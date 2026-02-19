TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo La Travel Tech  
Recherche avancée

Prospective 2030 : comment l'IA redessine la valeur ajoutée des métiers du tourisme institutionnel

ADN Tourisme et l'Afdas publient leur rapport 2026 sur l'intelligence artificielle


ADN Tourisme et l'Afdas ont dévoilé les résultats d'une étude prospective sur l'évolution des métiers du tourisme institutionnel face à l'IA. Le rapport, basé sur une enquête menée fin 2025 auprès des acteurs de terrain, identifie un glissement de la valeur ajoutée humaine. Trois scénarios d'évolution à l'horizon 2030 sont détaillés pour guider les 140 000 collaborateurs de la branche dans une transformation numérique qui impactera durablement leur légitimité territoriale.


Rédigé par le Vendredi 20 Février 2026 à 11:18

ADN Tourisme et l'Afdas ont dévoilé les résultats d'une étude prospective sur l'évolution des métiers du tourisme face à l'IA - DepositPhotos.com, denisismagilov
ADN Tourisme et l'Afdas ont dévoilé les résultats d'une étude prospective sur l'évolution des métiers du tourisme face à l'IA - DepositPhotos.com, denisismagilov
CroisiEurope
ADN Tourisme et l'Afdas ont dévoilé les résultats d'une étude prospective sur l'évolution des métiers du tourisme institutionnel face à l'IA.

Cette enquête démontre notamment que l'intelligence artificielle générative ne remplace pas les compétences humaines, mais déplace la valeur ajoutée des professionnels, renforçant le rôle de "tiers de confiance" des organismes de tourisme.

Face à la prolifération de contenus automatisés parfois imprécis ou erronés, l'ancrage territorial des offices de tourisme (OT), des comités départementaux (CDT) et régionaux (CRT) devient un rempart stratégique contre la désinformation.

Ce positionnement concerne environ 65% des métiers du secteur, qui voient leurs tâches de production (rédaction de fiches, traductions, synthèses de rapports) s'automatiser.

En libérant du temps sur ces missions répétitives, les agents peuvent se concentrer sur l'expertise de terrain et la personnalisation des conseils, des éléments qu'aucune plateforme numérique ne peut reproduire fidèlement sans intervention humaine pour valider la donnée locale.

Trois trajectoires stratégiques à l'horizon 2030

Autres articles
Le rapport analyse les effets réels de l'IA sur les usages professionnels et propose trois scénarios pour anticiper les mutations structurelles d'ici 2030 :

- le scénario « souhaitable » : les structures transforment l'IA en levier de fiabilité. Elles s'appuient sur une donnée structurée, des standards partagés et une maîtrise technologique collective qui renforce le service rendu aux visiteurs et aux prestataires locaux ;

- le scénario « contraint » : face à l'hétérogénéité des moyens financiers et techniques entre les territoires, les organismes privilégient la mutualisation des outils et une coopération renforcée pour ne pas laisser de côté les plus petites structures ;

- le scénario de « l'inaction » : ce modèle met en évidence les risques de fragmentation des pratiques et une dépendance accrue aux plateformes privées. Il pointe l'érosion progressive de la légitimité des organismes institutionnels et une perte de maîtrise sur la donnée territoriale au profit de géants du numérique.

Formation et accompagnement des collaborateurs

Pour accompagner ces changements, l'Afdas déploie une feuille de route axée sur la montée en compétence des salariés.

Les programmes de formation se concentrent sur le "prompt engineering", la cybersécurité et la gouvernance éthique des algorithmes.

L'enjeu est de transformer les collaborateurs en experts capables d'arbitrer entre les suggestions de l'IA et la réalité du terrain.

Au-delà de la technique, l'étude insiste sur la valorisation des compétences douces (soft skills) telles que le discernement critique, l'empathie et la capacité à créer du lien humain, piliers essentiels pour maintenir la confiance des publics dans un écosystème numérique de plus en plus automatisé.

Ces efforts de formation visent également à garantir que l'IA reste un outil au service d'un tourisme durable, inclusif et respectueux de l'identité des destinations françaises.

