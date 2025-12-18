En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation

Depuis le 2 janvier 2026, les tarifs des trains TGV INOUI et OUIGO ont augmenté en moyenne de 1%, un niveau inférieur à l’inflation prévue à 1,3% annonce la SNCF.
C’est la quatrième année consécutive que la SNCF limite la hausse de ses prix pour garantir une offre accessible au plus grand nombre.
Cette année, plus de 50 millions de billets seront vendus à moins de 30 euros, et un billet sur deux coûtera moins de 45€, toutes classes et tarifs confondus.
Les prix des cartes Avantage et Liberté, ainsi que des abonnements Max Loisir, restent inchangés, permettant à trois clients grande vitesse sur quatre de bénéficier d’un tarif réduit.
C’est la quatrième année consécutive que la SNCF limite la hausse de ses prix pour garantir une offre accessible au plus grand nombre.
Cette année, plus de 50 millions de billets seront vendus à moins de 30 euros, et un billet sur deux coûtera moins de 45€, toutes classes et tarifs confondus.
Les prix des cartes Avantage et Liberté, ainsi que des abonnements Max Loisir, restent inchangés, permettant à trois clients grande vitesse sur quatre de bénéficier d’un tarif réduit.
SNCF : cartes fidélité et des offres simplifiées
Autres articles
-
SNCF : un préavis de grève déposé en janvier 2026 !
-
OUIGO a-t-il trahi sa promesse des petits prix ?
-
SNCF : plongée au cœur de la sûreté ferroviaire [ABO]
-
Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !
-
Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre
La carte Avantage, utilisée par près de 4 millions de voyageurs, reste à 49 €, au même prix depuis 2021, avec les mêmes conditions.
La carte Liberté, destinée aux professionnels, conserve son prix de 349 € (299 € pour les clients sous contrat entreprise) et continue d’offrir des réductions importantes même en dernière minute : -45% en 1re classe et -60% en 2e classe, ainsi que des billets 100% flexibles, l’accès aux Salons Grand Voyageur et au programme de fidélité Grand Voyageur.
Pour les familles, l’offre Junior & Cie suit la hausse générale des billets, tandis que le forfait associé augmente de 3 €.
Les détenteurs d’une carte Famille Nombreuse, d’une carte Avantage ou Liberté, conservent leurs réductions sur le forfait.
Le transport des animaux est désormais simplifié avec un tarif unique de 10 € sur tous les trains TGV INOUI, INTERCITÉS et OUIGO, un prix toujours compétitif qui témoigne de la volonté de la SNCF de faciliter les voyages avec les compagnons à quatre pattes.
La carte Liberté, destinée aux professionnels, conserve son prix de 349 € (299 € pour les clients sous contrat entreprise) et continue d’offrir des réductions importantes même en dernière minute : -45% en 1re classe et -60% en 2e classe, ainsi que des billets 100% flexibles, l’accès aux Salons Grand Voyageur et au programme de fidélité Grand Voyageur.
Pour les familles, l’offre Junior & Cie suit la hausse générale des billets, tandis que le forfait associé augmente de 3 €.
Les détenteurs d’une carte Famille Nombreuse, d’une carte Avantage ou Liberté, conservent leurs réductions sur le forfait.
Le transport des animaux est désormais simplifié avec un tarif unique de 10 € sur tous les trains TGV INOUI, INTERCITÉS et OUIGO, un prix toujours compétitif qui témoigne de la volonté de la SNCF de faciliter les voyages avec les compagnons à quatre pattes.
Abonnements et pass mensuels
À partir du 1er avril 2026, les mensualités des abonnements MAX ACTIF /MAX ACTIF + et des PASS hebdo et mensuels seront réévaluées selon les destinations, tout en conservant l’ensemble des services, comme la possibilité d’échanger un billet jusqu’à 30 minutes après le départ, désormais également disponible sur OUIGO.
A lire aussi : La SNCF monte en gamme avec sa nouvelle offre Optimum
A lire aussi : La SNCF monte en gamme avec sa nouvelle offre Optimum
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille