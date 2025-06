Paris : Edgar Suites inaugure une nouvelle résidence haut de gamme dans le XVe

L’ouverture de la Résidence Église marque une nouvelle étape dans notre engagement à réinventer l’hospitalité urbaine. Cette nouvelle adresse reflète notre ambition de créer bien plus que de simples hébergements : nous voulons offrir de véritables lieux de vie, vibrants et authentiques, où chaque séjour devient une expérience locale inoubliable

» explique Xavier O’Quin , co-fondateur et président d’Edgar Suites.Fondé et dirigé depuis 2016 par Xavier O’Quin et Grégoire Benoit, Edgar Suites se positionne désormais comme leau format urbain, design et engagé, idéalement situées, élégamment décorées, entièrement équipées et adaptées pour des séjours de 3 à 10 jours.Edgar Suites qui est une entreprise à mission, certifiée BCorp . Elle exploite désormais un portefeuille de 26 résidences dans 11 villes en France, soit 1 400 chambres.