A lire aussi : L’IA gagne du terrain dans les entreprises du tourisme, mais...

Noah Penalva Publié par Noah Penalva Rédacteur TourMaG.com
Voir tous les articles de Noah Penalva
  • picto Linkedin
  • picto email

Lu 108 fois

Tags : intelligence artifcielle
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 19 Février 2026 - 15:12 Transavia renforce sa présence sur Amadeus Travel Platform

Mercredi 18 Février 2026 - 10:01 Expedia propose un filtre de vols à prix réduits

Brand News La Travel Tech

Dynamic Package de DIGITRIPS Pro : l’arme secrète des agences pour augmenter le panier moyen

Dynamic Package de DIGITRIPS Pro : l’arme secrète des agences pour augmenter le panier moyen
Existe-t-il un secret pour que les agents de voyage puissent proposer des packages personnalisés...
Dernière heure

Prospective 2030 : comment l'IA redessine la valeur ajoutée des métiers du tourisme institutionnel

SOWELL Hôtels & Résidences s'installe en Aquitaine

La Compagnie aux côtés des Bleus jusqu’à la Coupe du Monde 2026

À Puylaurens, un musée retrace les origines populaires de Marianne

Cyclisme, F1 et festivals : Montréal sort le grand jeu pour 2026

Brand News

DITEX 2026 : des ambassadeurs de poids prennent la parole pour soutenir une formule « immersive » à Aix-en-Provence

DITEX 2026 : des ambassadeurs de poids prennent la parole pour soutenir une formule « immersive » à Aix-en-Provence
C’est un signal rare dans l’écosystème BtoB du tourisme : plusieurs dirigeants et figures reconnues...
Les annonces

A VENDRE POUR RECENTRAGE DE L’ACTIVITE DU DIRIGEANT : Fonds de commerce Agence de Voyages dans le département Val de Marne (94)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Villabé (91))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

INTERMEDES - Chargé(e) des ventes Senior H/F - CDI - (Paris 6e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Actualités dans l'Ouest du Japon

Actualités dans l'Ouest du Japon

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong
Distribution

Distribution

Travel Agents Cup Junior : les inscriptions sont ouvertes pour l'édition 2026

Travel Agents Cup Junior : les inscriptions sont ouvertes pour l'édition 2026
Partez en France

Partez en France

À Puylaurens, un musée retrace les origines populaires de Marianne

À Puylaurens, un musée retrace les origines populaires de Marianne
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

Cyclisme, F1 et festivals : Montréal sort le grand jeu pour 2026

Cyclisme, F1 et festivals : Montréal sort le grand jeu pour 2026
Production

Production

VVF prend un nouveau cap et ouvrira un village vacances en pleine... ville !

VVF prend un nouveau cap et ouvrira un village vacances en pleine... ville !
AirMaG

AirMaG

La Compagnie aux côtés des Bleus jusqu’à la Coupe du Monde 2026

La Compagnie aux côtés des Bleus jusqu’à la Coupe du Monde 2026
Transport

Transport

SNCF : La FNAUT dénonce l'envolée des prix Ouigo et le recul de l'offre Inoui

SNCF : La FNAUT dénonce l'envolée des prix Ouigo et le recul de l'offre Inoui
La Travel Tech

La Travel Tech

Prospective 2030 : comment l'IA redessine la valeur ajoutée des métiers du tourisme institutionnel

Prospective 2030 : comment l'IA redessine la valeur ajoutée des métiers du tourisme institutionnel
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

À Venise, l'hôtel Le Danieli devient un Four Seasons après sa restauration

À Venise, l'hôtel Le Danieli devient un Four Seasons après sa restauration
HotelMaG

Hébergement

SOWELL Hôtels & Résidences s'installe en Aquitaine

SOWELL Hôtels &amp; Résidences s'installe en Aquitaine
Futuroscopie

Futuroscopie

Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]

Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC Croisières diffusera tous les matchs de la Coupe du monde de football 2026

MSC Croisières diffusera tous les matchs de la Coupe du monde de football 2026
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Reims : les ambitions du tout nouveau Hyatt Centric

Reims : les ambitions du tout nouveau Hyatt Centric
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias