Prospective 2030 : comment l'IA redessine la valeur ajoutée des métiers du tourisme institutionnel

ADN Tourisme et l'Afdas ont dévoilé les résultats d'une étude prospective sur l'évolution des métiers du tourisme institutionnel face à l'IA.
Cette enquête démontre notamment que l'intelligence artificielle générative ne remplace pas les compétences humaines, mais déplace la valeur ajoutée des professionnels, renforçant le rôle de "tiers de confiance" des organismes de tourisme.
Face à la prolifération de contenus automatisés parfois imprécis ou erronés, l'ancrage territorial des offices de tourisme (OT), des comités départementaux (CDT) et régionaux (CRT) devient un rempart stratégique contre la désinformation.
Ce positionnement concerne environ 65% des métiers du secteur, qui voient leurs tâches de production (rédaction de fiches, traductions, synthèses de rapports) s'automatiser.
En libérant du temps sur ces missions répétitives, les agents peuvent se concentrer sur l'expertise de terrain et la personnalisation des conseils, des éléments qu'aucune plateforme numérique ne peut reproduire fidèlement sans intervention humaine pour valider la donnée locale.
Trois trajectoires stratégiques à l'horizon 2030
Le rapport analyse les effets réels de l'IA sur les usages professionnels et propose trois scénarios pour anticiper les mutations structurelles d'ici 2030 :
- le scénario « souhaitable » : les structures transforment l'IA en levier de fiabilité. Elles s'appuient sur une donnée structurée, des standards partagés et une maîtrise technologique collective qui renforce le service rendu aux visiteurs et aux prestataires locaux ;
- le scénario « contraint » : face à l'hétérogénéité des moyens financiers et techniques entre les territoires, les organismes privilégient la mutualisation des outils et une coopération renforcée pour ne pas laisser de côté les plus petites structures ;
- le scénario de « l'inaction » : ce modèle met en évidence les risques de fragmentation des pratiques et une dépendance accrue aux plateformes privées. Il pointe l'érosion progressive de la légitimité des organismes institutionnels et une perte de maîtrise sur la donnée territoriale au profit de géants du numérique.
Formation et accompagnement des collaborateurs
Pour accompagner ces changements, l'Afdas déploie une feuille de route axée sur la montée en compétence des salariés.
Les programmes de formation se concentrent sur le "prompt engineering", la cybersécurité et la gouvernance éthique des algorithmes.
L'enjeu est de transformer les collaborateurs en experts capables d'arbitrer entre les suggestions de l'IA et la réalité du terrain.
Au-delà de la technique, l'étude insiste sur la valorisation des compétences douces (soft skills) telles que le discernement critique, l'empathie et la capacité à créer du lien humain, piliers essentiels pour maintenir la confiance des publics dans un écosystème numérique de plus en plus automatisé.
Ces efforts de formation visent également à garantir que l'IA reste un outil au service d'un tourisme durable, inclusif et respectueux de l'identité des destinations françaises.
