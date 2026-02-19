Prospective 2030 : comment l'IA redessine la valeur ajoutée des métiers du tourisme institutionnel

Le rapport analyse les effets réels de l'IA sur les usages professionnels et propose trois scénarios pour anticiper les mutations structurelles d'ici 2030 :



- le scénario « souhaitable » : les structures transforment l'IA en levier de fiabilité. Elles s'appuient sur une donnée structurée, des standards partagés et une maîtrise technologique collective qui renforce le service rendu aux visiteurs et aux prestataires locaux ;



- le scénario « contraint » : face à l'hétérogénéité des moyens financiers et techniques entre les territoires, les organismes privilégient la mutualisation des outils et une coopération renforcée pour ne pas laisser de côté les plus petites structures ;



- le scénario de « l'inaction » : ce modèle met en évidence les risques de fragmentation des pratiques et une dépendance accrue aux plateformes privées. Il pointe l'érosion progressive de la légitimité des organismes institutionnels et une perte de maîtrise sur la donnée territoriale au profit de géants du numérique.