouvelle résidence hôtelière à Clichy

Un projet hôtelier durable et design


Sogeprom et Edgar Suites s’associent pour donner naissance à une nouvelle résidence hôtelière à Clichy, aux portes de Paris. Prévue pour 2027, cette adresse haut de gamme de 110 chambres alliera confort, design et durabilité.


Mercredi 26 Novembre 2025

Sogeprom et Edgar Suites s’associent pour donner naissance à une nouvelle résidence hôtelière à Clichy - Illustration : DGM&Associés
Sogeprom et Edgar Suites s’associent pour donner naissance à une nouvelle résidence hôtelière à Clichy - Illustration : DGM&Associés
Sogeprom, promoteur immobilier du groupe Société Générale, et Edgar Suites, spécialiste de l’appart’hôtel premium, ont lancé, courant octobre, les travaux d’une nouvelle résidence hôtelière à Clichy, aux portes de Paris.

Ce projet, dont la livraison est prévue pour le premier trimestre 2027, s’inscrit dans une démarche d’hospitalité durable et de valorisation urbaine.

Située à proximité du Tribunal de Paris et du quartier des Batignolles (17e arrondissement), la future résidence profitera d’une localisation bien desservie par les transports et proche des pôles économiques et touristiques.

Avec 110 chambres prévues, elle ambitionne d’accueillir aussi bien les voyageurs d’affaires que les touristes, en leur offrant des espaces de vie spacieux et élégants.

Edgar Suites inaugure une nouvelle adresse à Levallois-Perret

Un projet architectural harmonieux et durable

Conçue selon le modèle Edgar Suites, la résidence proposera des hébergements entièrement équipés et éco-conçus, alliant design contemporain et confort haut de gamme.

Parmi les prestations annoncées : une salle de fitness, une terrasse aménagée et des espaces communs pensés pour favoriser la convivialité et le bien-être.

Développé sur près de 2 600 m² et s’élevant sur huit étages, le bâtiment s’intégrera dans le tissu urbain existant. Imaginé par l’agence DGM&Associés, le projet rend hommage à l’architecture Art Déco et au mouvement moderne caractéristiques de la ville de Clichy.

Les façades seront habillées de matériaux nobles - pierre agrafée et briquette - tandis que terrasses et balcons viendront animer le boulevard.

La toiture paysagée et la végétalisation de la façade arrière traduisent la volonté des porteurs du projet d’allier esthétique, confort et durabilité.

Une vision commune de l’hospitalité urbaine

Les travaux de curage et de démolition ont débuté en mai 2025, marquant le point de départ d’un chantier mené conjointement par Sogeprom et Edgar Suites, déjà partenaires sur un précédent projet.

"Nous sommes particulièrement fiers de nous associer pour la seconde fois à Sogeprom pour donner vie à cette future résidence hôtelière haut de gamme à Clichy. Cette collaboration incarne pleinement l’ambition d’Edgar Suites : réinventer l’hospitalité urbaine en alliant design, confort et exigence environnementale", explique Xavier O’Quin, président d’Edgar Suites.

De son côté, Guillaume Piton, directeur Île-de-France - Tertiaire et Grands Projets chez Sogeprom, souligne que "ce projet témoigne de notre expertise en matière d’hôtellerie et de résidentiel géré. Il répond à la demande croissante d'hébergements de qualité tout en contribuant à la revitalisation du quartier."

