En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation

Plus de 50 millions de billets à moins de 30 €

En ce début d’année 2026, la SNCF annonce une hausse limitée des tarifs TGV INOUI et OUIGO à +1%, un niveau inférieur à l’inflation. Plus de 50 millions de billets resteront ainsi accessibles à moins de 30 €, tandis que cartes fidélité et abonnements conservent leurs avantages.



Rédigé par Amélia Brille le Lundi 5 Janvier 2026

