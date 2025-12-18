TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation

Plus de 50 millions de billets à moins de 30 €


En ce début d’année 2026, la SNCF annonce une hausse limitée des tarifs TGV INOUI et OUIGO à +1%, un niveau inférieur à l’inflation. Plus de 50 millions de billets resteront ainsi accessibles à moins de 30 €, tandis que cartes fidélité et abonnements conservent leurs avantages.


Rédigé par le Lundi 5 Janvier 2026

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation - Depositphotos @Boarding2Now
En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation - Depositphotos @Boarding2Now
TAP Air Portugal
Depuis le 2 janvier 2026, les tarifs des trains TGV INOUI et OUIGO ont augmenté en moyenne de 1%, un niveau inférieur à l’inflation prévue à 1,3% annonce la SNCF.

C’est la quatrième année consécutive que la SNCF limite la hausse de ses prix pour garantir une offre accessible au plus grand nombre.

Cette année, plus de 50 millions de billets seront vendus à moins de 30 euros, et un billet sur deux coûtera moins de 45€, toutes classes et tarifs confondus.

Les prix des cartes Avantage et Liberté, ainsi que des abonnements Max Loisir, restent inchangés, permettant à trois clients grande vitesse sur quatre de bénéficier d’un tarif réduit.

SNCF : cartes fidélité et des offres simplifiées

Autres articles
La carte Avantage, utilisée par près de 4 millions de voyageurs, reste à 49 €, au même prix depuis 2021, avec les mêmes conditions.

La carte Liberté, destinée aux professionnels, conserve son prix de 349 € (299 € pour les clients sous contrat entreprise) et continue d’offrir des réductions importantes même en dernière minute : -45% en 1re classe et -60% en 2e classe, ainsi que des billets 100% flexibles, l’accès aux Salons Grand Voyageur et au programme de fidélité Grand Voyageur.

Pour les familles, l’offre Junior & Cie suit la hausse générale des billets, tandis que le forfait associé augmente de 3 €.

Les détenteurs d’une carte Famille Nombreuse, d’une carte Avantage ou Liberté, conservent leurs réductions sur le forfait.

Le transport des animaux est désormais simplifié avec un tarif unique de 10 € sur tous les trains TGV INOUI, INTERCITÉS et OUIGO, un prix toujours compétitif qui témoigne de la volonté de la SNCF de faciliter les voyages avec les compagnons à quatre pattes.

Abonnements et pass mensuels

À partir du 1er avril 2026, les mensualités des abonnements MAX ACTIF /MAX ACTIF + et des PASS hebdo et mensuels seront réévaluées selon les destinations, tout en conservant l’ensemble des services, comme la possibilité d’échanger un billet jusqu’à 30 minutes après le départ, désormais également disponible sur OUIGO.

A lire aussi : La SNCF monte en gamme avec sa nouvelle offre Optimum


Lu 285 fois

Tags : abonnement, sncf
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Legends and Paradise
Dernière heure

Ciel Dubai Marina : le plus haut hôtel du monde ouvre à Dubaï

Chutes de neige : 15% de vols annulés dans les aéroports de Paris

Aéroport d'Amsterdam-Schiphol paralysé par la neige : des centaines de vols annulés !

Pierre & Vacances Center Parcs : Diane Jaylac nouvelle directrice financière

ViaXoft renforce son management

Brand News

Kappa Club : vivre des expériences uniques

Kappa Club : vivre des expériences uniques
Cet hiver, Kappa Club enrichit son offre et promet encore plus de partage, d’authenticité et de...
Les annonces

CROISIEUROPE - Agent de réservation de voyages H/F - CDI - (Paris 6e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CERCLE DES VOYAGES - Conseiller Voyages sur mesure Italie H/F - CDI - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TIME TOURS/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Technicien Back Office H/F - CDI - (Clichy (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Une nouvelle ère pour la Crète

Une nouvelle ère pour la Crète

DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor

DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor
Distribution

Distribution

Trenitalia vise Paris–Londres d’ici 2029

Trenitalia vise Paris–Londres d’ici 2029
Partez en France

Partez en France

Atout France choisit Cognac pour la 11ᵉ édition de Destination Vignobles

Atout France choisit Cognac pour la 11ᵉ édition de Destination Vignobles
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Avec Bretzel Travel : un tourisme franco-allemand authentique, fun et écologique

Avec Bretzel Travel : un tourisme franco-allemand authentique, fun et écologique
Production

Production

Le groupe Marietton acquiert Japan Experience

Le groupe Marietton acquiert Japan Experience
AirMaG

AirMaG

Chutes de neige : 15% de vols annulés dans les aéroports de Paris

Chutes de neige : 15% de vols annulés dans les aéroports de Paris
Transport

Transport

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation
La Travel Tech

La Travel Tech

Intelligence artificielle : comment l'utiliser au quotidien en agences de voyages ?

Intelligence artificielle : comment l'utiliser au quotidien en agences de voyages ?
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Ciel Dubai Marina : le plus haut hôtel du monde ouvre à Dubaï

Ciel Dubai Marina : le plus haut hôtel du monde ouvre à Dubaï
HotelMaG

Hébergement

La Plagne, Tignes : Cîmehôtel investit dans l’avenir de l’hôtellerie alpine

La Plagne, Tignes : Cîmehôtel investit dans l’avenir de l’hôtellerie alpine
Futuroscopie

Futuroscopie

De l’auberge de jeunesse au Generator : toute une histoire [ABO]

De l’auberge de jeunesse au Generator : toute une histoire [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Passez à l’action : la RSE, un levier clé pour le tourisme !

Passez à l’action : la RSE, un levier clé pour le tourisme !
CruiseMaG

CruiseMaG

La croisière en catamaran a le vent en poupe

La croisière en catamaran a le vent en poupe
TravelJobs

Emploi & Formation

MARIETTON DEVELOPPEMENT

MARIETTON DEVELOPPEMENT
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias